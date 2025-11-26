Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

  11:16
Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester City, jehož trenérovi Pepu Guardiolovi zhořkl jubilejní 100. zápas v milionářské soutěži na lavičce anglického klubu. Ale možná si za to může tak trochu sám. „Udělat deset změn bylo asi moc,“ kál se po prohře 0:2.
Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City. | foto: Reuters

Schick si naopak pochvaloval: „Plán vyšel: v obraně jsme byli kompaktní a před brankou velmi efektivní. Bojovali jsme až do poslední minuty a jsme velmi šťastní. Je to úžasný pocit!“

Proti anglickému týmu se prosadil vůbec poprvé v kariéře. V zahraničí však po úterku rezonuje hlavně Guardiolova kritika.

„Kdybychom vyhráli, v pořádku. Ale takhle to musím přijmout,“ kývl kouč v rozhovoru pro TNT Sport.

Proti víkendové porážce 1:2 v Newcastlu vyměnil v podstatě celou základní jedenáctku. Od začátku si nezahráli hvězdy Haaland, Doku, Gvardiol, Silva, Foden, Dias ani brankář Donnarumma.

Naopak dostali šanci náhradníci, což mnohým fanouškům připomínalo sestavu na zápas v domácím poháru proti týmům z nižších soutěží.

Jenže tohle byl německý Leverkusen, pořád ještě špička.

„Vždycky jsem věřil, že v tak dlouhých sezonách by se měl zapojit každý, ale asi to bylo příliš. Kluci hráli tak, aby hlavně nedělali chyby, a ne tak, jak bychom se měli prezentovat,“ kritizoval Guardiola.

Patrik Schick běží obrat o míč Johna Stonese z Manchesteru City.

„Vůbec jsme nepředvedli výkon, jaký bychom měli. A za to nesu plnou odpovědnost. Propásli jsme skvělou příležitost, teď budeme muset o to víc bojovat v dalších zápasech,“ hlesl španělský kouč.

„Běžná rotace pro takové týmy v Lize mistrů je něco přes pět hráčů na zápas, ale v jejich případě platí, že kohokoli pošlou na hřiště, je to kvalitní tým,“ zdůraznil jeho dánský protějšek Kasper Hjulmand.

Ten naopak nasadil nejsilnější sestavu a v utkání střídal jen jednou.

Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví

Schick tak odehrál celý zápas a jeho snažení vyvrcholilo ve druhé půli, kdy si před bránícím Akém našel centr dvacetiletého Alžířana Mazy a zvýšil na 2:0.

„Jsme nesmírně rádi za vítězství, protože to rozhodně není něco, co před zápasem na City očekáváte,“ pravil Hjulmand šťastně. „Těší mě kuráž, se kterou jsme hráli, je to palivo do dalších dnů.“

Šťastný může být i Schick, který se prosadil ve druhém utkání Ligy mistrů po sobě, na začátku listopadu jediným gólem sestřelil Benfiku, teď přispěl k dalším třem bodům, díky kterým se Leverkusen vyšvihl na průběžné třinácté místo a přiblížil se postupu.

Zbývají domácí zápasy s Newcastlem a Villarrealem, mezitím vycestuje na Olympiakos. To City v příštím kole čeká těžký test na Realu Madrid, pak výjezd za polární kruh na Bodö/Glimt a závěr s tureckým Galatasaray.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
5. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
6. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
7. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
8. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
9. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
10. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
11. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
12. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
13. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7
15. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
16. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
17. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
18. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
19. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
20. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
21. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
22. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
23. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
24. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
25. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
26. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
27. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
30. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
31. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
32. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

