Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké

Radomír Machek
  10:21
Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény

Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény | foto: Profimedia.cz

Rudolf Skácel a jeho řecký kamarád Takis Fyssas. Hráli spolu v Hearts. teď ho...
Rudolf Skácel s rodinou
Rudolf Skácel (vpravo) v dresu Panathinaikosu Atény
Příbramský kapitán Rudolf Skácel zůstal po tvrdém střetu s protihráčem ze...
30 fotografií
V Panathinaikosu působil jen něco málo přes rok, ale vzniklo z toho pouto na celý život. „Krásný rok a úžasný zážitek na celý život,“ říká Rudolf Skácel o svém angažmá v aténském velkoklubu. A přestože od něj uplynulo už více než 20 let, stále platí za možná největšího českého odborníka právě na tuto slavnou řeckou sportovní značku.

V těchto dnech dvojnásob, protože jediný český fotbalista, který si kdy za Panathinaikos zahrál, s velkým fotbalem začínal v Hradci Králové.

Ve čtvrtek si to tyto kluby na aténském olympijském stadionu rozdají v prvním zápase závěrečného předkola Konferenční ligy. Nepůjde o nic menšího, než který z nich si na podzim zahraje ligovou část této evropské soutěže.

S kým bude mít Hradec po Besiktasi Istanbul, se kterým se bil v minulém předkole, tu čest nyní?
S velkým, tradičním klubem, který se zvedá a který se chce vrátit tam, kam patří. V poslední době byl tak třetí, čtvrtý vzadu, měl i finanční problémy, ale všechno se změnilo příchodem nového majitele. V Řecku Panathinaikos směřuje k tomu, aby znovu bojoval s Olympiakosem o titul.

Co se se současným majitelem změnilo?
Je opakem toho, jak se to v Řecku většinou dělá. Začal budovat všechno odspoda, od akademie a vlastně až nyní, konečně po těch letech to začíná být vidět.

Česko může v koeficientu přijít o desátou příčku. Zatím však není důvod panikařit

Jak vzpomínáte na Panathinaikos vy? Tehdy jste tam šel na hostování z Marseille...
Chtěl jsem hlavně hrát a ne sedět na lavičce a jen se koukat. Věděl jsem tehdy, že v Marseille to bude těžké, trenér mě nechtěl, musel jsem odejít. Když se tahle možnost naskytla, bral jsem ho hned – velkoklub, který hrál Ligu mistrů.

Naplnilo se očekávání?
Úplně. Už třeba tím, že jsem se dostal do podobné rivalské situace jako ve Francii. Tam proti sobě jako největší giganti stojí Marseille a Paris Saint-Germain, v Řecku to jsou Panathinaikos a Olympiakos. K tomu typické řecké šílenství kolem fotbalu.

A fotbalová stránka?
Dlouho výborná. Zahrál jsem si Ligu mistrů, dal v ní gól Trondheimu, pár minut nám chybělo od postupu ze skupiny. Hráli jsme o titul. Také jsem ale za těch pár měsíců zažil čtyři trenéry (mezi nimi i Čecha Zdeňka Ščasného - pozn. autor), což byla trochu rarita. I tak skvělé, až na ten závěr.

Co se pokazilo?
V Panathinaikosu jsem byl na hostování s opcí. Řekové ji ale neuplatnili a když se tak v závěru sezony rozhodli, nechali mě sedět. Hráli jsme o titul, který jsme nakonec vinou závěru nezískali, já na to ale koukal z tribuny. Takhle to bohužel na konci takových hostování bývá.

Rudolf Skácel a jeho řecký kamarád Takis Fyssas. Hráli spolu v Hearts. teď ho Fyssas informuje, co se děje v Panathinaikosu.
Rudolf Skácel s rodinou
Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény
Rudolf Skácel (vpravo) v dresu Panathinaikosu Atény
30 fotografií

Hodně to pokazilo váš dojem a vztahy s lidmi v klubu?
Byla to škoda, ale ani tak na to nedám dopustit. Mám tam stále kamarády.

Byla ještě někdy později šance, že byste se tam jako hráč vrátil?
To už ne, ale jednu perličku s Panathinaikosem jako hráč ještě mám.

Povídejte...
Když jsem rok po odchodu z Panathinaikosu podepisoval smlouvu se Southamptonem, bylo to při poslední přípravě před ligou. A tu přípravu jsme hráli právě s Panathinaikosem, takže se podepisovalo přímo před nimi. Tehdy to bylo ještě hodně čerstvé, bylo u toho hodně známých a kamarádů.

Jak na to reagovali?
Pro mě příjemně. Přišel za mnou třeba jejich doktor a ocenil, že jsem o nich mluvil v novinách hezky i přesto, že ten konec nebyl ideální.

Takže přátelství zůstala?
Zůstala a trvají. Jeden z mých nejlepších řeckých kamarádů je už rok a půl pravou rukou majitele, další dva jsou v klubu nějakými řediteli, těch je v Řecku dost. (smích)

Rudolf Skácel (vpravo) v dresu Panathinaikosu Atény

Panathinaikos hraje s českými kluby poměrně často, chtějí od vás informace o nich?
Vždycky když Panathinaikos hraje v Čechách, v Polsku nebo někde v těchto končinách, někdo se ozve. Když hráli před čtyřmi lety na Slavii, tak jsem od Panathinaikosu byl pozván, když hráli loni v Plzni, tak jsem za nimi také byl.

Co teď, když se Panathinaikos potká s Hradcem?
Volali a stejně jako loni v případě Plzně chtěli hlavně vědět, kde to je. Tentokrát jsem se musel hodně smát, protože šlo o klub, kde jsem začínal. A oni to nevěděli.

