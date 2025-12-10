Janotka na Gibraltaru: Favorité jsme, ale nečekají nás tu žádní dřeváci

Jiří Černý
  20:30
Od našeho zpravodaje na Gibraltaru - I když už fotbalisté olomoucké Sigmy mohou pokukovat po jarní části Konferenční Ligy, gibraltarský sok Lincoln Red Imps rozblikává výstražnou kontrolku Tomáši Janotkovi. Olomoucký kouč varuje, aby s poloprofesionály nenastalo fiasko, které zde zažil polský úřadující šampion před několika týdny. „Cítíme se jako favorit, ale to se Lech Poznaň cítil také,“ upozorňuje na prohru Poláků 1:2.
Trenér Sigmy Tomáš Janotka na předzápasovém tréninku před utkání Konferenční...

Trenér Sigmy Tomáš Janotka na předzápasovém tréninku před utkání Konferenční ligy proti Noahu. | foto: SK Sigma Olomouc

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.
Trenér Tomáš Janotka na tiskové konferenci před zápasem Sigma Olomouc - Raków...
Olomoucký trenér Tomáš Janotka v utkání s Fiorentinou.
Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.
5 fotografií

Zápas, který Hanáci odstatují zítra od 21 hodin by mohl svádět k podcenění. Vždyť z dvanácti místních klubů jsou profesionální dva a i ty mají na soupiskách členy vezeňské služby či policistu. Jenže gibraltarský 29násobný mistr už ukázal, že se do evropských soutěží nedostal náhodou.

ONLINE: Lincoln – Olomouc

Podrobná reportáž ve čtvrtek od 21:00

„Je určitě mimo Lincoln srovnávat třeba s Novými Sady (tým ze čtvrté ligy, který Sigmu vyřadil z domácího poháru). Asi bych jako fanoušek přemýšlel podobně jako celá republika, že do Gibraltaru určitě jedeme pro jednoduché body, že nás tu čekají nějací dřeváci. Ale my viděli všechny jejich dosavadní zápasy a jejich kvalita se vymyká místní soutěži,“ varuje trenér.

Styl, kterým se Gibraltařané prezentují, je unikátní směsí anglického fotbalu, jelikož je 35tísícový stát britským zámořským územím, se španělskými prvky.

Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

„Bez míče hrají hodně důrazně, silně do těla a jsou velmi agresivní, nepříjemní. Na balonu zase řeši dvě varianty - rychle pod tlakem posílají míče nahoru a snaží se nabrat druhé míče, nebo rozjíždí kombinace přes hráče, kteří dovednosti na technickou výstavbu mají. Je to tedy kombinace ostrovní tvrdosti a kvality španělských hráčů,“ analyzuje trenér.

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Hráči už také na jeho filozofii navazují, když přistupují k narativu povinného vítězství s velkou opatrností. „Určitě bych neřekl ,že je Lincoln doma nějakým velkým outsiderem. Bude to těžké,“ uvědomuje si krajní bek Matěj Hadaš. „Soupeř do toho půjde stejně naplno a stejně tvrdě, jako když jsme nastoupili proti Novým Sadům doma v poháru. My jsme na to ale připravení a přijeli jsme se jakýmkoliv bodovým ziskem posunout do vyřazovancí fáze ligy,“ hlásí obránce.

Sigma by v případě výhry na Pyrenejském poloostrově hrála v posledním zápase Konfereční ligy proti polskému Lechu o přímý postup do osmifinále.

Výsledky

