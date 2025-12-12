Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Čím si prohru vysvětlujete?
Vždyť my jsme ten zápas rozehráli dobře. Povedlo se dát brzký gól, jak jsme chtěli. A pak? Těžko říct, co se vlastně s námi stalo. Přestali jsme hrát, neproměnili jsme své šance. Nezbývá nám, než se o jaro poprat doma s Lechem.
Měli jste Lincolnu utéct víc?
Začátek byl fakt dobrý. Je to o druhém gólu. My jsme měli prázdnou branku a dorážku do ní, ale nedali jsme. Za kabinu musím říct, že jsme tu předvedli málo.
Nechali jste se strhnout brzkou trefou proti outsiderovi?
Rychle nám to ukázalo, že je to Konferenční liga, že tu nejsou žádní nazdárci. Potrestalo nás, že jsme neproměňovali své příležitosti. Měli jsme vést v patnácté minutě 2:0 a zápas by byl jiný.
Co k brankám chybělo?
Už asi jen štěstí. Šel jsem tam sám skluzem na dlouhou nohu a šlo to kousíček od brány. Pak jsem tam hlavičkoval na zadní tyč, Tihomir Kostadinov se tam posrážel s jejich brankářem a míč zůstal na brankové čáře. Neproměnili jsme velké šance a otočilo se to proti nám. Přitom i remíza by nám asi stačila na jistotu jara.
Dáváte góly v poslední době hlavně vy a jenom vy. Není na čase, aby se přidal někdo další?
V Konferenční lize dávali za nás branky jen obránci, tak teď jsem se prosadil já jako útočník. Měl jsem ale dát ještě druhý gól. Minimálně jednu další šanci jsem měl proměnit. Nepředvedli jsme tady ale dobrý výkon.
Byl jste i u té první inkasované branky, přes vás skákal první hlavičkující hráč a za vámi stál střelec, který přizvedl míč přes gólmana Koutného. Ani jste neskákal, proč?
Já mám zafixované, že mě někdo trefil rukou do obličeje. Neviděl jsem to, ale nejsem typ, co spadne, když mě někdo trefí. Nespadl jsem a nedržel jsem se za obličej, ale pak vám padne takový gól. Vždyť to není ani střela. Je to nahlavičkovaný míč, který se o břevno odrazí do brány. Proti Celje, kdy nám soupeř dal dvě tyčky, jsme zápas vyhráli, ale teď se nám to všechno vrátilo a jedeme zpět do Olomouce s ostudou.
S ostudou?
Jediné, co nám teď zbývá, je se omluvit se našim fanouškům. Cesta sem je dlouhá a my jim nedokázali doručit to, co jsme chtěli všichni. Musíme to hodit za hlavu, odčinit to ve Zlíně a příští týden potvrdit jarní fázi doma proti Poznani, aby Konferenční liga zůstala v Olomouci.
Kouč Janotka mluvil o dolehnutí tíhy utkání. Cítil jste ji?
Byli jsme velcí favoriti a nezvládli jsme to. Podobně jako v Nových Sadech (v poháru Sigma vypadla proti městskému rivalovi ve třetím kole). Sice se ti soupeři nedají absolutně srovnat, ale je to druhý zápas, který bychom měli zvládnout, a my ho zase neuhráli.
Jak to bolí směrem k nejistotě postupu, jelikož jste nyní na hraně?
Hrozně nás to s kluky štve. Kdybychom tady zápas zvládli, tak jdeme příští týden bojovat s Lechem o přímý postup. A místo toho jsme v takových sra..., že jsme to nezvládli. Do neděle musíme zregenerovat, odčinit to v lize pro fanoušky, posbírat co nejvíc sil a hrábnout si s Lechem.
Cítíte se nyní pod tlakem?
Vzhledem ke klubovým ambicím je každý zápas pod tlakem. Nyní máme tedy šňůru tří zápasů, co jsme nezvládli (prohry s Lincolnem, Spartou a Libercem), a máme tři dny do zápasu, kde to musíme jakýmkoliv výsledkem uhrát, abychom si spravili chuť na příští týden.
Jeli jste na Gibraltar jako favorit. Vnímali jste to tak, že prohrát tady se zkrátka nemá?
Ta ostuda je možná silné slovo. Kdo zápas viděl, tak zjistil, že ti hráči mají kvalitu, hrají Konferenční ligu a mají stejně bodů, jako máme my. Ale ten zápas jsme měli po takovém průběhu zvládnout aspoň za bod, když už ne za tři.