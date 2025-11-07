Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Od našeho zpravodaje v Arménii - Za A-tým fotbalové Sigmy se dosud prosadil jen jednou, druhý gól si ale schoval na pravou chvíli. Filipovi Slavíčkovi, odchovanci Olomouce, bude dozajista jedno, že spoluhráči jeho trefu nazývají „šmudlou“. Míč se sice prapodivným způsobem, ale přeci jen dostal za brankovou čáru a Slavíčkova trefa pomohla Hanákům k výsledku 2:1 na půdě arménského Noahu, a tedy k historicky první výhře klubu v Konferenční lize.
Ze všech hráčů základní sestavy měl přitom třiadvacetiletý fotbalista asi nejméně jasný start. Při zranění Jiřího Slámy nastoupil na levém kraji obrany. Trenéři ale před zápasem zvažovali, že na tento post nasadí stopera Tomáše Huka.

„Nakonec jsme se rozhodli pro Filipa a poslali tak od začátku do hry všechny krajní obránce, kteří nám zůstali zdraví. V defenzivě jsme totiž chodili do rozestavení 4-2-3-1, takže jsme chtěli na stranách klasické beky,“ ozřejmil kouč Tomáš Janotka.

„Když bylo jasné, jaké absence máme, počítal jsem s tím, že bych mohl nastoupit. Po trénincích vyplynulo, že tam budu. Ať hraju napravo, nebo nalevo, snažím se hrát stejně. Má to své plusy i mínusy, ale myslím, že se s tím dokážu popasovat,“ řekl Slavíček.

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Trenérský tah nakonec vyšel skvěle. Po celý zápas Slavíček dokázal eliminovat křídelníka Ferreiru, kterého Janotka označoval za jednu z největších útočných hrozeb Arménů, a dokázal také skórovat.

Ve vápně přihrál pod sebe Šípovi, který nadýchaným obloučkem vybídl k hlavičce Vašulína. Olomoucký útočník ovšem neměl lehkou pozici a trefil břevno. Slavíček odražený míč doběhl, a ačkoliv dorážku netrefil čistě a upadl, dostal balon přes brankáře i obránce hostů až do brány.

„Byl jsem před obráncem o krok napřed, myslím, že na rozdíl ode mě nečekal, že se balon může od břevna odrazit. Sice to byla šmudla, ale i ta někdy stačí. Kluci si mě v šatně ještě moc nedobírali,“ chechtal se sváteční střelec. „Vůbec nevím, kolik mě to bude stát!“

V áčku Sigmy se prosadil podruhé. Poprvé skóroval letos v březnu při výhře 2:1 v MOL Cupu proti třetiligové Kroměříži. Na trefu v nejvyšší domácí soutěži čeká.

„Z hlediska defenzivy jsme řešili minimum problémů a směrem dopředu byl velmi aktivní. Chtěli jsme, aby mu Jáchym Šíp uvolňoval prostor, protože je tahový. Myslím, že si skvěle vyhověli. Vstřelený gól pak byla jen třešnička na dortu,“ oceňoval Janotka.

Třiadvacetiletý obránce odehrál ve čtvrtek pětadvacátý soutěžní zápas v A-týmu Sigmy. V lize debutoval už v sezoně 2021/22, na další šanci ale následně čekal dva roky. Teď při zranění obránců Dumitresca a Slámy dostává prostor. Ze začátku sezony byl pro trenéra Janotkou první volbou i na pravý kraj obrany, jak ale ukazuje, dokáže zahrát i zleva.

„Tyhle zápasy si užívám. Vždycky se snažím dát do toho úplně všechno a nevím proč, ale sedne mi to ještě víc, když se hraje pohár. Byl to těžký zápas, ale to je v Evropě každý. Byli jsme na to připraveni a jsme rádi, že jsme to zvládli,“ vycítil Slavíček.

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Od solidního výkonu jej nezastavilo ani přerušení hry, které norský sudí Aslam nařídil kvůli potyčce fanoušků. „Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Až pak tam začaly létat věci a rozhodčí hru přerušil. Říkali jsme si s kluky, že jsme v laufu a že v tom musíme pokračovat dál,“ popsal krušné chvíle.

Fotbalisté Sigmy mají v aktuální sezoně bilanci pěti pohárových zápasů, včetně předkola Evropské ligy, a tří gólů. Všechny přitom obstarali kovaní obránci. „Rozhodně to není tak, že bychom říkali útočníkům, že musí lépe pracovat,“ usmál se Slavíček. „Odvádí dobrou, černou práci a my si na tom pak smlsneme. Ale už si naše hra sedá, vypadáme zápas od zápasu lépe,“ uzavřel olomoucký obránce.

Nastoupí na levém kraji obrany i v neděli proti Pardubicím?

Vstoupit do diskuse
7. listopadu 2025  11:35

Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

