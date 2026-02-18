„Je pro nás motivace, že se tady Evropa na jaře hraje po tak dlouhé době. Může to být další milník. Současná generace hráčů by se zase mohla zviditelnit a připsat si úspěch,“ uvědomuje si trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Švýcarský soupeř Hanáků se na jaře trápí. Nedokázal zvítězit pětkrát v řadě, v ligové tabulce je až na osmém místě a postup do skupiny o titul mu zatím o šest bodů utíká.
„Soupeř není napříč Evropou tak známý, v podvědomí realizáku, hráčů nebo obecně veřejnosti a novinářů moc není. Je to taková neznámá. Překvapilo nás, že je to nesmírně rychlostně vybavený a dynamický tým. Za poslední roky jsem se nesetkal s tak komplexně rychlým týmem v rámci celé sestavy. Říkal jsem hráčům, že soupeři jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí. Mají rychlý přechod do útoku a neustále se rozebíhají za obranu,“ varuje Janotka.
Šance 60 na 40 pro Švýcary
Zajímavým jménem ze soupisky Lausanne je Theo Bergvall, mladší bratr Lucase Bergvalla z Tottenhamu. V útoku je nejnebezpečnější Gaoussou Diakité, jenž dal napříč soutěžemi jedenáct branek. „Jejich ofenzivní trojlístek je hrozba. Největší sílu mají Diakité, Janneh a Butler, hráči, kteří prošli Arsenalem, Salzburgem. A teď koupili hráče z Atlética Madrid. Kvalitu si buď vychovají, nebo koupí,“ uvědomuje si Janotka.
Olomouc vs. Lausanne
První zápas se hraje ve čtvrtek od 18:45, odveta ve Švýcarsku je na programu 26. 2. od 21:00.
Jak Janotka nastínil, soupeř nemusí být pro velkou část fanoušků známý. V ligové fázi Konferenční ligy skončil na devátém místě a jen těsně mu utekl přímý postup do osmifinále.
„Viděl jsem predikce, že je to 60 na 40 ve prospěch Lausanne, a myslím si, že to odpovídá. Můžou rozhodnout detaily. Soupeři si proti nim nevytvářejí tolik brankových příležitostí, ale výsledky je stojí to, že dokážou být zranitelní z balonů do velkého vápna. To pro nás bude klíč k úspěchu. V Konferenční lize zatím prohráli jenom jednou, jejich kvalita je jednoznačná. Nebojíme se, ale nemůžeme spoléhat na to, že se jim teď nedaří. To nehraje roli,“ ví Janotka.
V rámci přípravy na soupeře se realizační tým Sigmy vypravil na cestu do Švýcarska, konkrétně na nedělní zápas proti Servette, který skončil 3:3.
„Jeli jsme si potvrdit naši analýzu, kterou jsme udělali ještě před derby se Servette, abychom si utvrdili informace z videa. Do očí nás extrémně bila jejich rychlost a dynamika. Někdy se až moc spoléhají na rychlost a podcení situaci, toho bychom mohli využít,“ vysvětlil cestu trenér.
Janotka poukázal také na důležitost sledování soupeře přímo na stadionu: „Myslím si, že to zrovna teď má velký vliv. Jsem přesvědčený o tom, že jsme směrem do zápasu udělali nějaké taktické změny, kvůli detailům, kterých bychom si nevšimli, kdybychom zápas neviděli na živo. Pohled na pohyb hráčů je rozdílný na videu a na živo. Vidíte věci, které v televizi neuvidíte.“
Dynamika a podobnost s českým týmem
Třiačtyřicetiletý kouč vypozoroval také jedno zajímavé srovnání se soupeřem z české ligy: „Svou přímočarostí mi strašně připomínají Liberec. Žádná extra výstavba, jednoduchost, rozbíhání, soubojovost, zisk druhých míčů, a když se hraje na zemi, tak kombinace. I z pohledu pohybu a agresivity.“
Na soupisku Konferenční ligy Hanáci dopsali záložníky Šturma a Barátha s útočníkem Růskem. Nedostalo se tak na Sejka, Elbela nebo Lurvinka. Ve čtvrtek bude mít Sigma k dispozici jen 16 hráčů do pole.
„Není to jednoduché. Pro hráče ani pro nás. Změn jsme udělali strašně moc a byli jsme omezení třemi změnami bez ohledu na to, jestli se někdo zraní. Tři změny jsou málo, myslím, že by to mělo být citlivější, ale pro všechny týmy je to stejné. Hráče jsme na Evropu lákali, ale ne všichni můžou být vyvolení. Pořád jsme kalkulovali a měli jsme tabulku s hráči z listu A i listu B, kde jsou odchovanci. Vnímali jsme to, abychom se nedostali pod limitující číslo,“ prozradil Janotka.