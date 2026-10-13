Slavia v éře trenéra Jindřicha Trpišovského hraje Champions League potřetí, vyhrát se jí nepovedlo ani jednou z patnácti zápasů. K tomu připočtěme pět duelů z debutu v soutěži na podzim 2007.
Blízko k vítězství byli slávisté v předchozím zápase, v první polovině září nad Lens ještě na začátku nastavení vedli 2:1, pak ale v oslabení inkasovali dvě branky a podlehli 2:3.
Podobný příběh měl jejich zahajovací duel loni, proti Bodö/Glimt byl v závěru stav rovněž 2:1, ale v poslední minutě o výhru přišli.
Sabah Baku je nováčkem Ligy mistrů, v kvalifikaci dokázal překonat čtyři předkola a vyřadit The New Saint, Kuopio, Aarhus a Beer Ševu. Na úvod prestižní klubové soutěže padl 0:4 na Manchesteru United.
Do zápasu v Ázerbájdžánu posílá trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, N’Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Chorý, Ayaosi.
Podaří se Slavii zvítězit?
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Markovič – Holeš (C), N'Guessan, Zima – Vlček, Moses, Sadílek, Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý.
Mirzammadov, Ramazanov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes, Mbina.
Domčak, Rezek – Kubiak, Chytil, Isife, Suleiman, Diakité, Nowak, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)Přejít na online reportáž