Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

„Už byl zaregistrován, ale čeká se na veškeré dokumenty,“ prozradila Olomouc.
Zájem o šikovného střelce před časem potvrdil i trenér Tomáš Janotka, ale dlouhá jednání se skoro celý srpen táhla bez dalších vodítek.
„Platí, že zájem máme, je to na dobré cestě. Blokují to už jen úřady. Myslím si, že v nejbližší době by se k nám mohl připojit,“ objasnil Janotka začátkem minulého měsíce.
Že je dohoda dokončená, prozradila právě pohárová soupiska pro základní fázi Konferenční ligy, která měla uzávěrku o úterní půlnoci a jejíž podobu UEFA zveřejnila na svém webu.
Teplický objev Jásir: Zlatan, můj idol. I pro mě je fotbal jako válka
Na oficiální představení si olomoucký klub musí počkat. Hráč už je ale zároveň od úterý zaregistrovaný v informačním systému FAČR.
Čtyřiadvacetiletý Jásir naposledy působil na hostování v Teplicích, během tří sezon nasbíral deset ligových gólů, všechny v posledních dvou ročnících. Ten první dal Spartě, dva vstřelil při svém posledním zápase v červnu Pardubicím.
„Jásira bereme jako útočníka na delší časové období. Trénuje sám, uvidíme, v jakém stavu a kdy sem dorazí. Myslím, že je hodně komplexní. Mohl by splňovat i požadavek na náběhy,“ líčil Janotka.
Představit by se mohl už v dalším ligovém kole v Plzni a začátkem října už by ho neměl minout ani start pohárů, kdy se Sigma představí ve Florencii. Na soupisce má také Ahmada Ghaliho či Michala Berana, chybí naopak Antonín Růsek, jenž má podle serveru inFotbal.cz namířeno do Jablonce.
Mimo soupisku zůstali aktuálně zranění Jan Kliment či Yunusa Muritala. Nedostalo se také na Juraje Chvátala, Lukáše Vraštila, Michala Leibla, Jakuba Elbela či náhradní brankáře Tomáše Digaňu s Jakubem Trefilem.
Sparta bez překvapení, Plzeň bez Hejdy
Nechybí ani Garang Kuol, australský křídelník, který Spartu posílil jako poslední. Na soupisce pro Konferenční ligu má všech sedm letních posil, včetně záložníka Dominika Hollého, jenž příliš minut zatím nesbírá. Vedle něj svítí také Magnus Kofod Andersen, který pomalu léčí své zranění.
V kádru jsou i další hráči, kteří v posledním zápase nenastoupili - obránci Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Adam Ševínský a Asger Sörensen. Nedostalo se jen na Ivana Mensaha.
Další posily, které by Sparta mohla získat do konce přestupního období české ligy, tedy do 8. září, už by se v Evropě představit nemohly. Sparta načne Konferenční ligu 2. října doma se Shamrockem Rovers.
Plzeň jde do Evropské ligy akorát bez stopera Lukáše Hejdy, který pomalu vypadl z kádru kvůli zranění. Kromě něj z ligového kádru nezařadila na soupisku už pouze útočníka Jamese Bella. Devatenáctiletý Nigerijec v úvodu sezony nastupovat spíše za třetiligovou rezervu, do posledních dvou kol nejvyšší soutěže nicméně zasáhl jako střídající.
Pohárovou soutěž číslo dva začne 25. září v Budapešti proti Ferencvárosi.
Slavia svou soupisku na Ligu mistrů zveřejnila ve středu. Nechybí na ní ani nejnovější posila Erik Prekop.
