Důvodem je důrazné doporučení polské police, která své české protějšky varovala, že se do Olomouce s Lechem chystá početná skupina fanoušků a hooligans, kteří jsou známí jednak svojí hlasitostí a vášnivou podporou, ale také častými výtržnostmi.
„U vstupů na stadion bude nutná kontrola příslušných dokladů totožnosti či dokumentů,“ píše Sigma v prohlášení na svém webu. I přes to ovšem někteří neodbytní Poláci již vstupenky do domácích sektorů koupili a budou vsázet na benevolentní proces kontroly. Navzdory opatření se tak dá očekávat, že na Hanou dorazí početná polská výprava.
„Důvodem opatření je zvýšená rizikovost utkání, kterou vyhlásily bezpečnostní orgány. Cílem opatření je, aby se na tribunách nemísili domácí příznivci s fanoušky z Polska. Lech Poznaň obdržel od Sigmy přesně podle pravidel UEFA 651 vstupenek do sektoru hostů, které byly vyprodány,“ uvedl mluvčí Sigmy Jiří Fišara.
„Podle policistů z České republiky i Polska hrozilo, že na utkání dorazí řada rizikových fanoušků Lechu. Proto se klub na doporučení policie rozhodl volný prodej omezit v zájmu zachování bezpečnosti a bezproblémového průběhu utkání,“ doplnil Fišara.
Učiněné kroky Sigmy mají sice oporu v zákoně, ale jsou problematické. Na zápas se totiž nedostanou ani například Slováci či jiní cizinci, kteří utkání Sigmy pravidelně navštěvují. Jakožto občanům Evropské unie totiž k práci či studiu v Česku nepotřebují mít oficiálně trvalý pobyt na území České republiky, a tudíž formálně nespadají do kategorie návštěvníků, které Sigma na stadion pustí.
Zdá se, že někteří zahraniční příznivci Olomouce tak ostrouhají. Pokud by totiž klub zakázal vstup na stadion jenom určité entitě – v tomto případě Polákům – už by jednal protiprávně. „Je nám velice líto nastalé situace. Varování policistů nicméně nebereme na lehkou váhu a zajištění bezpečnosti na stadionu i v jeho okolí je absolutní prioritou,“ sdělil Fišara.
„Na první pohled může omezení prodeje pouze občanům ČR nebo osobám s trvalým pobytem na území ČR působit jako diskriminační. Antidiskriminační právo i právo Evropské unie však připouštějí rozdílné zacházení, pokud je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti osob při rizikovém sportovním utkání mezi takové legitimní cíle bezpochyby patří,“ vysvětlila pro iDNES.cz advokátka Ivana Rychnovská z advokátní kanceláře Hartman, Rychnovská sdružení advokátů.
Mluvčí Lechu Poznaň Adrian Galuszka redakci řekl, že polský klub je s opatřením Sigmy srozuměn, avšak nebude ho jakkoliv komentovat.
„Pořadatel sportovní akce má povinnost zajistit bezpečnost a pořádek na stadionu a je oprávněn tomu přizpůsobit podmínky prodeje vstupenek i vstupu na stadion. Kontrola dokladů totožnosti u vstupu není výkonem státní moci, ale součástí smluvních podmínek účastí na akci a návštěvního řádu stadionu. Pokud návštěvníky tyto podmínky nesplní, nevzniká mu právní nárok na vpuštění, a to ani v případě, že si vstupenku zakoupil,“ uzavřela advokátka Rychnovská.