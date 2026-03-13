„Když jsem viděl, jakou atmosféru a hlasitou podporu dokážou vytvořit jejich fanoušci v 700 lidech, bude to pro nás v odvetě křest ohněm. Je to skvělé a musíme si toho vážit.“
„Pro nás je privilegium, že budeme hrát na plném bundesligovém stadionu. Většina hráčů před takovou kulisou v životě nehrála,“ pokračoval 43letý kouč.
Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát
Ceník si zejména čistého konta proti bundesligovému týmu. „Nadějný výsledek do odvety, můžeme v ní reálně bojovat o postup. Myslím si, že remíza je spravedlivá, oba týmy se opíraly o skvělou defenzivu a tolik stoprocentních příležitostí nebylo ani na jedné straně,“ řekl Janotka.
Hanáci se za svůj výkon rozhodně nemusí stydět, přestože dění ve druhém poločase lehce naklonilo celkový dojem ze zápasu na stranu Mohuče. Kvalitu Olomouce ocenil i trenér hostů Urs Fischer: „Byl to těžký zápas. Nenašli jsme správná řešení, co se týče pohybu bez míče. Sigma podala velmi dobrý výkon.“
„Líbil se mi první poločas, byli jsme aktivní na balonu a hráli po zemi. Chybělo nám, abychom výkon korunovali gólem, s míčem jsme hráli víc než hosté. Druhý poločas Mohuč ukázala, jak silná dokáže být na míči, měla územní převahu, ale naštěstí se jí nepodařilo vstřelit branku,“ hodnotil průběh utkání Janotka.
Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině
„Především v prvním poločase to od nás byl statický výkon, neměli jsme potřebný pohyb, nebyli jsme precizní s míčem. Myslím že, to souviselo s nervozitou. Druhý poločas byl lepší, ale preciznost dnes nebyla na dobré úrovni. Výsledek 0:0 nezhoršil naší pozici, všechno je otevřené,“ uvědomuje si trenér Mohuče.
Sigmu dvakrát podržel brankář Koutný a praporek pomezního sudího, který po dvou gólech Mohuče zahlásil ofsajd. „Abyste dali branky, musíte mít dobré načasování a všechno si musí sednout. V těchto akcích jsme byli příliš rychlí, nebo přihrávka přišla pozdě. Dvě těsné situace, což se prostě stává,“ poznamenal Fischer.
Kouč Janotka byl naopak rozhořčený z trendu, který rozhodčí v posledních letech nastolili: „Rozumím hraničním situacím, když se to pomeznímu jeví nejasně. Ale v momentě, kdy se jedná o zjevný ofsajd jsem pro to, ať nejsou alibisti, zvednou praporek a na nic nečekají. Rozhodčí v těchto momentech strašně spoléhají na VAR a bojí se udělat chybu. Když jsou to dva tři metry, rozhodčí musí vzít odpovědnost na sebe. To je můj názor.“
Mohlo být i veseleji, ale dalekonosnou střelu Barátha ze závěru zápasu zastavil skvostným zákrokem Batz.
Nový trávník? Nebe a dudy
Hráči poprvé nastoupili na čerstvě vyměněném trávníku a nemohli si ho vynachválit. „Určitě je to příjemnější, než když jsem musel čekat, jestli balon skočí, nebo ne. Hřiště bylo parádní. Jde to poznat. Jsme rádi, že se výměna povedla,“ pochvaloval si brankář Jan Koutný.
„Oproti tomu, co tady bylo, to byly nebe a dudy. Trávníkáři odvedli skvělou práci, klobouk dolů, že to stihli tak narychlo. Trávník byl ve výborném stavu,“ doplnil spoluhráče Jiří Spáčil.
Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál
„Bomba! Prospělo to fotbalu. Chtěli jsme, ať výměna stojí za to. Aby balon jenom nelítal vzduchem a hráli jsme po zemi. Jinak jsme to mohli udělat později. Měli jsme variantu, že výměnu uděláme až v reprezentační pauze. Věděli jsme, že kdybychom trávník nevyměnili teď, tak vyhrajeme, protože když se hraje na špatném hřišti, vyhráváme,“ ohodnotil novou trávu s nadsázkou kouč Janotka.
Trenér Fischer je z Bundesligy zvyklý na kvalitní trávníky, přesto nový olomoucký povrch ocenil: „Myslím si, že trávník byl lepší, než co jsme viděli předtím v zápase s Lausanne, kdy skutečně nebyl dobrý. Přesto nebyl úplně ideální, míč neběhal tak rychle, což ale souvisí s nedávnou výměnou. Vždycky to potřebuje čas, aby byl ideální.“