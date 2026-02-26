Olomouc pyká za fanoušky. Zaplatí půl milionu a má podmínečně uzavřený kotel

Hanáci pykají za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musejí zaplatit za vhazování předmětů na hřiště, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky. Za použití zakázané pyrotechniky UEFA Sigmě zároveň podmínečně uzavřela sektory na jižní tribuně, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších příznivců.
Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm
Hanáci před týdnem doma v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy hráli s Lausanne nerozhodně 1:1. Odveta je na programu dnes večer na stadionu švýcarského soupeře.