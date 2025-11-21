Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje vstupenek vlastním příznivcům na příští venkovní zápas v evropských pohárových soutěžích. V platnost vstoupí, pokud se diváci obdobně proviní v následujících dvou letech.
Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

foto: SK Sigma Olomouc

Sigma se v Jerevanu představila 6. listopadu, zápas vyhrála 2:1 a ve 3. kole soutěže si připsala první vítězství.

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Výtržnosti v hledišti se odehrály v průběhu prvního poločasu poté, co se hosté podruhé ujali vedení. Mezi fanouškovskými setory začaly létat sedačky i popelnice, lidé šplhali na ploty. V důsledku potyčky obou táborů rozhodčí zápas zhruba na šest minut přerušil.

„Přišel za námi rozhodčí, že tam máme jít. Ale když jsem se podíval na ty fanoušky, tak to nemělo cenu. Létaly tam popelnice. Ale jo, k fotbalu to asi někdy patří a já jsem spíš rád, že za námi fanoušci přijeli. Klobouk dolů, jak nás dlouhodobě podporují, za to jim taky patří velký dík,“ komentoval přímo v Arménii kapitán Sigmy Radim Breite.

Stejně vysokou pokutu zaplatí i arménský klub, dalších 2500 eur (přes 60 000 korun) mu UEFA vyměřila za použití pyrotechniky. Navrch Noahu hrozí částečné uzavření stadionu, pokud se budou výtržnosti v rovněž dvouletém zkušebním období opakovat.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fanoušci Sigmy nesou trest nelibě, neboť podle dostupných informací to byli právě arménští fanoušci, kteří konflikt vyprovkovali. Noah přitom dostal stejný trest. „Necháme si poslat kompletní odůvodnění. Poté se (o odvolání) rozhodneme,“ řekl iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

