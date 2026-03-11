„Myslím si, že nový trávník zápas ovlivní v dobrém. Budeme mít možnost víc hrát fotbal. Hřiště jsou teď téma, celkově pro fotbal je to dobře, v klubu jsme rádi. Ještě jsme na hřišti nebyli, až na rozcvičce uvidíme, jak se tráva bude chovat,“ poznamenal 32letý útočník Sigmy.
Také domácí kouč Tomáš Janotka si váží toho, že klub výměnu v rozehrané sezoně uskutečnil: „Zaslouží se poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a stáli za tím, že se úspěšně podařilo zrealizovat takovou rychloakci. Hřiště nebylo vhodné na tak prestižní zápas, jaký se zítra odehraje.“
Zápas s Mohučí bude pro trávník zátěžovým testem. Hanáci na něm zatím netrénovali. „Byli jsme se na hřišti podívat, ale neměli jsme na něm trénink. Hřiště je určitě lepší než předtím. Je to měkoučké, takže pro moje kotníky a kolena určitě lepší,“ usmíval se Kliment.
Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí
Hráči Mohuče ve skupinové fázi Konferenční ligy skončili na sedmém místě a postoupili přímo do osmifinále soutěže. V německé bundeslize ale bojují o záchranu. Po 25 kolech jsou na 15. místě. Mají stejně bodů jako St. Pauli, které by momentálně muselo hrát baráž, a pouhé čtyři body je dělí od Wolfsburgu na sestupové 17. pozici.
„Moc nerozebíráme jejich situaci, připravujeme se na ně jako na tým. Může to hrát roli, ale nemyslím si, že by něčemu dávali přednost. V Konferenční lize jsme daleko, nikdo do zápasu nepůjde šetřit síly. I kdyby, tak bundesligové týmy mají široký kádr,“ uvědomoval si Kliment.
Navíc Mohuč se po prosincovém příchodu trenéra Urse Fischera zlepšuje. Švýcarský kouč vedl tým do 14 zápasů, z nichž prohrál jen dvakrát. Zvítězit se hráčům pod jeho vedením podařilo pětkrát, sedmkrát z utkání odcházeli s remízou.
Za německý celek v minulosti například nastoupil ke 340 duelům trenér Jürgen Klopp. Momentálně je největší hvězdou Nadiem Amiri, kterého ovšem trápí zranění. V bundeslize a Konferenční lize dal dohromady 14 gólů, druhý nejlepší střelec Lee se prosadil pětkrát. Dalšími zajímavými hráči na soupisce jsou Nelson Weiper a Paul Nebel, kteří získali stříbrné medaile na letním Euru do 21 let.
„Kvalitní soupeř, hráči jsou nadupaní a hodně soubojoví, celá bundesliga je založená na disciplíně a soubojovosti,“ upozorňoval nejlepší střelec minulého ročníku Chance Ligy, který po dlouhém zranění zatím v této sezoně vstřelil jeden gól.
Kliment v roce 2015 po povedeném mistrovství Evropy do 21 let přestoupil do bundesligového Stuttgartu, kde odehrál osm zápasů a jednou skóroval.
„Možná nějaké zkušenosti můžu rozebrat s mladšími kluky, ale už to nejsou nováčci v Konferenční lize. Prošli celou skupinou, předkolem a různými zápasy, které je připravily. Není potřeba, abych někomu říkal, jak to před deseti lety chodilo v bundeslize,“ namítal.
„Do zápasu jdeme s čistou hlavou. Mohuč je favorit, to si říkáme na rovinu, ale může to být naše výhoda. Dáme do zápasu všechno, abychom si potom mohli říct, že jsme do toho dali sto procent.“
Hanáci stále nemůžou počítat s dlouhodobě zraněnou čtveřicí Král, Tkáč, Muritala a Uriča. Vinou karet a zranění bude chybět také Abdoulaye Sylla. Vzhledem k tomu, že na hostování odešel Tomáš Huk a na soupisku pro Konferenční ligu nebyl dopsán Jakub Elbel, má Sigma k dispozici jen jednoho čistokrevného stopera, tím je Matúš Malý.
Kdo vedle něj nastoupí trenér prozradit nechtěl. Pozitivní zprávou je alespoň návrat křídelníka Artura Dolžnikova. „Už funguje ve stoprocentním tréninkovém režimu, je nažhavený, takže naším úkolem je spíše ho brzdit. Zítra bude v nominaci a připravený nastoupit. Tréninkovému režimu se i blíží David Tkáč,“ uvedl Janotka.