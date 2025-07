Viktoria padla v úvodním duelu 2. předkola Champions League se Servette Ženeva 0:1 a příští středu musí ve Švýcarsku pro postup vyhrát o dva góly.

„Věříme, že je v našich silách dvojzápas otočit,“ pravil ryšavý obránce Jemelka.

Podle pokročilých statistik měla Plzeň šest velkých šancí a 40 doteků v pokutovém území soupeře. Z 25 střel jich devět mířilo přímo na bránu. Jenže gól žádný.

Zažil jste někdy podobný zápas?

Určitě zažil. Někdy holt můžete bušit do soupeře celých devadesát minut, ale nespadne vám to tam. Šancí bylo fakt mnoho. Ale pořád máme prostor všechno napravit příští týden v Ženevě. Třeba se nám to povede stejně, jako jsme na jaře otáčeli dvojzápas s Ferencvárosem.

Servette udeřilo z ojedinělé akce hned v úvodu.

Velká škoda. Vzniklo to z presinku, nezachytili jsme přihrávku středem. Mráz si zaseknul míč okolo Markoviče a zakončil, jak zakončil. Měli jsme si to pohlídat.

Ve druhém poločase jste útok podporoval i vy. Hodně vás to táhlo dopředu?

Když máme takový tlak, prostory se otevírají. Oni byli zalezlí a já i ostatní obránci jsme se snažili klukům pomoct. Pořád jsme ale museli lítat i zpátky, protože Servette hrozilo z brejků.

Nebylo by lepší hru dřív zjednodušit? Sypat před bránu ještě víc centrů?

Asi jo. Mohli jsme to tam víc posílat, ale když je soupeř v bloku, je to složité. Snažili jsme se je víc roztrhat, připravit si je, povytáhnout a kombinovat. Někdy to jde, jinde ne.

Neztrácel jste po dalších a dalších neproměněných možnostech naději?

Já jsem typ, který vždycky věří až do konce. Vždyť soupeř dvakrát vykopával míč z čáry, takže jsem si v hlavě opakoval, že prostě musíme dát gól. Obrovská škoda, že se to nepovedlo. Ale zbraně neskládáme. Jsme odhodlaní.

Co bude před odvetou nejdůležitější?

Musíme dobře zregenerovat, to zaprvé. A také se ze všeho nejdřív musíme soustředit na ligu s Jabloncem, s kterým hrajeme v sobotu. Až potom bude prostor přepnout hlavu na Servette. Až na zahozené šance se nemáme za co stydět. Nemáme hlavy dole, jdeme dál a chceme postup.