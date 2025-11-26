Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Schick si naopak pochvaloval: „Plán vyšel: v obraně jsme byli kompaktní a před brankou velmi efektivní. Bojovali jsme až do poslední minuty a jsme velmi šťastní. Je to úžasný pocit!“
Proti anglickému týmu se prosadil vůbec poprvé v kariéře. V zahraničí však po úterku rezonuje hlavně Guardiolova kritika.
„Kdybychom vyhráli, v pořádku. Ale takhle to musím přijmout,“ kývl kouč v rozhovoru pro TNT Sport.
𝐒𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤𝐚𝐧𝐳𝐞𝐧 dorazil do Manchesteru! 🚅🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) November 25, 2025
Patrik Schick se prosadil na Etihad Stadium a navýšil vedení Leverkusenu.#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3XCht8o2F9
Proti víkendové porážce 1:2 v Newcastlu vyměnil v podstatě celou základní jedenáctku. Od začátku si nezahráli hvězdy Haaland, Doku, Gvardiol, Silva, Foden, Dias ani brankář Donnarumma.
Naopak dostali šanci náhradníci, což mnohým fanouškům připomínalo sestavu na zápas v domácím poháru proti týmům z nižších soutěží.
Jenže tohle byl německý Leverkusen, pořád ještě špička.
„Vždycky jsem věřil, že v tak dlouhých sezonách by se měl zapojit každý, ale asi to bylo příliš. Kluci hráli tak, aby hlavně nedělali chyby, a ne tak, jak bychom se měli prezentovat,“ kritizoval Guardiola.
„Vůbec jsme nepředvedli výkon, jaký bychom měli. A za to nesu plnou odpovědnost. Propásli jsme skvělou příležitost, teď budeme muset o to víc bojovat v dalších zápasech,“ hlesl španělský kouč.
„Běžná rotace pro takové týmy v Lize mistrů je něco přes pět hráčů na zápas, ale v jejich případě platí, že kohokoli pošlou na hřiště, je to kvalitní tým,“ zdůraznil jeho dánský protějšek Kasper Hjulmand.
Ten naopak nasadil nejsilnější sestavu a v utkání střídal jen jednou.
|
Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví
Schick tak odehrál celý zápas a jeho snažení vyvrcholilo ve druhé půli, kdy si před bránícím Akém našel centr dvacetiletého Alžířana Mazy a zvýšil na 2:0.
„Jsme nesmírně rádi za vítězství, protože to rozhodně není něco, co před zápasem na City očekáváte,“ pravil Hjulmand šťastně. „Těší mě kuráž, se kterou jsme hráli, je to palivo do dalších dnů.“
Šťastný může být i Schick, který se prosadil ve druhém utkání Ligy mistrů po sobě, na začátku listopadu jediným gólem sestřelil Benfiku, teď přispěl k dalším třem bodům, díky kterým se Leverkusen vyšvihl na průběžné třinácté místo a přiblížil se postupu.
Zbývají domácí zápasy s Newcastlem a Villarrealem, mezitím vycestuje na Olympiakos. To City v příštím kole čeká těžký test na Realu Madrid, pak výjezd za polární kruh na Bodö/Glimt a závěr s tureckým Galatasaray.