Podle prvotních informací měli konflikt vyprovokovat domácí fanoušci, kteří hostujícímu sektoru sebrali velkou vlajku. „Domácí po nás začali házet zapalovače i nějaké sklo. Pak sedačky a dýmovnice,“ napsal na sociální X jeden z olomouckých fanoušků.
Co je ale důležité, kromě divokého zážitku si Sigma odváží veledůležité tři body. Pod horou Ararat totiž po gólech Slavíčka a Sylly vyhrála 2:1. „Je to pro nás obrovský úspěch,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka k historicky prvnímu vítězství Olomouce v Konferenční lize.
„Vždy je nepříjemné, když se zápas přeruší, naštěstí nás to nepoznamenalo a nevypadli jsme z tempa,“ pochvaloval si kouč Janotka. „Nevěděli jsme vůbec, co se děje. Naštěstí nás to nerozhodilo,“ přidal Slavíček.
„Klíčem k úspěchu byla skvělá organizace hry do defenzivy, domácí jsme nepustili do jejich typické kombinační hry na křídlech a ve středu pole, kde jsou silní. Hráči ve vysokém postavení dobře napadali rozehrávku, Noah byl chvílemi bezradný,“ těšilo Janotku.
Sigma domácí zaskočila vysokým postavení, agresivitou a presinkem. „Ano, měli jsme s tím problém. Bylo to pro nás nové,“ uznal trenér Noahu Sandro Perkovič.
Takhle presujete fakt každý zápas? Ptali se arménští novináři Janotky. „Hráli jsme tak, jak chceme hrát každý zápas. Vysoký presink je naše DNA. Pramení z toho chyby, které chceme využít. V obraně jsme navíc sebevědomí, dařilo se nám vyhrávat osobní souboje,“ odpovídal Janotka.
„Když v takovýchto zápasech uděláte chybu, soupeř ji potrestá. Sigmě gratuluju, k chybám nás donutila a vyhrála zaslouženě,“ podotkl zase Perkovič.
Chorvatský trenér arménského celku se vyjádřil i k předzápasovým slovům Janotky, který Noah označil za jasného favorita střetnutí. „Tak jsem to doopravdy necítil. Nevidím jediný důvod, proč bychom měli být jasný favorit. Sigma vyhrála Český pohár, ve kterém musela porazit Slavii i Spartu,“ kroutil hlavou Perkovič.
Sám ještě jako trenér Dynama Záhřeb zažil zápasy proti české špičce. „Takže českou ligu znám, a tudíž nejsem překvapen úrovní, kterou Sigma dokázala předvést,“ řekl Perkovič.
Pokud nebudou tři body, nevracejte se!
Sigma v zápase vsadila na vlastní odchovance, trenér Janotka jich do základní sestavy nasadil hned pět. Zejména obránce Slavíček se mu odvděčil úvodním gólem, aktivní výkon podal i křídelník Šíp, jenž mohl také vstřelit branku, ale dobrou šanci zahodil. Hanáky nakonec absence vítězné pojistky – a že na ni byly příležitosti – mrzet nemusí.
V tabulce Konferenční ligy poskočili na čtyři body a při souhře okolností už je další případná výhra může nasměrovat do vyřazovací části. „Obrovsky jsme si pomohli k případnému postupu, ale ve hře jsme byli i před zápasem s Noahem. Potřebujete prostě určitý počet bodů, který ale můžete nasbírat vždy. Nicméně pořád nás čekají velice těžká utkání,“ upozornil Janotka.
Sigma má po třech zápasech v evropské soutěži tři góly, všechny přitom vstřelili obránci (Král, Slavíček, Sylla). „Klidně, ať góly dává brankář Koutný!“ usmál se Janotka. „Je dobře, že se můžeme spolehnout na jiné střelce, ne jen na jednoho dominantního útočníka. Jsem rád, že nám kluci pomáhají nejen brankami, ale i skvělými výkony,“ považoval si Janotka.
Teď ho čeká návrat do Česka. Oslavy? „Budeme oslavovat prací, začínáme se chystat na Pardubice. A slavit budeme i spánkem, byl to dlouhý den, začínalo se hrát až před desátou večerní místního času. Přes den jsme byli na procházce, potkali jsme některé fanoušky Sigmy. Říkali nám: Pokud nebudou tři body, tak se do Olomouce nevracejte! Takže ani nevíte, pod jakým jsem byl tlakem,“ zakončil Janotka se smíchem.