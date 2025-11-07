Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Ze všech hráčů základní sestavy měl přitom třiadvacetiletý fotbalista asi nejméně jasný start. Při zranění Jiřího Slámy nastoupil na levém kraji obrany. Trenéři ale před zápasem zvažovali, že na tento post nasadí stopera Tomáše Huka.
„Nakonec jsme se rozhodli pro Filipa a poslali tak od začátku do hry všechny krajní obránce, kteří nám zůstali zdraví. V defenzivě jsme totiž chodili do rozestavení 4-2-3-1, takže jsme chtěli na stranách klasické beky,“ ozřejmil kouč Tomáš Janotka.
„Když bylo jasné, jaké absence máme, počítal jsem s tím, že bych mohl nastoupit. Po trénincích vyplynulo, že tam budu. Ať hraju napravo, nebo nalevo, snažím se hrát stejně. Má to své plusy i mínusy, ale myslím, že se s tím dokážu popasovat,“ řekl Slavíček.
Trenérský tah nakonec vyšel skvěle. Po celý zápas Slavíček dokázal eliminovat křídelníka Ferreiru, kterého Janotka označoval za jednu z největších útočných hrozeb Arménů, a dokázal také skórovat.
Ve vápně přihrál pod sebe Šípovi, který nadýchaným obloučkem vybídl k hlavičce Vašulína. Olomoucký útočník ovšem neměl lehkou pozici a trefil břevno. Slavíček odražený míč doběhl, a ačkoliv dorážku netrefil čistě a upadl, dostal balon přes brankáře i obránce hostů až do brány.
„Byl jsem před obráncem o krok napřed, myslím, že na rozdíl ode mě nečekal, že se balon může od břevna odrazit. Sice to byla šmudla, ale i ta někdy stačí. Kluci si mě v šatně ještě moc nedobírali,“ chechtal se sváteční střelec. „Vůbec nevím, kolik mě to bude stát!“
V áčku Sigmy se prosadil podruhé. Poprvé skóroval letos v březnu při výhře 2:1 v MOL Cupu proti třetiligové Kroměříži. Na trefu v nejvyšší domácí soutěži čeká.
„Z hlediska defenzivy jsme řešili minimum problémů a směrem dopředu byl velmi aktivní. Chtěli jsme, aby mu Jáchym Šíp uvolňoval prostor, protože je tahový. Myslím, že si skvěle vyhověli. Vstřelený gól pak byla jen třešnička na dortu,“ oceňoval Janotka.
Třiadvacetiletý obránce odehrál ve čtvrtek pětadvacátý soutěžní zápas v A-týmu Sigmy. V lize debutoval už v sezoně 2021/22, na další šanci ale následně čekal dva roky. Teď při zranění obránců Dumitresca a Slámy dostává prostor. Ze začátku sezony byl pro trenéra Janotkou první volbou i na pravý kraj obrany, jak ale ukazuje, dokáže zahrát i zleva.
„Tyhle zápasy si užívám. Vždycky se snažím dát do toho úplně všechno a nevím proč, ale sedne mi to ještě víc, když se hraje pohár. Byl to těžký zápas, ale to je v Evropě každý. Byli jsme na to připraveni a jsme rádi, že jsme to zvládli,“ vycítil Slavíček.
Od solidního výkonu jej nezastavilo ani přerušení hry, které norský sudí Aslam nařídil kvůli potyčce fanoušků. „Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Až pak tam začaly létat věci a rozhodčí hru přerušil. Říkali jsme si s kluky, že jsme v laufu a že v tom musíme pokračovat dál,“ popsal krušné chvíle.
Fotbalisté Sigmy mají v aktuální sezoně bilanci pěti pohárových zápasů, včetně předkola Evropské ligy, a tří gólů. Všechny přitom obstarali kovaní obránci. „Rozhodně to není tak, že bychom říkali útočníkům, že musí lépe pracovat,“ usmál se Slavíček. „Odvádí dobrou, černou práci a my si na tom pak smlsneme. Ale už si naše hra sedá, vypadáme zápas od zápasu lépe,“ uzavřel olomoucký obránce.
Nastoupí na levém kraji obrany i v neděli proti Pardubicím?