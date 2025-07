„Už nějaká léta mám a nebudu lhát, bolí mě úplně všechno,“ soukal ze sebe před novináři ve Švýcarsku třiatřicetiletý útočník.

S Plzní na startu týdne prodloužil smlouvu o další dva roky, teď jí svým čtvrtým gólem v tomto soutěžním ročníku pomohl k tomu, že se zase objeví v základní fázi evropského poháru.

Vypadáte všichni úplně vyšťaveně. Kolik to stálo sil?

První poločas byl hodně fyzicky náročný. V první řadě jsem hrozně rád, že ten gól nás nepoložil, že jsme se nerozsypali. Zaplaťpánbůh Karlos srovnal a já se také trefil. Pak už jsme tahali z posledního, potom přišel další kritický moment, červená karta. Ještě, že nám jejich stoper dal dáreček a šel taky ven.

Jak jste se cítil při dalším kritickém momentu, když se šel rozhodčí podívat na monitor, jestli nařízenou penaltu neodvolá?

Všiml jsem si, že domácí lavička signalizuje ruku. Tak daleko jsem ale při tom zákroku neviděl. Ještě, že nakonec byla a Rafiu proměnil. Nešlo se do prodloužení, což byla obrovská úleva.

Gólová radost plzeňského kapitána Matěje Vydry v utkání se Servette.

Jak hektické dny vás čekají?

V pátek přeletíme domů, v sobotu jedeme do Boleslavi, v neděli budeme doma a v pondělí prý zase letíme, takže rodina si mě moc neužije. Děcka už vůbec ne. Ale zvládneme to.

I zápas s Rangers?

Teď už víme, že jistota Evropské ligy je v našich rukách a můžeme být uvolnění. Chtěli jsme to otočit, což se povedlo. Každý signalizoval, že si za tím jdeme a na tým jsem pyšný. I když nás to stálo hodně sil.

Zrovna takový charakter Plzeň v Evropě tradičně vystihuje.

Nebylo to ale jednoduché, protože jsme neubránili asi dvě standardky za sebou. Byl tam nějaký blok, já jsem se nachomýtl u skórujícího hráče, vlastně za ním. Jemu to šlo na druhou stranu, kde mohl zakončit. Nesložili jsme se, což je velmi cenné. Jak říkal trenér, prostě to jdeme vyhrát.

Máte z týmu nejvíc zkušeností z Ostrovů. Co vás ve Skotsku čeká?

Pojedeme si to tam rozdat. Už je fakt super, že tu Evropu máme jistou a nemusíme myslet na to, co bude, kdybychom vypadli. Nejdřív ale musíme zregenerovat, zvládnout Boleslav, což bude venku náročné.

Jsou tohle momenty, pro které fotbal hrajete?

Ta radost v kabině byla neskutečná, ještě jsem tady snad takovou nezažil. Jsem na kluky fakt pyšný.