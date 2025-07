Ramos se souboje s Realem nedočká. Proč nosí v mexickém Monterrey číslo 93?

Před osmifinálovým zápasem s německým klubem si přál: „Rád bych kariéru zakončil trofejí.“

Ale na mistrovství světa klubů ve Spojených státech to nebude.

„Dali jsme do toho všechno. To diváci i lidé, kteří fotbalu rozumí, museli vidět,“ prohlásil po porážce 1:2 Sergio Ramos. V Evropě bylo ve středu nad ránem. „Myslím si, že naši fanoušci jsou hrdí na to, jak jsme se rvali. Takhle musíme pokračovat dál.“

Pokračovat bude i nevšední příběh v závěru kariéry devětatřicetiletého obránce, považovaného za jednoho z nejlepších stoperů historie.

Fotbalový svět překvapilo, když se v únoru vydal za angažmá do Mexika. „I právě možnost zahrát si na takové akci mě přesvědčila, abych do toho šel,“ tvrdil pro web Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v průběhu turnaje.

Co ještě ho přesvědčilo, aby v milionovém městě na severovýchodě Mexika dvě stě kilometrů od hranic s Texasem podepsal roční smlouvu?

„Byl to souhrn všeho, ne nějaký jednotný aspekt,“ řekl předseda klubu José Antonio Noriega, jenž hrával i za mexickou reprezentaci.

„Nestačilo by mu jen to, že hrajeme o trofeje. Jsme klub s dobrou pověstí, skvělými a početnými fanoušky, krásným městem. Věděli jsme, že soupeříme se San Diegem i kluby z Brazílie a Saúdské Arábie. Jediný způsob jak na něj zapůsobit byl, abychom zůstali sami se sebou a neslibovali nemožné. Řekli jsme mu, že můžeme dát tohle a tohle a naštěstí jsme si rozuměli.“

Na jaře Ramos za Monterrey odehrál devět zápasů, dal tři branky a dostal červenou kartu. „Bylo jasné, že tuhle ligu bez vyloučení neopustím,“ dělal si legraci.

Další čtyři utkání přidal na šampionátů klubů, kde skóroval proti Interu Milán (1:1).

Připomnělo mu to bitvy, které zažil v Lize mistrů. Za Real Madrid odehrál 671 zápasů, pětkrát vyhrál španělskou ligu, čtyřikrát Champions League a má také čtyři vítězství na mistrovství světa klubů, které se hrály ještě ve starém formátu jen s vítězi jednotlivých kontinentů.

Za španělskou reprezentaci nasbíral 180 startů. Byl oporou mužstva, které v mezinárodním fotbale patřilo k nejlepším v historii. Dvakrát vyhrál Euro (2008 a 2012) a jednou mistrovství světa (2010).

V létě 2021 po skončení smlouvy v Realu odešel do Paris St. Germain. Strávil tam dvě sezony a nebylo to úplně ono. Na půl roku se vrátil do Sevilly, kde před více než dvaceti lety s vrcholovým fotbalem začínal. Brzy tam však však skončil, loňský podzim fotbal nehrál, až v lednu se mu ozvali z Mexika.

Díky tomu, že Monterrey v roce 2021 ovládl středoamerickou obdobu Ligy mistrů, kvalifikoval se na letošní ročník mistrovství světa klubů.

Ramos si po příchodu vzal dres s číslem 93 a to z poměrně zvláštního důvodu. Na počest slavné branky, kterou dal Atlétiku Madrid ve finále Ligy mistrů v roce 2013. V 93. minutě vyrovnal na 1:1, Real pak vyhrál v prodloužení a v soutěži triumfoval podesáté.

Od prvního zápasu za Monterrey nosí Ramos také kapitánskou pásku, kterou měl v Realu i národním mužstvu.

„V Mexiku jsem dosud byl jen na dovolené, takže teď si mi naskytl jiný pohled. Ohromila mě vášeň fanoušků. Jsou podobní jako ti v Argentině,“ poznamenal.

Monterrey má zdaleka největší průměrné návštěvy v mexické lize, v poslední sezoně to bylo 45 tisíc na utkání.

Klub nemá nouzi o peníze, vlastní ho bohatá nadnárodní společnost Femsa, která se zabývá prodejem nápojů. Má například největší stáčírnu Coca Coly na světě.

Mezi spoluhráči měl i krajany Sergia Canalese a Olivera Torrese. Jesus Corona a Lucas Ocampos zase hráli za Sevillu.

Tým vedl někdejší známý argentinský záložník Martin Demichelis, který hrával za Bayern či Manchester City. V květnu ho nahradil španělský kouč Doménec Torrent, který byl dlouholetým asistentem Pepa Guardioly v Barceloně, v Bayernu i v Manchesteru City, než se v roce 2018 osamostatnil.

Ramos má smlouvu ještě na půl roku. Dobude na podzim v mexické lize titulem a ukončí kariéru trofejí, jak si přál?