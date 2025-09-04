Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Ještě ani neproběhlo oficiální představení, přesto všímaví fanoušci už vědí, že olomoucká Sigma vstoupí do pohárové Evropy s další posilou. Na soupisku pro Konferenční ligu totiž zapsala egyptského útočníka Jásira Núra, kmenového hráče Al-Ahlí, jenž byl tři roky na hostování v Teplicích.

Teplice, 3.3. 2024, FK Teplice - Slovan Liberec, 1: fotbalová liga. Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA Mohamed Jásir se modlí po vstřeleném gólu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Už byl zaregistrován, ale čeká se na veškeré dokumenty,“ prozradila Olomouc.

Zájem o šikovného střelce před časem potvrdil i trenér Tomáš Janotka, ale dlouhá jednání se skoro celý srpen táhla bez dalších vodítek.

„Platí, že zájem máme, je to na dobré cestě. Blokují to už jen úřady. Myslím si, že v nejbližší době by se k nám mohl připojit,“ objasnil Janotka začátkem minulého měsíce.

Že je dohoda dokončená, prozradila právě pohárová soupiska pro základní fázi Konferenční ligy, která měla uzávěrku o úterní půlnoci a jejíž podobu UEFA zveřejnila na svém webu.

Teplický objev Jásir: Zlatan, můj idol. I pro mě je fotbal jako válka

Na oficiální představení si olomoucký klub musí počkat. Hráč už je ale zároveň od úterý zaregistrovaný v informačním systému FAČR.

Čtyřiadvacetiletý Jásir naposledy působil na hostování v Teplicích, během tří sezon nasbíral deset ligových gólů, všechny v posledních dvou ročnících. Ten první dal Spartě, dva vstřelil při svém posledním zápase v červnu Pardubicím.

„Jásira bereme jako útočníka na delší časové období. Trénuje sám, uvidíme, v jakém stavu a kdy sem dorazí. Myslím, že je hodně komplexní. Mohl by splňovat i požadavek na náběhy,“ líčil Janotka.

Představit by se mohl už v dalším ligovém kole v Plzni a začátkem října už by ho neměl minout ani start pohárů, kdy se Sigma představí ve Florencii. Na soupisce má také Ahmada Ghaliho či Michala Berana, chybí naopak Antonín Růsek, jenž má podle serveru inFotbal.cz namířeno do Jablonce.

Mimo soupisku zůstali aktuálně zranění Jan Kliment či Yunusa Muritala. Nedostalo se také na Juraje Chvátala, Lukáše Vraštila, Michala Leibla, Jakuba Elbela či náhradní brankáře Tomáše Digaňu s Jakubem Trefilem.

Sparta bez překvapení, Plzeň bez Hejdy

Garang Kuol, nová posila fotbalové Sparty.

Nechybí ani Garang Kuol, australský křídelník, který Spartu posílil jako poslední. Na soupisce pro Konferenční ligu má všech sedm letních posil, včetně záložníka Dominika Hollého, jenž příliš minut zatím nesbírá. Vedle něj svítí také Magnus Kofod Andersen, který pomalu léčí své zranění.

V kádru jsou i další hráči, kteří v posledním zápase nenastoupili - obránci Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Adam Ševínský a Asger Sörensen. Nedostalo se jen na Ivana Mensaha.

Další posily, které by Sparta mohla získat do konce přestupního období české ligy, tedy do 8. září, už by se v Evropě představit nemohly. Sparta načne Konferenční ligu 2. října doma se Shamrockem Rovers.

Plzeň jde do Evropské ligy akorát bez stopera Lukáše Hejdy, který pomalu vypadl z kádru kvůli zranění. Kromě něj z ligového kádru nezařadila na soupisku už pouze útočníka Jamese Bella. Devatenáctiletý Nigerijec v úvodu sezony nastupovat spíše za třetiligovou rezervu, do posledních dvou kol nejvyšší soutěže nicméně zasáhl jako střídající.

Pohárovou soutěž číslo dva začne 25. září v Budapešti proti Ferencvárosi.

Slavia svou soupisku na Ligu mistrů zveřejnila ve středu. Nechybí na ní ani nejnovější posila Erik Prekop.

Soupisky českých týmů v Evropské a Konferenční lize

Viktoria Plzeň

brankáři
Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý, Martin Jedlička, Florian Wiegele
obránci
Svetozar Markovič, Karel Spáčil, Merchas Doski, Václav Jemelka, Jan Paluska, Milan Havel, Sampson Dweh
záložníci
Lukáš Červ, Denis Višinský, Jan Kopic, Tomáš Ladra, Cheick Souaré, Jiří Panoš, Matěj Valenta, Adrian Zeljkovič, Amar Memič
útočníci
Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi, Prince Adu

Sparta Praha

brankáři
Peter Vindahl, Jakub Surovčík, Lukáš Franc, Pedro-Antonio Rodriguez
obránci
Martin Suchomel, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Emmanuel Uchenna, Angelo Preciado, Adam Ševínský, Asger Sörensen, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Elias Cobbaut, Matyáš Jedlička, Ondřej Lilling, Ferdinand Říha
záložníci
Santiago Eneme, Kaan Kairinen, John Mercado, Magnus Kofod Andersen, Veljko Birmančevič, Lukáš Sadílek, Sivert Mannsverk, Dominik Hollý, Lukáš Haraslín, Patrik Vydra, Roman Horák, Garang Kuol, Enes Osmani, Jakub Tošnar
útočníci
Albion Rrahmani, Jan Kuchta, Kevin-Prince Milla, Roman Mokrovics, Daniel Rus

Sigma Olomouc

brankáři
Tadeáš Stoppen, Matúš Hruška
obránci
Abdulaye Sylla, Tomáš Huk, Filip Slavíček, Jan Král, Matěj Hadaš, Andres Dumitrescu, Matúš Malý
záložníci
Jáchym Šíp, Radim Breite, Jiří Spáčil, Tihomir Kostadinov, Jiří Sláma, David Tkáč, Štěpán Langer, Dominik Janošek, Michal Beran, Ahmad Ghali, Simion Michez, Artur Dolžnikov
útočníci
Daniel Vašulín, Muhamed Tijani, Jan Navrátil, Jásir Núr

Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...

3. září 2025  18:30

