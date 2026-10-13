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ONLINE: Sabah - Slavia, v sestavě hostů Šturm či N’Guessan. Vyhrají konečně v LM?

Štěpán Ťalský
Sledujeme online   17:39

Danijel Šturm slaví gól proti Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu - Kdy jindy, když ne v Baku proti Sabahu? Slávističtí fotbalisté mají nejlepší možnost, jak ukončit sérii, o kterou nestojí, a konečně vyhrát zápas v Lize mistrů. Čekání na vítězství narostlo na dvacet utkání. Ázerbájdžánský šampion je outsider soutěže, duel můžete od 18.45 sledovat v online reportáži.

Slavia v éře trenéra Jindřicha Trpišovského hraje Champions League potřetí, vyhrát se jí nepovedlo ani jednou z patnácti zápasů. K tomu připočtěme pět duelů z debutu v soutěži na podzim 2007.

Blízko k vítězství byli slávisté v předchozím zápase, v první polovině září nad Lens ještě na začátku nastavení vedli 2:1, pak ale v oslabení inkasovali dvě branky a podlehli 2:3.

Podobný příběh měl jejich zahajovací duel loni, proti Bodö/Glimt byl v závěru stav rovněž 2:1, ale v poslední minutě o výhru přišli.

Sabah Baku je nováčkem Ligy mistrů, v kvalifikaci dokázal překonat čtyři předkola a vyřadit The New Saint, Kuopio, Aarhus a Beer Ševu. Na úvod prestižní klubové soutěže padl 0:4 na Manchesteru United.

Do zápasu v Ázerbájdžánu posílá trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, N’Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Chorý, Ayaosi.

Podaří se Slavii zvítězit?

Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
Sabah Baku Sabah Baku : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Sestavy:
Markovič – Holeš (C), N'Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý.
Náhradníci:
Mirzammadov, Ramazanov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes, Mbina.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Kubiak, Chytil, Isife, Suleiman, Diakité, Nowak, Barčot, Kotrba, Potměšil.

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. kolo

Sabah Baku vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 3.96
  • 4.02
  • 1.90
Racing Lens vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 2.70
  • 3.74
  • 2.56
Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 2.12
  • 3.65
  • 3.54
Viking FK Stavanger vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 18.80
  • 11.20
  • 1.13
RB Lipsko vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.56
  • 5.19
  • 5.08
Inter Milán vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.87
  • 11.30
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 9.55
  • 7.18
  • 1.26
Atlético Madrid vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.92
  • 3.84
  • 4.06
Arsenal vs. Lille //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.19
  • 15.60
Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.53
  • 4.23
  • 1.91
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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