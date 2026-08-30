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Zbraň Slavie pro derby v datové analýze. Po autech nejvíc vyniká Jurásek

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  9:30
Jan Kuchta (Sparta) po centru z rohového kopu dává hlavou úvodní gól utkání...

Jan Kuchta (Sparta) po centru z rohového kopu dává hlavou úvodní gól utkání proti Slavii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Z čeho padají góly v derby? Grafika iDNES.cz.
Útočné auty Slavie. Grafika iDNES.cz.
Útočné auty Sparty ve stejném období: 378 vhazování, 4 góly, 0,07 xG na deset...
Největší hrozby z vhazování. Grafika iDNES.cz.
6 fotografií
Je to nejčastější typ standardní situace ve fotbale a v jeho moderním pojetí získává na významu. Pořád z ní sice v přepočtu tolik gólů nepadá, nicméně v posledních devíti pražských derby se hned čtyřikrát slavilo právě po autovém vhazování. V neděli na Letné se to může stát znovu. Přinášíme první díl nového datového seriálu SCAN, který se bude zabývat zajímavostmi z české ligy i zahraničí.

Půl gólu na zápas

V české nejvyšší soutěži zahraje tým zhruba jedenačtyřicet standardních situací za zápas. V minulé sezoně z nich v čase do deseti sekund od rozehrání padlo 164 branek, tedy víc než polovina gólu na zápas.

Kdo standardky umí, nemusí čekat na postupné útoky, protože pravidelně dostává balony do nebezpečného prostoru bez ohledu na průběh zápasu.

Kdo je naopak neumí, rozdává góly zadarmo.

Podíl herních fází na gólech v pražských derby (poslední tři sezony). Grafika: David Rozlivek.

V zápase, ve kterém se oba trenéři budou bát otevřené hry, to pak platí dvojnásob. Rozložení je však nerovné. Vhazování tvoří víc než polovinu všech zahraných standardek, přímé kopy třetinu a rohy jen osminu.

Jenže jak správně tušíte, z rohů pochází skoro polovina veškerého brankového ohrožení. V číslech je ten poměr brutální: 0,315 xG (metriky očekávaných gólů) na deset rohů proti 0,047 na deset autů. Roh je čtyřikrát vzácnější než aut, ale sedmkrát výhodnější.

Aut je zkrátka nejlevnější a nejčastější standardní situace fotbalu a skoro nikdo z něj netěží. Téměř.

Co všichni vědí a co ne

Že právě Slavia dává z autů nejvíc gólů z celé ligy, není žádné odhalení. Dohromady jich za minulou a současnou sezonu nastřádala třináct, Sparta za stejné období čtyři. Vsaďte si ale, čím to je. Delší hod? Vyšší útočníci? Schválně.

Útočné auty Slavie za sezony 25/26 a 26/27: 441 vhazování, 13 gólů, 0,27 xG na deset autů. Grafika: David Rozlivek.

Data ukazují na první část odpovědi. Slavia hází z levé strany rovnou do vápna zhruba ve třetině případů, Sparta v šestině. Počtem autů se oba kluby skoro neliší a neliší se ani prostorem, odkud nejčastěji vhazují. Liší se tím, kam míč letí. Sparta míč po autu vrací do držení a stavění útoku, Slavia ho posílá tam, kde se rozhoduje.

Retence (okno pěti sekund)

Tým má míč pět vteřin po zahrání autu. Jako udržení se počítá i vlastní střela, gól, či faul soupeře. Ztráta je jen míč u soupeře na konci okna či vlastní faul. Okno je kratší než u xG schválně, řeší okamžitou reakci po vhazování, ne to, co z ní nakonec vzniklo.

Slavia si ale právě proto po vlastním autu míč drží hůř než Sparta. V retenci byla loni sedmá a letos je až čtrnáctá v lize, zatímco Sparta skončila v obou sezonách druhá. Přesto z autů vytěží nejvíc ze všech. Nehází na jistotu, hází do vápna a ztráty bere jako cenu za šance. Zbývá otázka, kdo to riziko na trávníku vlastně nese.

Útočné auty Sparty ve stejném období: 378 vhazování, 4 góly, 0,07 xG na deset autů. Grafika: David Rozlivek.

Levý bek a dva ofenzivní hráči

A kdo z fotbalistů je v téhle disciplíně rozdílový? Jméno vysokého útočníka nečekejte.

Obecně se při hledání nejefektivnějších hráčů posuzují dvě čísla – v jednom je zahrnutá pouze akce po vhazování bez střelce následného gólu, v té druhé i s ním. Vše logicky v přepočtu na jednu akci.

Proč?

xG ze sekvence po vlastním vhazování

Okno deseti sekund od útočného autu. Sečtou se xG střel vhazujícího týmu v okně a celá hodnota se připíše každému hráči, který se v okně dotkl míče. I střelci.

Abyste snadněji rozlišili, kdo akci spíš připravuje a kdo naopak častěji pouze zakončuje. Rozhodujících je deset vteřin po rozehrání autu. Nepočítá se tedy jen s hráčem, který vhazuje, nýbrž se všemi, kteří se v oněch deseti vteřinách dotknou balonu.

