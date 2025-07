Kde sledovat odvetu Servette – Plzeň živě?

Odvetu 2. předkola Ligy mistrů Servette vs. Plzeň vysílá televizní stanice Canal+ Sport 2. Zápas v Ženevě začíná ve středu 30. července od 21:00.

Stanici naladíte u poskytovatele Skylink.

Zápas Servette Ženeva – Plzeň můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

První zápas? Neplodná herní převaha Plzně

V úvodním utkání měla Plzeň spoustu šancí i herní převahu, ale nebyla schopná míč protlačit do brány. Hosté dali gól už po třinácti minutách, trefil se slovenský útočník Mráz, a pak vítězství 1:0 ukopali.

Pavel Šulc z Plzně uniká obráncům Servette.

Trenér českého týmu Miroslav Koubek byl po utkání pochopitelně rozladěný. „Takový zápas nepamatuju. Ano, výsledek je mrzutý. Nevyhrál lepší tým, ale mimořádně šťastný tým,“ řekl.

Zároveň také dodal, že stále věří v postup. „Do odvety půjdeme s vírou, že to jsme schopní otočit. Pochopitelně to pro nás bude těžší, oni budou odvážnější, budou hrát s větším sebevědomím, čeká nás šichta. Ale mužstvu věřím. Bude jiný den, bude to jiný zápas. A třeba budeme mít štěstí, které jsme doma neměli. Pojedeme tam s tím, že to otočíme,“ dodal Koubek.

Jak si vedly oba týmy o víkendu v lize?

Plzeň v sobotu remizovala 1:1 doma s Jabloncem, který srovnal v nastaveném čase. Navíc přišla o brankářskou jedničku Martina Jedličku.

v sobotu remizovala 1:1 doma s Jabloncem, který srovnal v nastaveném čase. Navíc přišla o brankářskou jedničku Martina Jedličku. Servette se vstup do švýcarské ligy nevydařil – na hřišti Young Boys Bern v sobotu podlehl 1:3. Zápas však ovlivnila červená karta z osmé minuty, kterou obdržel hostující obránce Mazikou.

Servette Ženeva - Viktoria Plzeň: Výkop: středa 30. července, 21:00.

První zápas: 1:0.

Rozhodčí: Muňiz Ruiz - Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez - Villanueva (video, všichni Šp.).



Předpokládané sestavy:

Servette: Mall - Magnin, Rouiller, Severin, Mazikou - Cognat, Baron - Stevanovič, Antunes, Morandi - Mráz.

Plzeň: Wiegele - Dweh, Markovič, Jemelka - Červ - Memič, Ladra, Šulc, Spáčil - Vydra, Durosinmi.

Absence: Douline - Jedlička (oba zranění), Hejda, Souaré (oba rekonvalescence + nejsou na soupisce), Bello (není na soupisce), Vydra (nejistý start).

Servette Ženeva (vizitka soupeře)

Servette je jeden z nejstarších a se sedmnácti tituly i nejúspěšnějších švýcarských klubů.

Šest let po zisku dosud posledního triumfu vyhlásil v roce 2005 bankrot, protože neměl na výplaty. Mezi elitu se vrátil o šest let později, ale znovu sestoupil a natrvalo se v nejvyšší soutěži usadil až v roce 2019.

V letech 1995 až 1997 tam hrával tehdejší kapitán české reprezentace Václav Němeček.

Servette Ženeva Rok založení: 1890

Klubové barvy: fialová

Web: Odkaz

Největší úspěchy: 17x mistr ligy (poprvé 1907, naposledy 1999), 8x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Stadion: Stade de Genéve (30 000 diváků)

Trenér: Thomas Häberli

Současné opory: Keigo Cunemoto, Timothé Cognat, Miroslav Stevanovič Zápasy proti českým týmům:

1961/62, 2. kolo PMEZ: Dukla - Servette 3:4 a 2:0

1982/83, 3. kolo UEFA: Bohemians - Servette 2:2 a 2:1

2001/02, 1. kolo UEFA: Slavia -Servette 0:1 a 1:1

2023/24, skupina EL: Servette - Slavia 0:2 a 0:4

2023/24, osmifinále KL: Plzeň - Servette 0:0 a 0:0, na penalty 3:1

2025/26, 2. předkolo LM: Plzeň - Servette 0:1

Zajímavosti před zápasem Servette – Plzeň:

Servette díky vítězství 1:0 v Plzni vyhrál nad českým týmem v pohárech poprvé po 5 zápasech a skóroval po 4 duelech

díky vítězství 1:0 v Plzni vyhrál nad českým týmem v pohárech poprvé po 5 zápasech a skóroval po 4 duelech Servette doma v pohárech prohrál jediný z 5 duelů s českými týmy (0:2 předloni se Slavií), 2x po sobě ale neskóroval

doma v pohárech (0:2 předloni se Slavií), 2x po sobě ale neskóroval Servette prohrál jen 2 z posledních 10 domácích pohárových zápasů

prohrál jen 2 z posledních 10 domácích pohárových zápasů Servette dosud do hlavní fáze Ligy mistrů z kvalifikace nikdy nepostoupil

dosud do hlavní fáze Ligy mistrů z kvalifikace nikdy nepostoupil Plzeň v základní době vyhrála jediný z 5 pohárových zápasů se švýcarskými soupeři

v základní době vyhrála jediný z 5 pohárových zápasů se švýcarskými soupeři Plzeň ve 2 pohárových zápasech na švýcarské půdě nezvítězila

ve 2 pohárových zápasech na švýcarské půdě nezvítězila Plzeň vyhrála jediný z posledních 6 zápasů v pohárech

vyhrála jediný z posledních 6 zápasů v pohárech Plzeň dosud v pohárech prohrála úvodní utkání doma 3x (pokaždé o gól) a ani v jednom případě dvojzápas neotočila

Postupující si ve 3. předkole zahraje s vítězem duelu Glasgow Rangers - Panathinaikos Atény.

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je přes úvodní porážku Plzeň favoritem i ve druhém souboji. Postupové šance už samozřejmě odborníci vidí opačně než před prvním zápasem.

Servette Ženeva – Plzeň, odveta Výhra domácích Remíza Výhra hostů Kurzy 3,79 3,89 1,93