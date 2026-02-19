Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka

Lukáš Jakubíček
  22:27
Nevyhráli, ale trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka byl nadšený. „Předvedli jsme perfektní výkon,“ prohlásil po remíze 1:1 v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.


Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off Konferenční ligy. | foto: Reuters







Olomoučtí většinu zápasu svého soupeře přehrávali. Měli dvakrát víc střel než Lausanne, šest na bránu, statistika očekávaných gólů byla 2,30. Ale jen jeden gól...

„Kvalita našeho výkonu gradovala v průběhu utkání. Je škoda, že soupeř z ojedinělé šance skóroval, ale tým to nesrazilo. Cítil jsem odhodlání jít za vyrovnáním a potom i za vedoucím gólem,“ řekl Janotka.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Naopak hostující kouč Peter Zeidler měl několik důvodů k zamyšlení: „S výsledkem jsme spokojení, ve druhém poločase jsme mohli dostat několik gólů. Věděli jsme, že Sigma je silný tým. Situace zůstává otevřená, máme šanci, ale musíme se ze zápasu vzpamatovat a zanalyzovat ho.“

O jedinou branku Olomouce se opět postarala dvojice zimních posil Danijel Šturm a Péter Baráth. Stejně jako v sobotní lize s Plzní maďarský záložník přihrával a slovinský útočník zakončoval.

„Dani je hráč, kterého terén vůbec nelimituje. Má dobré a jemné doteky, poznáte na něm, že si na hřišti poradí. Péter měl už v Rakówě pokyny rozdávat míče do kříže. Chceme od pozice šestky otáčení hry, zrychlování do kolma a využití rychlosti ofenzivních hráčů,“ poznamenal Janotka.

Právě křídelník Šturm mohl v závěru zápas rozhodnout, ale jeho střelu z blízka na brankové čáře chytil brankář Letica.



„Je skvělé, že se dostává do příležitostí, jsem za to rád. Efektivita dnes rozhodla o tom, že si do odvety odvážíme remízu,“ řekl Janotka.

„Pro mě je zásadní, že vidím prvky, které se do zápasů snažíme dostat. Fotbal mě bavil a pohltil. Nepustili jsme je do příležitostí a sami jsme se do nich dostávali. Klukům narostou křídla a věřím, že se to na sebe nabalí. Beru to pozitivně.“

Kdyby radši Šíp nenastoupil, litoval kouč hostů

Janotka měl k dispozici pouze šestnáct hráčů do pole, soupisku doplnili dorostenci. Vadit mu to nemuselo. Během zápasu střídal pouze dvakrát. Především Jáchym Šíp hru Sigmy po přestávce rozhýbal.

„Jáchym začal svou aktivitou větrat obranné řady Lausanne, poločasové střídání nám pomohlo. Po utkání s Plzní jsme ho kritizovali. Jsem rád, že na to reagoval tímhle výkonem. Přinesl hře entusiasmus a strhl s sebou i ostatní. Kdo jiný by to měl udělat, v kabině je služebně nejstarší. Přeju si, aby na to navázal i v příštích zápasech,“ chválil 23letého křídelníka Janotka.

Také kouč soupeře vyzdvihl přínos Šípa a dalších ofenzivních hráčů: „Růsek hrál velmi dobře. Kliment byl ve Stuttgartu, toho znám a ten co nastoupil na druhý poločas byl velmi rychlý. Pro nás by bylo lepší, kdyby nenastoupil.“



Proč Janotka nestřídal víc hráčů, když už v neděli tým čeká náročný ligový zápas v Teplicích?

„Nechtěli jsme do toho sahat, nechali jsme na hřišti kluky v laufu. Nechtěli jsme nabourat tempo střídáním. Věřil jsem ve schopnosti a zkušenosti hráčů na hřišti. Viděli jsme, že Honza Kliment pomalu odcházel. Tonda Růsek byl taky hotový, ale trošku se to rozkouskovalo faulem na gólmana a střídáním Hadaše, který byl úplně mrtvý. Nenominování hráči dnes měli individuální trénink, sestavu na Teplice protočíme. Musíme bodovat v obou soutěžích, které hrajeme,“ vysvětlil Janotka.




De Sciglio do Hradce nepřijde. Nebyl by okamžitou pomocí, řekl klub po prohlídce

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Potvrdili, že o něj měli zájem. Zkušený italský obránce Mattia De Sciglio se dokonce v Hradci Králové podrobil zdravotním testům, ale fotbalový klub z východu Čech nakonec neposílí. „Po zvážení všech...

19. února 2026  14:06

Milionová pokuta a podmínka pro Tribunu Sever. Slavia pyká za chování fanoušků

Choreo slávistický fanouškům během utkání proti Barceloně.

Fotbalová Slavia za chování fanoušků během lednového utkání Ligy mistrů proti Barceloně (2:4) zaplatí pokutu 40 tisíc eur, v přepočtu necelý milion korun. Navíc má podmínečně uzavřenou část hlediště...

19. února 2026  13:01

