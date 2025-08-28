„Máme tu zápas Evropské ligy, je to pro nás pro všechny svátek. A naděje umírá poslední,“ hlásí trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Možná postačí rychlý gól, soupeř může znervóznět a naopak Sigma se dostat na koně. „Máme charaktery hráčů, kteří dokážou utkání zbláznit,“ uvědomuje si olomoucký zástupce kapitána Jiří Sláma.
Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?
Na Andrově stadionu navíc sigmáky požene slušná kulisa. Do ochozů dorazí zhruba deset tisíc diváků, v sítí Ticketportal zůstalo ve středu dostupných téměř 2 300 míst. Možná by i bylo vyprodáno, ale na rovinu: stav 0:3 z prvního zápasu dělá z odvety alespoň zdánlivě formalitu.
Na druhou stranu, švédský mistr neprožívá ideální ročník. O víkendu pouze remizoval 0:0 s Göteborgem, což v sezoně, která se ve Švédsku hraje systémem jaro–podzim, přineslo velkou trhlinu do plánů na obhajobu titulu. „Kdy si přečteme, že byl trenér Rydström vyhozen? “ zní jeden z komentářů na sociálních sítích švédsko klubu.
Pokud by Sigma dokázala využít rozpoložení svého soupeře, pomohla by i českému pohárovému koeficientu. A to i v případě remízy či „nepostupové“ výhry.
„Tyhle velké zápasy před skvělou kulisou chceme hrát. Musíme se vyburcovat k nejlepšímu výkonu. Chceme odejít se vztyčenou hlavu. Pokusíme se o malý zázrak,“ velí Janotka.
Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?
Jeho hochy čeká zajímavý dvojboj, už v neděli totiž hostí Baník. „Máme tento týden dva skvělé vrcholy. Doma cítíme fantastickou atmosféru, vnímáme, jak se fandění zvedlo,“ oceňuje trenér.
Olomoucký stoper Abdoulaye Sylla přitaká: „Rád hraju proti kvalitním soupeřům. Je to jediný způsob, jak se zlepšovat. Také kvůli tomu hrajeme fotbal. Třeba proto, abychom si zahráli Evropskou ligu. To je, proč fotbal dělám. Je to pro mě výzva.“
I kvůli jeho penaltovému faulu z posledních minut úvodního utkaní čeká Olomouc velmi náročná mise. „Teď už víme, jak Malmö bránit. Ale platí, že jeho hráči mají velkou individuální kvalitu,“ cítí Sylla.
Pro úspěch si Sigma musí opět sáhnout na dno. „Datová analýza nám ukázala, že zápas ve Švédsku byl jeden z nejnáročnějších vůbec. Kluci tam nechali vše,“ líčí Janotka.