Šílený, neuvěřitelný, nejlepší v historii. Takhle se hraje fotbal, řekl kouč PSG

Jestli se chce fotbal prezentovat jako krásná hra, nemůže proto sloužit jiné utkání než úterní střet francouzského a německého mistra v Paříži.
„Svět je v šoku,“ křičel titulek ze španělského deníku AS.
„Zápas století,“ svítilo v britském bulváru The Sun.
„Bylo to šílené. Neuvěřitelně jsem se bavil,“ žasl legendární francouzský útočník Thierry Henry.
Tolik zvratů, vzrušujících okamžiků, devět gólů, výsledek 5:4 pro domácí Paříž.
„Nejnapínavější zápas, u kterého jsem byl. A to trénuju víc než patnáct let,“ pronesl Luis Enrique. Mimochodem, jako kouč vyhrál Champions League v roce 2015 s Barcelonou a loni právě s PSG.
„Bylo to neuvěřitelné. Ten rytmus. Oba týmy se pořád snažily hrát dopředu. Myslím, že si to užili všichni fanoušci bez ohledu na to, na které straně stáli. Uznání a gratulaci zaslouží všichni hráči i obě mužstva.“
Bayern po čtvrthodině vedl 1:0, ale po dalších patnácti minutách prohrával. V závěru půle Olise srovnal na 2:2, ale v páté minutě nastavení po diskutabilním zásahu videoasistenta proměnil penaltu domácí Dembélé.
Krátce po přestávce Paříž dvěma góly během dvou minut utekla už na 5:2, ale bláznivou desetiminutovku kolem hodiny hry završily dvě rychlé branky Bayernu. Konec 5:4.
Bylo to nejgólovější semifinále od roku 1960, kdy Eintracht Frankfurt v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí porazil Rangers 6:3. A bylo to poprvé od jara 2009, kdy oba týmy ve vyřazovací fázi Champions League vstřelily aspoň čtyři góly. Tenkrát anglický souboj mezi Chelsea a Liverpoolem ve čtvrtfinále skončil 4:4.
Na úterní Paříž se nebude vzpomínat kvůli taktické genialitě nebo promyšleným herním plánům, ale proto, že dva týmy odmítly spekulovat a předvedly pozoruhodnou útočnou kvalitu.
„Nemůžu se přestat dívat, jak otevřený a bláznivý ten zápas je,“ glosoval někdejší anglický střelec Alan Shearer ve studiu Amazon Prime.
„Je důležité ukázat, že takhle se fotbal má hrát. Pravda, jako trenér nejsem šťastný, když dostaneme doma čtyři góly. Ale jsem nadšený, že jsme vyhráli,“ zdůraznil Enrique.
Už se těšíte na příští týden na odvetu v Mnichově?