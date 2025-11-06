Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Od našeho zpravodaje v Arménii - Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2 500 kilometrů vzdáleném Jerevanu, hlavním městě Arménie, ve čtvrtek od 18.45 středoevropského času rozehraje zápas třetího kola Evropské konferenční ligy.
Stánek Sargsyan Republican Stadium působí útulně a na rozdíl od zbytku čtvrti opraveně. Vejde se na něj takřka patnáct tisíc diváků, místní novináři očekávají vyprodáno. Do ochozů se nasouká i takřka dvě stě fanoušků Sigmy, kteří z Hané vyrazili podporovat své miláčky.

„Chceme fanouškům vzkázat, že doufáme, že budou fandit a pomůžou nám k tomu, abychom uspěli. A mohou být v klidu, až na časový posun byla cesta v pohodě,“ usmívá se záložník Sigmy Michal Beran.

Sargsyan Republican Stadium pojme téměř patnáct tisíc diváků.

Sargsyan Republican Stadium se nachází kousek od centra Jerevanu.

Výjezdníkům každopádně patří respekt.

Geograficky se totiž vydali až do Asie. Na ulicích Jerevanu nejsou výjimkou dominantní ruské vlajky, místní příliš angličtinou nevládnou. Zajímavé je, že takřka na každém rohu najdete obchody s nářadím a tmelícími potřebami. „Akorát by to měli všechno začít používat,“ prohodí suše jeden ze členů olomoucké výpravy.

Jak je možné, že Sigma narazí na soupeře z těchto končin? Ázerbájdžán, Gruzie či právě Arménie, zakavkazské republiky, mají ve fotbalové Evropě své místo. V ázerbájdžánském Baku se dokonce hrálo finále Evropské ligy a duely mistrovství Evropy, Gruzie zase před dvěma lety spolupořádala Euro do 21 let.

Manažer Hapal poprvé letí s Olomoucí: Zápas si užiju, jako bych byl trenér

Může za to kulturně-politická orientace všech tří států či historické vazby. Stejně to má Kypr. Geograficky sice náleží západní Asii, ale od roku 2004 je v Evropské unii. Konkrétním zemím nic nebrání přihlásit se do Evropské unie fotbalových asociací (UEFA). Podobně jako se kvůli politické situaci přihlásil do Evropy Izrael nebo Austrálie kvůli větší konkurenceschopnosti do Asie, nikoliv do Oceánie.

Noah rychle vyrostl. Vznikl teprve nedávno

„Víme, že mužstvo Noahu hraje agresivní styl fotbalu. Budou nás určitě hodně napadat, byť je to občas takový hurá presink. Na to si musíme dát pozor. Mají spoustu dobrých individualit, bosenský útočník Mulahusejnovič je velmi nepříjemný,“ vycítil stoper Tomáš Huk.

Dobrých individualit si všímá i trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Hodně nebezpečný je křídelník Ferreira, dokáže udělat individuální akci, dát klíčové přihrávky. Zaujal nás také středopolař Eteki, který má 95% úspěšnost přihrávek, to je už level na Ligu mistrů. Líbí se nám. Ale doufám, že se nám v zápase líbit nebude,“ ušklíbne se Janotka.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka na předzápasovém tréninku před utkání Konferenční ligy proti Noahu.

Noah má na soupisce hodně cizinců, konkrétně devatenáct. K tomu šest reprezentantů Arménie. „Pokud kdokoliv opustí Chorvatsko, Japonsko nebo Portugalsko, aby hrál v Arménii, je jasné, že tím musí být přesvědčený. Domácí jsou jasný favorit, vzhledem ke zkušenostem z Evropy, faktu, že hrají doma a že jsou arménští mistři,“ cítí Janotka.

Je pravda, že Noah se v pohárové Evropě poměrně etabloval, ve skupinové fázi Konferenční ligy je podruhé za sebou, loni poměřil síly i s pozdějším vítězem soutěže, londýnskou Chelsea, což týmu dodá další zkušenosti. Možná i proto je u sázkových kanceláří na výhru Sigmy kurz zhruba 4:1.

„Jako takový outsider se určitě necítíme. Chceme tady bodovat,“ burcuje Huk. „Je to jeden z nejsilnějších týmů Arménie. Na videu jsme viděli, že jsou šikovní,“ vidí zase Beran.

Noah má na kontě jeden celkový ligový triumf, dvakrát ovládl národní pohár, jednou superpohár. Že je to málo? Ano, klub totiž vznikl teprve v roce 2017.

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

A od roku 2019 po změně majitele má FC Noah současnou identitu. Před rokem šlo o historicky první klub v Konferenční lize, který se dostal do hlavní fáze přes všechna čtyři předkola. Letos začínal arménský celek v kvalifikaci Ligy mistrů, ani tak ale účast v Konferenční lize jistou neměl. Zajistila mu ji až výhra nad Lublaní.

A na závěr ještě jedna zajímavost: Noah vlastně vůbec nesídlí v arménském hlavním městě. Tým, jenž vede chorvatský kouč Sandro Perkovič, má domov v nedalekém Armaviru. Na tamějším Vahagna Tumasjana v Abovjanu s kapacitou pouhých 3 100 míst odehrál Noah předkola. Základní fázi už hostí na národním stadionu v Jerevanu.

6. listopadu 2025

