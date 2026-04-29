Šílený, neuvěřitelný, nejlepší v historii. Takhle se hraje fotbal, řekl kouč PSG

  13:37
Fanoušci fotbalistů Paris St. Germain před úvodním semifinále Ligy mistrů proti Bayernu rozvinuli obří transparent s nápisem: „Dobytí Evropy.“ Jejich protivníci z Bayernu vyzývali své hráče: „Dejte do toho všechno.“ A to se přesně stalo. „Jako trenér jsem nezažil zápas s takovou intenzitou a touhou po vítězství. Byl mimořádný,“ pronesl Luis Enrique, trenér PSG.
Brankář PSG Matvey Safonov se marně natahuje po střele Luise Diaze z Bayernu. | foto: AP

Jestli se chce fotbal prezentovat jako krásná hra, nemůže proto sloužit jiné utkání než úterní střet francouzského a německého mistra v Paříži.

„Svět je v šoku,“ křičel titulek ze španělského deníku AS.

„Zápas století,“ svítilo v britském bulváru The Sun.

„Bylo to šílené. Neuvěřitelně jsem se bavil,“ žasl legendární francouzský útočník Thierry Henry.

Tolik zvratů, vzrušujících okamžiků, devět gólů, výsledek 5:4 pro domácí Paříž.

„Nejnapínavější zápas, u kterého jsem byl. A to trénuju víc než patnáct let,“ pronesl Luis Enrique. Mimochodem, jako kouč vyhrál Champions League v roce 2015 s Barcelonou a loni právě s PSG.

„Bylo to neuvěřitelné. Ten rytmus. Oba týmy se pořád snažily hrát dopředu. Myslím, že si to užili všichni fanoušci bez ohledu na to, na které straně stáli. Uznání a gratulaci zaslouží všichni hráči i obě mužstva.“

Bayern po čtvrthodině vedl 1:0, ale po dalších patnácti minutách prohrával. V závěru půle Olise srovnal na 2:2, ale v páté minutě nastavení po diskutabilním zásahu videoasistenta proměnil penaltu domácí Dembélé.

Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

Krátce po přestávce Paříž dvěma góly během dvou minut utekla už na 5:2, ale bláznivou desetiminutovku kolem hodiny hry završily dvě rychlé branky Bayernu. Konec 5:4.

Bylo to nejgólovější semifinále od roku 1960, kdy Eintracht Frankfurt v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí porazil Rangers 6:3. A bylo to poprvé od jara 2009, kdy oba týmy ve vyřazovací fázi Champions League vstřelily aspoň čtyři góly. Tenkrát anglický souboj mezi Chelsea a Liverpoolem ve čtvrtfinále skončil 4:4.

Na úterní Paříž se nebude vzpomínat kvůli taktické genialitě nebo promyšleným herním plánům, ale proto, že dva týmy odmítly spekulovat a předvedly pozoruhodnou útočnou kvalitu.

„Nemůžu se přestat dívat, jak otevřený a bláznivý ten zápas je,“ glosoval někdejší anglický střelec Alan Shearer ve studiu Amazon Prime.

„Je důležité ukázat, že takhle se fotbal má hrát. Pravda, jako trenér nejsem šťastný, když dostaneme doma čtyři góly. Ale jsem nadšený, že jsme vyhráli,“ zdůraznil Enrique.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
29. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

