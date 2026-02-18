Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Lukáš Jakubíček
  18:21
Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla Hapala remizovala 1:1. V té době ještě nikdo z aktuální hráčské soupisky Hanáků nebyl na světě. Po třech dekádách se jarní fáze evropských fotbalových pohárů vrací, ve čtvrtek se Olomouc střetne s Lausanne.
Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům. | foto: SK Sigma Olomouc

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.
Zklamaní hráči Sigmy po prohře s Poznaní.
Útočník Poznaně Mikael Ishak
Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.
12 fotografií

„Je pro nás motivace, že se tady Evropa na jaře hraje po tak dlouhé době. Může to být další milník. Současná generace hráčů by se zase mohla zviditelnit a připsat si úspěch,“ uvědomuje si trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Švýcarský soupeř Hanáků se na jaře trápí. Nedokázal zvítězit pětkrát v řadě, v ligové tabulce je až na osmém místě a postup do skupiny o titul mu zatím o šest bodů utíká.

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

„Soupeř není napříč Evropou tak známý, v podvědomí realizáku, hráčů nebo obecně veřejnosti a novinářů moc není. Je to taková neznámá. Překvapilo nás, že je to nesmírně rychlostně vybavený a dynamický tým. Za poslední roky jsem se nesetkal s tak komplexně rychlým týmem v rámci celé sestavy. Říkal jsem hráčům, že soupeři jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí. Mají rychlý přechod do útoku a neustále se rozebíhají za obranu,“ varuje Janotka.

Šance 60 na 40 pro Švýcary

Zajímavým jménem ze soupisky Lausanne je Theo Bergvall, mladší bratr Lucase Bergvalla z Tottenhamu. V útoku je nejnebezpečnější Gaoussou Diakité, jenž dal napříč soutěžemi jedenáct branek. „Jejich ofenzivní trojlístek je hrozba. Největší sílu mají Diakité, Janneh a Butler, hráči, kteří prošli Arsenalem, Salzburgem. A teď koupili hráče z Atlética Madrid. Kvalitu si buď vychovají, nebo koupí,“ uvědomuje si Janotka.

Olomouc vs. Lausanne

První zápas se hraje ve čtvrtek od 18:45, odveta ve Švýcarsku je na programu 26. 2. od 21:00.

Jak Janotka nastínil, soupeř nemusí být pro velkou část fanoušků známý. V ligové fázi Konferenční ligy skončil na devátém místě a jen těsně mu utekl přímý postup do osmifinále.

„Viděl jsem predikce, že je to 60 na 40 ve prospěch Lausanne, a myslím si, že to odpovídá. Můžou rozhodnout detaily. Soupeři si proti nim nevytvářejí tolik brankových příležitostí, ale výsledky je stojí to, že dokážou být zranitelní z balonů do velkého vápna. To pro nás bude klíč k úspěchu. V Konferenční lize zatím prohráli jenom jednou, jejich kvalita je jednoznačná. Nebojíme se, ale nemůžeme spoléhat na to, že se jim teď nedaří. To nehraje roli,“ ví Janotka.

V rámci přípravy na soupeře se realizační tým Sigmy vypravil na cestu do Švýcarska, konkrétně na nedělní zápas proti Servette, který skončil 3:3.

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

„Jeli jsme si potvrdit naši analýzu, kterou jsme udělali ještě před derby se Servette, abychom si utvrdili informace z videa. Do očí nás extrémně bila jejich rychlost a dynamika. Někdy se až moc spoléhají na rychlost a podcení situaci, toho bychom mohli využít,“ vysvětlil cestu trenér.

Janotka poukázal také na důležitost sledování soupeře přímo na stadionu: „Myslím si, že to zrovna teď má velký vliv. Jsem přesvědčený o tom, že jsme směrem do zápasu udělali nějaké taktické změny, kvůli detailům, kterých bychom si nevšimli, kdybychom zápas neviděli na živo. Pohled na pohyb hráčů je rozdílný na videu a na živo. Vidíte věci, které v televizi neuvidíte.“

Dynamika a podobnost s českým týmem

Třiačtyřicetiletý kouč vypozoroval také jedno zajímavé srovnání se soupeřem z české ligy: „Svou přímočarostí mi strašně připomínají Liberec. Žádná extra výstavba, jednoduchost, rozbíhání, soubojovost, zisk druhých míčů, a když se hraje na zemi, tak kombinace. I z pohledu pohybu a agresivity.“

Na soupisku Konferenční ligy Hanáci dopsali záložníky Šturma a Barátha s útočníkem Růskem. Nedostalo se tak na Sejka, Elbela nebo Lurvinka. Ve čtvrtek bude mít Sigma k dispozici jen 16 hráčů do pole.

Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem.

„Není to jednoduché. Pro hráče ani pro nás. Změn jsme udělali strašně moc a byli jsme omezení třemi změnami bez ohledu na to, jestli se někdo zraní. Tři změny jsou málo, myslím, že by to mělo být citlivější, ale pro všechny týmy je to stejné. Hráče jsme na Evropu lákali, ale ne všichni můžou být vyvolení. Pořád jsme kalkulovali a měli jsme tabulku s hráči z listu A i listu B, kde jsou odchovanci. Vnímali jsme to, abychom se nedostali pod limitující číslo,“ prozradil Janotka.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Karabach vs. NewcastleFotbal - - 18. 2. 2026:Karabach vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 300.00
  • 130.00
  • -
Levante vs. VillarrealFotbal - 16. kolo - 18. 2. 2026:Levante vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
18. 2. 20:00
  • 5.44
  • 3.78
  • 1.72
Wolves vs. ArsenalFotbal - 31. kolo - 18. 2. 2026:Wolves vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:00
  • 11.80
  • 5.92
  • 1.28
Bruggy vs. AtléticoFotbal - - 18. 2. 2026:Bruggy vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:00
  • 3.80
  • 3.85
  • 1.98
Bodo/Glimt vs. InterFotbal - - 18. 2. 2026:Bodo/Glimt vs. Inter //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:00
  • 4.75
  • 4.29
  • 1.71
Pireus vs. LeverkusenFotbal - - 18. 2. 2026:Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:00
  • 2.54
  • 3.35
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

ONLINE: Karabach hostí v Lize mistrů Newcastle, Leverkusen vyzve Olympiakos

Sledujeme online
Hráči Newcastlu slaví gól proti PSG.

Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Newcastle na půdě Karabachu, ve 21 hodin pak Leverkusen i s Patrikem Schickem vyzve řecký...

18. února 2026  18:47

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Míč zpracováváv Georgios Kyriopoulos z Panathinaikosu, na zádech má Denise...

Plzeňští fotbalisté mají před sebou play-off Evropské ligy. V něm vyzvou řecký Panathinaikos. K prvnímu duelu nastoupí na hřišti soupeře ve čtvrtek 19. února. Kde můžete zápas sledovat živě? To i...

18. února 2026  18:26

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla...

18. února 2026  18:21

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Sampson Dweh ukázkově brání Milose Pantovice.

Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají...

18. února 2026

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků...

18. února 2026  11:16

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s...

17. února 2026  17:57

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.