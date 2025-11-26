V základní skupině Konferenční ligy vyhráli Slovinci tři ze tří zápasů a jsou na druhém místě tabulky. V lize prohráli pouze jednou a nachází se na prvním místě slovinské nejvyšší ligy s náskokem jedenácti bodů.
Hanáky čekají pravděpodobně důležitější zápasy v prosinci proti Lincolnu a Lechu Poznaň. Pokud by se však podařilo Sigmě ve čtvrtek bodovat, mohl by to být zásadní krok k postupu do jarní fáze Konferenční ligy.
Zásadní krok k cíli, se kterým se možná tolik nepočítalo.
|
Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě
Momentálně se Sigma na 19. místě pohybuje ve rozmezí, které zaručuje postup do jarní fáze. Má náskok jednoho bodu na nepostupové pozice, ale zároveň ztrátu pouhé dva body na přímý postup do osmifinále.
„Máme rádi výzvy. Je na nás, abychom jim to ve čtvrtek co nejvíc znepříjemnili. Myslím, že je to v našich silách. Na úspěch můžeme pomýšlet, když předvedeme výkon na hranici našich možností. Ale je to o jednom zápase, takže šanci máme,“ burcuje Janotka
Celje se dá považovat za překvapení dosavadního průběhu Konferenční ligy. Hodnota jejich týmu je podle webu Transfermarkt.com 11,1 milionů eur. Hodnota Sigmy je o 7,4 milionu větší. Z čeho pramení jejich síla?
„Je to výběrem hráčů. Skladba jejich týmu je velice pestrá. Základní sestava je sehraná a silná. Navíc mají dobrého a sebevědomého trenéra,“ soudí Janotka.
V srpnu hráči Celje v posledním předkole Konferenční ligy vyřadili v součtu 3:0 ostravský Baník, tedy tým, který v té době trénoval Pavel Hapal, současný generální sportovní manažer Sigmy. „Celje Baník sfouklo a jednoznačně postoupili. Okamžitě se svou kvalitou dostali českému fotbalovému prostředí do podvědomí,“ uvědomuje si Janotka.
Nabízí se otázka, jestli se na přípravě na utkání podílel také Hapal. „Poznatky nám dával především z hlediska individuální kvality. Celje nepůsobí jako zvučné jméno, ale jejich síla je obrovská. Ale v přípravě jsme se zaměřili především na jejich poslední utkání,“ ozřejmil Janotka.
Nechci vést tým k vendetě, říká trenér
Fanoušci si možná pamatují také na napjatou atmosféru mezi trenéry Hapalem a Albertem Rierou. „V jejich zápase to vřelo, ale bylo to tím, že to byl dvojzápas o postup. Pavel Hapal na to vzpomínal, já to však neřeším,“ mávl rukou Janotka.
„Rád si dělám obrázek o lidech sám, nemám s jejich trenérem žádný problém. Viděl jsem pět zápasů Celje a neviděl jsem problém v chování jejich hráčů ani realizačního týmu,“ prohlásil Janotka a zdůrazňuje, že se Sigma bude soustředit pouze na svůj výkon.
„Nechci tým do zápasu vést k nějaké vendetě. Je to zápas Sigmy a Celje, nikoho jiného. Dozvuky v panu Hapalovi asi jsou, ale my chceme být disciplinovaní. Když vyhrajeme, třeba nám něco donese do kabiny,“ směje se kouč.
Proti Baníku zářil křídelník Josifov, ale momentální střeleckou formu má chorvatský útočník Franko Kovačevič, který v létě přišel ze třetí německé ligy.
„Je to gólové zvíře a zabiják, když se dostane do brankové příležitosti, dokáže ji proměnit. Nejenže má výborný výběr místa, ale dokáže si pomoct i krátkým driblinkem. V každém zápase prokazuje střelecký apetit. Je to jeden z nejlepších střelců Evropy,“ chválil Janotka.
|
Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít
Zajímavostí je, že útočníci obou týmů (Vašulín a Kovačevič) jsou nejlepší střelci ve svých ligách. Kovačevič navíc přidal pět přesných zásahů i v Konferenční lize, což mu přináší pomyslnou dosavadní korunu krále střelců této soutěže.
Významnou osobností soupeře Hanáků je také kapitán Žan Karničnik. Obránce slovinské reprezentace, který za národní tým nastoupil do 44 zápasů a byl členem týmu také na Euro 2024.
O síle soupeře vypovídá také loňské tažení Konferenční ligou, které ukončila až ve čtvrtfinále Fiorentina. Celje postoupilo do play off se sedmi body z 21. místa, ale ve vyřazovací fázi si poradilo nejprve s Apoelem a následně i se švýcarským Luganem. Stejného soupeře vyřadili hráči Celje také letos v předkolech Konferenční ligy.
V posledním ligovém utkání se na lavičku Sigmy vrátili po zranění Jásir se Spáčilem. Oba se zúčastnili středečního předzápasového tréninku, který zpovzdálí sledoval i Hapal. Sigma vyhlíží brzký návrat dalších hráčů.
„Hráči, kteří se zranili v posledních zápasech se dostávají do stavu, kdy by mohli být v nejbližších zápasech v nominaci. Těší nás, že zdravotní stav hráčů, jako jsou Sláma a Král se zlepšuje,“ konstatoval Janotka.