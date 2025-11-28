„Uvidíme, jak to vyjde matematicky, ale pokud jsme si proti Celje nezajistili postup, pak máme další dva mečboly. Každopádně jsme se velmi přiblížili tomu, aby se nás Konferenční liga týkala i na jaře,“ konstatoval trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Proti Celje už v první půli dvakrát skóroval křídelník Ahmad Ghali. Nigerijec tak stihl za poločas vstřelit Celje tolik branek, kolik dostalo za tři předchozí zápasy Konferenční ligy.
Teď už nikoho nebude zajímat, že Sigmě k výhře dopomohla dvakrát branková konstrukce, kterou slovinský celek trefil. A jeden výtečný zákrok gólmana Jana Koutného.
Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč
„Technicky jsme nebyli tak dobří, jako jsme byli v předchozích zápasech. I kdybychom jednu šanci, která skončila tyčkou, proměnili, stejně bych vám říkal, že jsem nespokojený. Na balonu jsme byli fakt špatní,“ shrnul kouč Celje Albert Riera.
„Když jste špatní na balónu, potřebujete být výborní ve hře bez něj. Ale to jsme ani zdaleka nedokázali,“ smutnil španělský trenér, který už ve 25. minutě stáhl ke střídání, protože se mu nepozdával výkon útočníka Lisakoviche.
To Janotka mohl jenom chválit. A to také proto, že Sigma výborně zvládá dvojboj evropská soutěž a česká liga. Při první podobné zkušenosti a navzdory tomu, že se každý zápas prezentuje fyzicky náročným herním stylem se spoustou běhání a presinku.
Mimochodem, i Celje mělo s napadáním Olomouce problémy. Chvílemi to vypadalo, jako by snad Slovinci způsob olomoucké hry nestudovali. Rierovi svěřenci se snažili tvrdošíjně rozehrávat od brány za každou cenu.
Nakopnou míč? Neexistuje.
Voda na mlýn pro Sigmu, která zvýšila obrátky v napadání a získávala velké množství míčů na útočné polovině.
Jako když Beran vystihl rozehrávku hostů, našel Šípa, který nacentroval přesně do míst, kde stál čiperný Ghali, jenž Andrův stadion rozradostnil podruhé. „Abych řekl pravdu, chtěl jsem centrovat spíš na Vašulína,“ usmál se Šíp.
„Je obdivuhodné, jak tým dokáže přepínat. Protože hlava dělá svoje, byť se to nemusí zdát. Jsem vděčný za to, jak to zvládáme. Kdybychom naší hře nevěřili a nevěřili tomu, že jsme schopni vydržet, tak takto nehrajeme. Přeju si takhle dojet celý podzim, protože doteď to bylo fantastické. Nikdo z nás si to nedokázal představit. Moc lidí nám nevěřilo, ale zvládáme to skvěle. Ukazuje se, že lidské tělo je schopné čehokoliv,“ podotkl Janotka.
Nové Sady? Takové prázdno jsem nikdy necítil
Jistě si vzpomenete, jak Sigma v září vypadla coby obhájce prvenství ve třetím kole MOL Cupu na půdě Nových Sadů, které hrají až čtvrtou ligu. Sigmáci v té době působili nejistě, hru neměli vyladěnou.
O dva měsíce později sklízí chválu. A nutno říct, že zaslouženě.
Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít
„To je přesně fotbal. Někdy v sobě cítíte obrovskou prázdnotu. Takové prázdno jako po Nových Sadech jsem v sobě ještě nikdy necítil,“ svěřil se Janotka. „Má to tak být. Věřím na nějaký osud. Díky tomu se pereme už jen ve dvou soutěžích a jsme v nich skvělí. Fotbal přináší vzestupy a pády, pro mě je důležité, že se tým dokázal odrazit ke zlepšeným výkonům a hlavně výsledkům,“ poznamenal trenér Olomouce.
A situace v tabulce Konferenční ligy?
Sigma má po čtyřech zápasech sedm bodů. Loni nasbíralo po šesti zápasech sedm bodů hned pět týmů, z toho čtyři postoupily do play off. Už to dává Sigmu velkou naději. Osm bodů by pak měla být jistota.
Za čtrnáct dní vyráží Sigma na Gibraltar, kde se utká s tamním Lincolnem, jenž má čtyři body. Dosud se Janotka v žádném evropském zápase necítil jako favorit. Výsledky ale ukazují, že na jihu Evropy bude Olomouc v jiné pozici.
„Mění se pro nás to, že to máme skvěle rozehrané. Přeju si, abychom to doklepli a poslední zápas (18. prosince doma s Lechem Poznaň) mohli hrát už v klidu, pro fanoušky, koeficient a ... prémie!“ usmál se kouč, jenž děkoval i příznivcům.
Ve čtvrtek jich na Andrův stadion přišlo sedm a půl tisíce. Čili o tisíc víc než na olomoucký zápas české reprezentace s Gibraltarem v kvalifikaci na mistrovství světa. A hráči Sigmy na rozdíl od reprezentantů kotli zatleskali.