Olomouc vyhlíží soupeře. Může narazit na Šachtar, Bragu, Young Boys či Midtjylland

V play off Evropské ligy se představí čtyřiadvacet klubů. Při losu 4. srpna, který se uskuteční ještě před duely 3. předkola, bude Sigma nenasazená.

Jistou účast ve čtvrtém předkole mají jen vítězové pohárů z Česka, Belgie, Turecka, Švýcarska a Skotska.

Belgický pohár sice vyhrály Bruggy, ale jelikož je čeká Liga mistrů, nebo kvalifikace o ni, pozice vítěze připadla nejlepšímu týmu základní části, což byl Genk.

České kluby v Evropě Liga mistrů: Slavia 2. předkolo Ligy mistrů: Plzeň, nebo Baník Ostrava 4. předkolo Evropské ligy: Olomouc (nejhůř Konferenční liga) 2. předkolo Evropské ligy: Baník Ostrava, nebo Plzeň 2. předkolo Konferenční ligy: Sparta, nebo Jablonec

Turecký pohár ovládl Galatasaray Istanbul, už jistý ligový šampion. Výhodnou pozici vítěze poháru převezme třetí tým ligy, což bude Besiktas, nebo Samsunspor.

Ve Švýcarsku se finále teprve odehraje, favoritem je mistrovská Basilej, jejím soupeřem je třetiligový Biel. Pokud by uspěla Basilej, play off Evropské ligy se dočká opět třetí tým ligové tabulky, což bude Young Boys Bern, nebo Servette Ženeva.

Podobná situace je ve Skotsku, ve finále poháru se střetne mistrovský Celtic s Aberdeenem. Pokud by uspěl Celtic, převezme pozici vítěze poháru třetí tým ligy Hibernian Edinburg.

Až na Young Boys Bern by ostatní týmy měly být nenasazeny, takže Olomouc se s nimi nepotká.

Dalších sedm účastníků play off vzejde ze třetího předkola Evropské ligy. To má zatím jisté jen tři účastníky, další tam musí postoupit z druhého předkola. Ti jistí jsou vítězové poháru z Rakouska, Norska a Řecka.

V Rakousku vyhrál pohár klub z Wolfsbergu, který však zároveň bojuje o účast v kvalifikaci o Ligu mistrů. Pokud by skončil na prvních dvou místech ligy, pozici vítěze poháru převezme Austria Vídeň, nebo Salcburk.

Z Norska si 3. předkolo zajistil Fredrikstad. Z Řecka to může být OFI Kréta, která hraje finále proti mistrovskému Olympiakosu, nebo třetí tým tabulky PAOK Soluň.

O třetí předkolo Evropské ligy budou bojovat také Utrecht, čtvrtý tým Nizozemska, Braga, čtvrtý tým Portugalska, čtvrtý tým Belgie (Anderlecht), Samsunspor, nebo Besiktas z Turecka, třetí tým z české ligy (Baník, nebo Plzeň), ze Skotska to bude Hibernian, nebo Aberdeen a také klub ze Švýcarska, což může Young Boys Bern, Servette Ženeva, Luzern, Lugano, nebo i Lausanne.

Dalších dvanáct týmů do play off Evropské ligy „propadne“ z neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů mistrovské části. Z toho šest vzejde z dvanácti poražených v druhém předkole a šest vyřazených z třetího předkola.

Pro představu v druhém předkole Ligy mistrů startují šampioni Dánska (FC Kodaň, nebo Midtjylland), Izraele (Beer Ševa, nebo Maccabi Tel Aviv), Ukrajiny (Dynamo Kyjev), Srbska (Crvena zvezda), Chorvatska (Rijeka, nebo Dinamo Záhřeb), Polska (Lech Poznaň, nebo Čenstochová), Kypru (Pafos), Maďarska (Ferencváros, nebo Puskás Academia), Ázerbájdžánu (Karabach) a Slovenska (Slovan Bratislava).

Nejvyšší koeficient ze všech účastníků play off, čili teoreticky nejtěžší soupeř pro nenasazené, může být Šachtar Doněck, který však začíná už v úvodním předkole.

Pokud by Olomouc v play off Evropské ligy neuspěla, přesune se do základní fáze Konferenční ligy, kde by ji v konkurenci šestatřiceti klubů na podzim čekalo šest zápasů, z toho tři doma a tři venku.

O Konferenční ligu bude už od druhého předkola bojovat čtvrtý tým české nejvyšší soutěže, což bude Sparta, nebo Jablonec. Sparta by byla při losu vždy nasazená, Jablonec minimálně v druhém rovněž.

Jejich soupeři budou především z Balkánu, východní Evropy či z bývalých sovětských republik. Namátkou to mohou být Sarajevo, Beitar Jeruzalém, Aris Soluň, Hammarby, Slaven Belupo, OFK Bělehrad, Žilina, celkem čtyřiačtyřicet možností.

V dalších předkolech mohou přibýt Samsunspor, Pjunik Jerevan, Trnava, Ballkani, Dunajská Streda, Čenstochová, Bröndby, Puskás Academia. Ve čtvrtém předkole Celje či vyřazení z play off Evropské ligy.

Podobné starosti nemá sparťanský rival Slavia, která jako český šampion si zajistila účast v základní části Ligy mistrů.

Druhý tým ligy, což bude Plzeň, nebo Ostrava, se o Champions League popere od 2. předkola. V něm už jsou nasazení Rangers FC a nenasazený Brann Bergen. Dalším účastníkem je Panathinaikos Atény a vicemistři Rakouska (Sturm Graz, Wolfsberger, Austria Vídeň, nebo Salcburk) a Švýcarska (Young Boys, nebo Servette Ženeva).