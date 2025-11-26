Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list Mundo Deportivo po bezgólové remíze českého šampiona s Bilbaem.
„Hostující mužstvo bylo v utkání výrazně lepší. Slavia svým přímočarým fotbalem v některých fázích dokázala soupeře zatlačit, ale jeho obrana fungovala skvěle. Čeští šampioni nepřipomínali tým, který loni tak příjemně překvapil na San Mamés,“ připomněli novináři duel Evropské ligy, který Bilbao šťastně ovládlo 1:0.

„Pokud si někdo zasloužil tři body, byl to Athletic,“ podotkl baskický deník Berria.

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

Zápas nabídl na těžkém terénu a za vytrvalého sněžení hodně soubojů a celkem 43 faulů. Více gólových šancí mělo Bilbao, hned třikrát mohl skórovat v úvodu druhé půle záložník Roberto Navarro, Staněk ho ale pokaždé vychytal. Blýskl se zejména proti hlavičce z malého vápna, kterou vytáhl z brankové čáry.

„Zákrok proti Navarrově hlavičce byl neuvěřitelný, Staněk natáhl ruku až někam k Bratislavě,“ napsal deník Marca. „Míč jen zázrakem neskončil v síti,“ přidal Diario AS.

Tomáš Chorý se zvedá po souboji s obráncem Bilbaa.

„Athletic měl drtivý nástup do druhé půle, ale Staněk se proměnil v zeď. Navarro zakončoval ve všech případech dobře, brankářova reakce ale byla ještě lepší,“ ocenila Berria.

Oba týmy si výrazně zkomplikovaly šance na postup do play off. Slavia má po pěti kolech tři body, Bilbao jen o bod více. „Liga mistrů je pro Athletic stále zakletá. Tento výsledek je vzhledem k postupovým nadějím velká facka,“ uvedla Marca. „Remíza je lepší než nic, ale postup už je téměř nemožný,“ dodala Berria.

