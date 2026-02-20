Vždyť v jarní části evropských pohárů hrají po 34 letech!
Čtvrteční výkon zanechal dobrý dojem. Trenér Olomoučanů Tomáš Janotka po utkání zářil:
„Perfektní výkon.“
„Náš nejlepší zápas v sezoně.“
Jenže výsledek tak úplně perfektní není, a to hlavně kvůli mizerné efektivitě.
Metrika xG, která na základě šancí určuje počet očekávaných gólů, se u Sigmy vyšplhala na hodnotu 2,68 gólu. Olomouc ale dala jediný.
Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka
A nejde o jev, který Hanáky trápí pouze v Evropě. V novém roce odehrála Sigma čtyři soutěžní zápasy. Dohromady ze 14 střel na bránu skórovala jenom třikrát.
A to je málo. Zvlášť v Evropě, kde se bídná efektivita trestá o to víc „Vytvořili jsme si obrovské množství příležitostí. Chybělo víc gólů,“ uznal olomoucký trenér.
„Je to škoda. Po těch šancích jsme měli vyhrát. Sám jsem šance měl a mohl jsem je proměnit. Jsem zklamaný. Mohla z toho v klidu být výhra a v odvetě by se nám hrálo lépe,“ uvědomoval si křídelník Jáchym Šíp.
Další obrovitánské šance měl Slovinec Danijel Šturm, autor vyrovnávacího gólu. Tutovku zahodil i forvard Růsek, středopolař Baráth zase rozezvonil tyč. Uff!
Publikum šlo při každém útoku do varu. Fanouškovský kotel rozeskákal i ostatní tribuny, absentující hráči Sigmy tleskali v ochozech s rukama nad hlavou a hlasitě podporovali své parťáky. Trenér Janotka se u postranní čáry zase nesčetněkrát chytal za vlasy. I francouzská tlumočnice nevěřícně kroutila hlavou: „Tolik šancí a tak málo gólů?!“
„Měli jsme spoustu příležitostí. Měli jsme dát tři čtyři góly, ale to je fotbal. Občas se netrefíte. Je to smůla. Jsem zklamaný, že jsem nedal ještě další gól,“ krčil rameny slovinský šikula Šturm.
Tak co s tím, Sigmo?
Je fér přiznat, jak se poměry v klubu změnily. Nejlepší podzimní střelec klubu Vašulín se vrátil z hostování zpátky do Plzně. Nejlepší kanonýr minulého ligového ročníku Jan Kliment hraje po více než půlroční pauze po zlomenině nohy. Potrvá, než se vrátí do formy.
V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy
Ale stejně byste možná čekali víc. Podobně jako novinář, který po utkání s Lausanne trenéru Janotkovi řekl: „Půjdu s kůži na trh. O poločase jsem říkal, že pokud máte koule, tak Klimenta vystřídáte.“
„Naštěstí jsem si je o poločase schoval,“ smál se Janotka.
Je ale pravda, že se kanonýr Olomouce v první půli trápil. Pohyboval se ve špatných prostorech, často hrál z křídla místo na hrotu, míče mu odskakovaly. Po pauze se ale zvedl stejně jako celý tým. Vykouzlil gólovou pozici pro Růska i pro Šípa.
„Řekli jsme si detaily, upřesnili jsme si, do jakých prostorů má nabíhat. V první půli se stávalo, že on i Růsek chodili do stejných míst. Když jsme tohle sladili, bylo vidět, jak šel Klímič jednou za obranu, jednou mezi řady... Najednou se dostal do hry, získal půdu pod nohama a zase byl hodně platný. Občas je důležité nad někým hned nelámat hůl. Navíc kalkulujeme i s programem,“ připomněl Janotka nedělní ligové klání v Teplicích.
Stejně ale fanoušci žádají více gólů. A to zcela pochopitelně. Vždyť Sigma investovala do posil v zimě cca 300 milionů korun, tak co jiného čekat než přísun branek? Například Šturmovy neproměněné šance byly donebevolající.
„Já jsem rád, že se do těch příležitostí dostává, stejně jako ostatní hráči. Holt naše efektivita rozhodla, že si odnášíme remízu,“ ví kouč.
Co tedy chybí v zakončení? „Gól,“ odvětil Janotka. „Já to ale beru pozitivně. Mě náš fotbal bavil, pohltilo mě to. To je pro mě to zásadní. Že vidíme v naší hře prvky, o které se snažíme na tréninku. Pozitivní je, že si šance vytvoříme. Já věřím, že se to nabalí. Hráčům, kteří vytvoří šanci, roste sebevědomí, takže na to koukám optimisticky. Zasloužili jsme si více gólů, z tohoto pohledu nás výsledek mrzí,“ podotkl trenér.
Střídání? Nechtěli jsme nabourat tempo
Trable v koncovce neprolomil ani střídající Šíp, který o půli nahradil bez formy hrajícího Ghaliho. Svým pohybem vytvořil několik dobrých příležitostí, žel ani on branku nevstřelil. „Klímič mi to dvakrát suprově nachystal, škoda, že jsem z toho nevytěžil víc,“ kál se Šíp.
U soupeře ale získal respekt. „Ten kluk, co nastoupil o poločase... Lepší by pro nás bylo, kdyby nenastoupil vůbec! Pokud se nezlepšíme, v odvetě postoupí Sigma,“ uznal hostující trenér Peter Zeidler. „Domácí byli fyzicky lepší tým. Vstřelený gól jim navíc pomohl i mentálně,“ dodal trenér.
I přesto, že první střídání trenérskému štábu vyšlo, další oživení do ofenzivy nepřišlo. Janotka vystřídal pouze krajního obránce Hadaše. Do herního trikotu už přitom byl převlečený křídelník Mikulenka, aktivně se rozcvičoval i útočník Jásir, který zaujal proti Plzni.
„Jásir by se určitě hodil. Náš výkon ale gradoval a cítil jsem obrovskou energii z celého stadionu. Proto jsme ani do hry nezasahovali střídáním a nechali kluky, kteří byli v laufu, hrát, i přesto, že některým docházely síly. Nechtěli jsme nabourat tempo. Věřil jsem, že hráči, kteří hráli ve skvělém tempu, mají schopnosti na to, aby dali vítězný gól,“ vysvětlil Janotka.
A šance do odvety? Otevřené. Ale ve Švýcarsku se hraje na umělé trávě. A ta Sigmě dělala velké potíže na Gibraltaru, kde Hanáci v základní fázi Konferenční ligy prohráli s tamním outsiderem. Náskok by se tak hodil. Šance totiž nejsou vše.