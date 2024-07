Skromná krása, tradice a kultura. Kde Sparta vstoupí do boje o Ligu mistrů

V kabinách dřevěné lavice a jen strohé vybavení.

Kolem hřiště čtyři samostatné tribuny pro celkem deset tisíc fanoušků. „Jsem tady podruhé a ten stadion je prostě nádherný,“ rozhlédl se sparťanský kouč Lars Friis.

Před šesti lety na jihozápadní předměstí Dublinu dorazil s rezervou anglického Brentfordu, aby zde odehrál generálku na jarní sezonu. Se Spartou je tu proto, aby udělal první ze šesti kroků do Champions League.

„Z toho, co jsme viděli, je Shamrock dobře organizovaný tým, urputná tvrdá obrana. Čekají v bloku na brejky a na chyby soupeře. Vepředu mají rychlé a průbojné hráče,“ vypozoroval Friis. „V evropských pohárech tu bývá bouřlivá atmosféra, která hráčům přidává procenta výkonu.“

Tallaght stadium byl budován teprve nedávno. Nejdřív hlavní tribuna v roce 2001. V roce 2009 byla dokončena protilehlá a o dva roky později i tribuna za jednou z branek. Bylo to ve chvíli, kdy klub poprvé postoupil do skupinové fáze Evropské ligy. Nyní je hlediště i za druhou bránou.

Dovnitř se chodí přímo z ulice, kolem stadionu není žádná velká prostranství nebo rozlehlá parkoviště, je schovaný v městské zástavbě. Naproti přes dvouproudovou silnici je hotel, byty a supermarket. Auta před přechodem brzdí semafor.

„Když to tady vidím, tak je to pro mě ten pravý fotbal, ta pravá ostrovní atmosféra,“ říkal sparťanský kouč na tiskové konferenci v útrobách stadionu. „Miluju, když lidi na stadionu pořádně řvou. Irští fanoušci jsou výborní, stejně jako ti naši. To bude něco.“

Přitom v Dublinu, který má s příměstskými oblastmi přibližně stejný počet obyvatel jako Praha (1,2 miliony) najdete dva supermoderní obrovské stadiony.

Víc než padesátitisícový Aviva stadium, který vyrostl na místě legendárního Lansdowne road, slouží především ragbyovým zápasům, mezistátní utkání na něm hraje i irská fotbalová reprezentace.

Monstrózní Croke Park pro 82 tisíc fanoušků byl vybudován speciílně pro galské sporty, což je irská libůstka. A konají se na něm i velké ragbyové západy, když nestačí kapacita Aviva stadium.

Ve srovnání s nimi je Tallaght opravdu jako „chudý příbuzný“.

„Ale dýchne tu na vás historie, tradice. To mám rád. V Anglii jsou takové stadiony běžné. Líbí se mi, jak to tady vypadá. Je to krásná zkušenost,“ podotkl kouč.

Sparťané v minulé pohárové sezoně ostrovní atmosféru zažili dvakrát. Ve skupině Evropské ligy nastoupili v Glasgow na Rangers a v březnovém osmifinále v Liverpoolu. Oba stadiony vyrostly vyrostly před víc než sto lety, ale pochopitelně byly postupně vylepšovány a renovovány, především liverpoolský Anfield už vypadá hodně moderně, byť si původního ducha zachoval.

„Říkáte, že kabiny jsou tady skromné, ale na Rangers to nebylo jiné. Já takové prostředí pro fotbal mám taky rád,“ poznamenal středopolař Sadílek. „Když jsem byl malý a díval se na ostrovní fotbal, tak takhle to přesně vypadalo. A teď to zažijeme.“

Shamrock Rovers je historicky nejúspěšnější irský klub, získal jedenadvacet ligových titulů. Místní nejvyšší soutěž vyhrál vždy v předchozích čtyřech letech.