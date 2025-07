Když dostal otázku na Rangers, příštího soupeře v evropských bojích, rovnou se začertil. „Hrajeme už v úterý. A to jsme teď ještě ve Švýcarsku,“ líčil před kamerami televize Canal+ Sport.

Dobrou náladu mu to sice nezkazilo, přesto se k náročnému programu ještě vrátil na tiskové konferenci. „Řeknu takovou poznámečku. Všiml jsem si, že některé asociace to svým týmům v pohárech ulehčují. U nás to tak je ale jen v posledním předkole. To je k zamyšlení. Za chvíli půlnoc a my další den hrajeme v pět. Proč ne v osm, proboha?“ láteřil.

„Aspoň minipomoc pro zástupce v Evropě. Každá hodina je dobrá, ale nikoho to nenapadá. Nebo proč bychom to nemohli odehrát na jaře? Když v prosinci napadne sníh, tak je to možné. Kde je problém?“ tázal se poté, co si jeho svěřenci vybojovali naději na start v milionářské Champions League. K tomu důležité body do koeficientu i peníze.

„Samozřejmě kompliment pro mužstvo. Máme velkou radost a já speciálně jsem rád, že jsme dokázali s naším realizačním týmem potřetí za sebou dostat mužstvo do Evropy,“ pochvaloval si Koubek.

I kdyby s Rangers vypadl, čeká ho nejmíň osm zápasů v Evropské lize.

Plzeň vděčí penaltě útočníka Rafiho Durosimniho, který tři minuty před koncem celý dvojzápas zvrátil.

„Jednička na penalty je sice Pavel Šulc, ale ten po zápase s Jabloncem ležel dva dny v posteli. Byl tam trošku nějaký atak virózy, takže to správně vyhodnotil, že by to bylo pro něj zbytečné břemeno navíc,“ vysvětlil třiasedmdesátiletý kouč.

Gólová radost plzeňského kapitána Matěje Vydry v utkání se Servette.

Pochopitelně se mu nelíbil způsob, jakým jeho svěřenci do zápasu vstoupili. Jednogólové manko z prvního utkání ve čtvrté minutě ještě navýšili.

„Dostali jsme gól ze standardky, to by se samozřejmě nemělo stávat,“ vyčetl Koubek.

„Začátek se nám úplně nepovedl, hlavně jsme si říkali, že jeden gól není takový problém. A najednou to bylo o dva,“ dodal záložník Lukáš Červ. „Zase jsme ale věděli, že i doma jsme je tlačili, měli jsme plno šancí. Takže jsme věděli, že na ně herně máme. Bylo to jen o nás, abychom zůstali v klidu.“

Což se povedlo. A po půlhodině Plzeň rázem vedla.

„O poločas nám trenér říkal, ať hlavně neblázníme a poctivě to držíme zezadu,“ líčil Červ. Jenže červenou kartu pak obdržel za ostrý faul Zeljkovič. A měl velké štěstí, že soupeře sudí záhy rovněž vyloučil za dvě žluté karty.

„Najednou to byl maglajz. Nahoru dolů. Pak nám pomohla střídání. Oslavíme to, ale jen trošku,“ vybízel Červ.

Jenže trenér měl jiný názor.

„Ani to pivo teď nemůžeme hráčům dopřát, hezky do postýlky!“ rozkázal Koubek. „Další den nás čeká regenerační trénink. A já? Na oslavu si teď dám sklenku červeného vína.“