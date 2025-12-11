Gibraltar, jeden z nejmladších členských států světové fotbalové asociace, kopanou miluje. Na dvou stadionech, z nichž ten větší je momentálně v rekonstrukci, se točí dvanáct mužstev a odměna pro nejlepšího visí hodně vysoko.
Mistr státu, který leží na jižním cípu Pyrenejského poloostrova a má 35 tisíc obyvatel podobně jako například Třebíč, každoročně nakukuje do předkol evropských pohárů a letošní cesta ho dovedla až do základní skupiny Konferenční ligy.
Lincoln Red Imps – Sigma Olomouc
5. kolo základní fáze Konferenční ligy
výkop: čtvrtek 21.00
Ačkoliv by v podmínkách jednoho z nejjižnějších míst Evropy, které oficiálně patří pod Velkou Británii, tráva rostla dobře, dvě místní hřiště musí za víkend obsloužit všechna fotbalová mužstva, ale i ragby a kriket. Umělka je proto nejen místní specialitou, ale tak trochu povinností.
„Kdybychom měli rozpočet 50 milionů eur, mohli bychom si pořídit hřiště s přírodním trávníkem. Ale máme ho jen jeden milion, tak se musíme přizpůsobit,“ obhajuje klub trenér Juanjo Bezares. Navíc pouze specifičností povrchu soupeře nezlobí.
„Pokud je umělka mokrá, tak po ní balon krásně jezdí a ke kombinační svižné hře je to ideální,“ poznamenává kouč Olomouce Tomáš Janotka.
Čtyři body za výhru proti polské Poznani a remízu s chorvatskou Rijekou v Konferenční lize si tedy domácí vykopali na zvláštním hřišti, které končí na samé hraně kamenitých útesů gibraltarského průlivu. Za tribunou už pak skutečně proplouvají obří zaoceánské trajekty. Nad zhruba dvoutisícovým stadionkem se navíc tyčí monumentální skála s dělem na samém vrcholku.
Na Sigmu jsou místní reprezentanti, obalení posilami z Anglie, Senegalu a hlavně ze Španělska, alespoň podle Bezarese dobře připravení. Však jim také zajišťuje patřičnou motivaci.
„Teď nás čeká další kariérní finále s našimi famózně nadšenými fanoušky, hezky tady v Gibraltaru. Celý týden hráčům říkám, že Lincoln má skoro padesát let historie. Podle výpočtů tudy mohlo projít asi 1 500 hráčů. Lincoln odehrál asi 1 500 zápasů a já jim připomínám, že tohle je ten zápas a oni jsou ti hráči,“ snaží se trenér nakopnout svou partu.
Tu tvoří hlavně profesionálové, protože Lincoln jako jeden ze tří týmů poskytuje hráčům podmínky pro plné soustředění se na fotbal. Přesto i zde se najdou hráči, kteří mají také civilní zaměstnání. Klubová legenda, 44letý útočník Lee Casciaro, je policista, brankářská jednička Jaylan Hankins pracuje pro vězeňskou stráž.
„Pro nás to neplatí, ale většina ligy je poloprofesionální. Já sám jsem povoláním fotbalista, ale ani u nás to není stoprocentní. Nicméně to neznamená, že nebudeme připravení,“ varuje olomouckého soupeře střední záložník Nicholas Pozo.
Úroveň? Asi třetí španělská liga
A má proč. Byť na hřištích soupeřů působí Lincoln neškodně a zatím nebodoval, ve specifickém prostředí pohořeli Poláci, když soupeře podcenili a střídáním opor do hry až v průběhu druhého poločasu duel nezachránili, chorvatský šampion zase čelil penaltě a za konečnou remízu byl rád. Před devíti lety zde ostudně padl skotský Celtic 0:1.
Poloprofíci zkrátka nejsou žádní nazdárci. I když v neděli smázli místní soupeře v hodně nerovném souboji a stačilo jim tréninkové tempo, i na level třetí evropské ligy se dokážou adaptovat slušně. „Jsme malé letadélko, ale s velmi silným motorem. Máme velkou vášeň a to je to, co nás přivedlo až sem,“ říká kouč.
V Gibraltaru je totiž fotbal náboženstvím. Britové území získali po válce v roce 1713 a ovládají jej stále, nicméně vliv Španělska, jež si na Gibraltar stále dělá nárok, se propisuje i do fotbalu zde. Odpovídá spíše jižanskému stylu, a to jak v ochozech, tak na hřišti.
Fanoušci se paradoxně podle svých slov nesmějí se Španěly dostat do křížku. „Je to tu podobné jako kolem Kosova a Srbska. UEFA i FIFA nám zakazují hrát tam i proti sobě. Kdybychom ale jako Lincoln hráli španělskou soutěž, byli bychom asi někde ve třetí lize,“ vysvětluje jeden z místních novinářů.
Země, kterou proslavili zdomácnělé opice makakové z ikonické skály, ve čtvrtek zažije další svátek. „Nyní bychom z této výjimečnosti chtěli udělat tradici a opakovat to každý rok,“ líčí dvacetiletý Pozo, jenž se v Gibraltaru narodil. Od makaků, kteří jsou známí coby jediní přirozeně žijící primáti na kontinentální Evropě, ale také zlodějstvím, se chtějí domácí učit.
Ukrást Olomouci nějaké body by k postupu potřebovali.