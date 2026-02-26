Olomouc pyká za fanoušky. Zaplatí půl milionu a má podmínečně uzavřený kotel

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala Sigmu Olomouc za chování fanoušků v úvodním utkání vyřazovací fáze Konferenční ligy s Lausanne souhrnnou pokutou 20 tisíc eur (484 tisíc korun) a podmínečným uzavřením části stadionu na příští domácí zápas v pohárech. Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu. UEFA o rozhodnutí svého disciplinárního orgánu informovala na svém webu.

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Hanáci pykají za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musejí zaplatit za vhazování předmětů na hřiště, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky. Za použití zakázané pyrotechniky UEFA Sigmě zároveň podmínečně uzavřela sektory na jižní tribuně, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších příznivců.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Hanáci před týdnem doma v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy hráli s Lausanne nerozhodně 1:1. Odveta je na programu dnes večer na stadionu švýcarského soupeře.









