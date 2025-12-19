Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty: Uhráli jsme si to

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2. A právě tento výsledek posunul do jarní části Konferenční ligy i fotbalovou Sigmu. Ta má sice stejně bodů jako Rumuni, dokonce i stejný rozdíl ve skóre, ale díky většímu počtu vstřelených gólů ukořistila poslední, čtyřiadvacáté místo v základní fázi KL.
Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Ani Quentin Tarantino by se za takový thriller nestyděl. Když Sigma ve druhém poločasu čtvrtečního domácího zápasu s Lechem prohrávala 0:2, začalo být jasné, že k postupu bude potřebovat pomoc v souběžně hraných zápasech.

Nejvíce se spoléhalo na rakouský Rapid, který vedl nad bosenským týmem Zrinjski prakticky celý zápas 1:0. Jenže ve 93. minutě domácí vyrovnali, čímž se dostali před Olomouc. V tu chvíli zároveň skončil také zápas v Olomouci, a to poměrem 1:2 z pohledu Hanáků.

Sny se téměř rozplynuly. Zprávy v radiu už hlásily, že Sigma je ze hry venku. Poslední nadějí bylo, aby AEK předvedlo neuvěřitelný obrat. Vždyť ještě na začátku 98. minuty prohrávalo 1:2. A Sigma potřebovala jeho výhru.

Povedlo se. Jakkoliv to znělo šíleně. Na časomíře svítil údaj 90+15, když se z pokutového kopu prosadil Luka Jovič, čímž zařídil výhru AEK.

A také postup Sigmy. Z posledního možného místa. O jeden jediný gól.

„Je to dlouhodobá soutěž, zajíci se počítají až po honu. A my toho našeho zajíce chytili asi až někde na parkovišti,“ usmál se trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Můžeme říct, že někde padl gól ve 105. minutě, ale chci říct, že jsme si postup uhráli sami. Sami jsme získali sedm bodů, sami jsme dali větší počet gólů než soupeř. Kluci si to zaslouží a opět přepsali naši historii,“ culil se Janotka.

Sigma vydělala balík. Kde ho utratí?

Sigmáci šli na pozápasovou děkovačku skleslí. V té době byli na nepostupové pozici. Trenér Janotka si vzal pod olomouckým kotlem slovo, fandové byli nakrklí a pustili se do kritiky.

„Fanoušci byli zklamaní, což je v pořádku. Snažil jsem se jim vysvětlit, že nás to mrzí stejně jak je. Ale ať už proti Lechu nebo ve Zlíně to bylo od fandů konstruktivní, vždy to bylo v mezích. Oni vyjadřují svůj názor, a byť ho vyjadřují hanlivě, vyjadřují ho proto, že jim na tom záleží,“ pověděl Janotka.

Abdoulaye Sylla brání akci Mikaela Ishaka.

Pak ovšem jeden z fanoušků začal jásat. A zatímco se někteří sigmáci přidávali, ostatní nevěděli, co se děje.

„Zklamání vystřídala obrovská euforie,“ popsal Janotka. „Postupová matematika byla taková, že pro nás ke konci bylo výhodnější raději neinkasovat než se hnát za skórováním. Jenže v 93. minutě na jiném stadionu padl gól a my jsme brali, že nepostupujeme,“ přiblížil Janotka šílený závěr.

„Jestli pamatuju ve fotbale něco šílenějšího? Možná jeden zápas z letošního ročníku MOL Cupu, ale to nechci připomínat,“ řekl trenér Sigmy v narážce na vypadnutí ze soutěže s týmem ze čtvrté ligy.

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

I přes postup do jarní fáze KL – což bezesporu úspěch je – by se nemělo zapomínat na bídnou formu, která Olomouc postihla. Prohrála páté soutěžní utkání v řadě. „Asi to na nás už dolehlo, nechtěli jsme si to přiznat, ale už toho na nás bylo moc. Cestování, program, zranění, nemoci. Zimní pauza přijde vhod,“ ví trenér.

Sigma za svoji štaci v Konferenční lize vydělala cca 108 milionů korun. Lze čekat, že část výdělku otočí na přestupovém trhu. Vysněné pozice? „Chceme jednoznačně posílit ofenzivu,“ shrnul Janotka.