Úplně nejlépe z čísel vychází slávistický levý bek David Jurásek, který se přimotává do akcí po autových vhazování s nejvyšším xG. Nicméně sám akce skoro nikdy nezakončuje. Opakem je třeba útočník Tomáš Chorý, který většinu akcí po autu, do kterých se dostane, sám zakončí.

xG z vhazování

Totéž, ale bez střelce. Odpovídá na otázku, kolik nebezpečí přes hráče prošlo, aniž by ho sám zakončil. Rozdíl mezi oběma čísly je přesně to, co si hráč vystřelil sám.

Vysoko je i Mojmír Chytil, ten však dokáže obojí. Akci rozjet, i si do ní sám naběhnout a zakončit.

Takový Lukáš Provod je sice u největšího počtu autových vhazování, ale moc nebezpečí z nich nevzniká. David Douděra je na tom podobně.

První hráč mimo Slavii je v žebříčku autových akcí až čtvrtý, ostravský Michal Kohút a hned za ním pátý liberecký Petr Hodouš.

Sytý pruh je výnos z rozehrávky na jednu sekvenci, tlumený přesah navrch je to, co si hráč vystřelil sám. Sezony 25/26 a 26/27. Grafika: David Rozlivek.

A Sparta? Nejlepší je pětatřicátý Jaroslav Zelený a šedesátý Matěj Ryneš, což je pod ligovým mediánem. Přitom Ryneš byl u 121 vhazování, tedy skoro u tolika, co Provod. Ale bez nebezpečí. Což je rozdíl mezi týmem, který auty hraje pro udržení míče, a týmem, který je využívá jako přímočarou zbraň.

Týmový pohled ukazuje ještě větší rozdíly. V součtu xG z rozehrávky (z vhazování) má Slavia 27,3, druhý Baník Ostrava 11,0, třetí Sigma Olomouc 10,1 a Sparta je desátá s 5,8. Slavia má víc než dvojnásobek druhého týmu. Přitom sekvencí mají oba pražské kluby prakticky stejně, 1 226 proti 1 200. Sparta hází stejně často, jen z toho nic není. Nebo už to neplatí?

Sparta už není terč

Čísla z minulé sezony by Spartu odepsala. V ní byla ve výnosu z autů třináctá v lize a v inkasovaném xG do deseti sekund od autu soupeře dokonce úplně nejhorší.

V současnosti je obraz jiný. Ve vytváření šancí z autů je Sparta druhá s 0,190 xG na deset a v obraně autů čtvrtá. Odehrálo se ale teprve pět kol, jde tedy spíše o signál než důkaz, ale směrem k derby jsou její vyhlídky příznivější.

Jedno se ovšem nezměnilo. Slavia letos vede ligu s 0,326 xG za 10 vhazování, tedy pořád skoro dvojnásobkem sparťanské hodnoty. Jak dlouho už to vlastně dělá?

Liga se učí házet

útočné auty v lize23/2424/2525/2626/27 (po pěti kolech)
xG / 10 autů0,0600,0900,0970,109
gólů z autu17273712
Slavia, xG / 10 autů0,089 (2.)0,102 (8.)0,265 (1.)0,326 (1.)
Sparta, xG / 10 autů0,050 (9.)0,124 (4.)0,050 (13.)0,190 (2.)

Nejdřív zajímavost, kterou z tabulky vyčtete v prvním řádku. Liga se z autů naučila střílet góly. Výnos na deset útočných autů stoupl za tři sezony až skoro na dvojnásobek a gólů z autů přibylo ze sedmnácti na sedmatřicet za sezonu.

Druhá vrstva je zajímavější. Slavia v prvních dvou sezonách našeho vzorku byla druhá a osmá, tedy dobrá, ne výjimečná. Utrhla se opět až v minulé sezoně 25/26, kdy skočila z 0,102 na 0,265 xG za 10 autů.

Liga se učí házet. Grafika: David Rozlivek.

A jeden detail míří přímo k neděli.

Všechny čtyři góly z autu, které v posledních devíti derby padly, mají na svědomí tři hráči: Mojmír Chytil, Tomáš Chorý a Štěpán Chaloupek. Chytil navíc skóroval po autu už ve druhé minutě derby v říjnu 2024 (2:1) po přihrávce Malicka Dioufa.

Predikce na závěr

Tip na neděli je jednoduchý a vyplývá ze všeho výše. Gól nebo penalta po vhazování v útočné třetině. Sparta se u autů zvedla na obou stranách hřiště, jenže proti nejlepšímu autovému týmu ligy absolvuje její obrana nejtěžší test sezony. Nebo si dá pozor?

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Slavia B vs. OpavaFotbal - 6. kolo - 30. 8. 2026:Slavia B vs. Opava //www.idnes.cz/sport
30. 8. 10:15
  • 1.87
  • 3.62
  • 3.66
Havířov vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 5. kolo - 30. 8. 2026:Havířov vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
30. 8. 10:15
  • 4.11
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Uničov vs. HlubinaFotbal - 5. kolo - 30. 8. 2026:Uničov vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
30. 8. 10:15
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Slovácko B vs. Zlín BFotbal - 5. kolo - 30. 8. 2026:Slovácko B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
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  • 3.46
Sparta B vs. Příbram BFotbal - 4. kolo - 30. 8. 2026:Sparta B vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
30. 8. 10:15
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  • 4.39
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Dukla B vs. Slavia CFotbal - 4. kolo - 30. 8. 2026:Dukla B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
30. 8. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
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