Jak jsem objevil Ameriku. Fotbalový dobrodruh Skácel nejen o Panathinaikosu

A fotbalové informace?
To jsme nijak nerozebírali, ty si seženou sami, na to mají své lidi. A pokud za nimi vyrazím, tak spíš abychom si dali kávu a popovídali.

V Hradci jste fotbalově začínal a z tohoto kraje pocházíte, co něm víte dnes
Musím přiznat, že přímo do Hradce jezdím hodně málo.

Byl jste tam na zápase s Besiktasem jako expert.
To je pravda a bylo to příjemné. Poprvé jsem nebyl jako expert na Skotsko, kde jsem dlouho hrál.

Jak na vás hradecký klub dnes působí?
Velmi sympaticky, líbí, se mi, jak to mají nastavené a jakým způsobem chtějí Hradec vést. Konečně mají stadion, výborné zázemí, ambice a sympatický směr. K tomu jim v Evropě vyšel krásný los, dal jim dva sice těžké soupeře, ale zároveň velkokluby. Je to úžasný pro lidi a pro město.

Hradec za sebou má postup přes norské Tromsö, poté bitvy s Besiktasem Istanbul, proti kterému odehrál odvetu v úžasné atmosféře v Istanbulu. Co ho čeká v Aténách?
Myslím si, že řecká a turecká fotbalová nátura si jsou hodně podobné. Atmosféra bude také určitě divoká, ale proto, že Panathinaikos hraje stále ještě na olympijským stadionu, nebude tak bouřlivá, jaká by byla příští rok.

Myslíte tím nový stadion?
Přesně tak. Mělo by to být za rok, všechno k tomu příštímu roku směřuje, konečně budou zase doma. V létě přišel do Panathinaikosu nový trenér, buduje se kádr s výhledem právě na příští rok. Chtějí hrát pravidelně v Evropě, proto hodně usilují, aby si ten vznikající kádr na Evropu zvykal.

Měl jste možnost nový stadion už vidět?
Ještě ne, ale těším, že se pojedu podívat. Podle fotek to bude úplně něco jiného než olympijský, nastolí novou éru Panathinaikosu.

Vy jste ale na olympijském nehrál, jaký byl ten původní, velmi vyhlášený domovský stadion Panathinaikosu?
Zážitek. Samozřejmě starý, ale v centru města a atmosféra neskutečná. Po olympiádě v roce 2004, kterou jsem během angažmá v Řecku zažil, se Panathinaikos postupně přestěhoval na olympijský. Jestli si dobře vzpomínám, tak na tom starém před čtyřmi lety ještě hrála evropský pohár Slavie, ale teď už je zavřený.

Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Zahrál jste si jak za Panathinaikos, tak za Hradec, kdo bude podle vás favoritem?
Netipuju, nesázím, ale bude to pro Hradec těžké. A bude důležité, jak dopadne první zápas v Aténách. Tady bude trochu výhoda pro Hradec, protože kdyby Panathinaikos hrál na svém stadionu, byl by jasným favoritem. Takhle šance určitě je.

Hradec si neskutečnou atmosféru užil už v Istanbulu a obstál.
Souhlasím. Hradec ukázal, že se nebojí, že je schopný konkurovat i silnějšímu soupeři, a já si myslím, že Panathinaikos nebude tak silný jako Besiktas. Určitě ne takovými jmény.

A atmosféra?
V Aténách bude dráha, fanoušci dál, nebudou je mít přímo na zádech. Nevím, kolik přijde lidí, ale určitě to nebude až tak divoké jako na Besiktasi. Pro Hradec ale bude důležité, aby konečně dali branku, proti Besiktasi se jim to nepovedlo.

Vy jste jeho první zápas s ním sledoval v roli experta přímo na stadionu, co jste jeho výkonu říkal?
Že byli, stejně jako v odvetě, důstojným soupeřem. Hráli sympaticky, doma to prohráli tím, že měli dost šancí, přece jenom Besiktas byl vzadu hodně děravý. Žádný gól mu ale nedali, i když tolik šancí často nebudou mít ani v české lize. A pak, když hráli posledních dvacet minut přesilovku, se to obrátilo proti nim. Najednou zjistili, že jsou favority, že by to měli zlomit a vyhrát. Místo toho dostali takovou zvláštní branku a Besiktas si to jako zkušený tým doma už nenechal vzít.

Co vy a fotbal nyní? Před lety jste měl v Americe fotbalovou školu, něco podobného v Čechách?
Já chci být od fotbalu co nejdál. Akademie v Americe je po covidu zmražená, v Čechách občas dělám individuální tréninky, ale jenom nárazově a málo. A občas si jdu zahrát fotbal za starou gardu Slavie. K tomu občas komentování. Jinak u fotbalu vlastně nejsem.

Neláká vás něco zkusit?
Nevím, jestli na to mám žaludek. Fotbal je zvláštní byznys, mě bavilo hrát, to jsem si užil. Uvidíme, jestli něco přinese budoucnost, ale muselo by to dávat smysl pro obě strany. Zatím mně to takhle vyhovuje.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kozlovice vs. SlavičínFotbal - 1. kolo - 19. 8. 2026:Kozlovice vs. Slavičín //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.60
  • 3.97
  • 4.24
Nijmegen vs. Bodo/GlimtFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Nijmegen vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.61
  • 3.96
  • 2.44
Beer Ševa vs. SabahFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Beer Ševa vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.31
  • 3.46
  • 3.10
Slovan Bratislava vs. CeljeFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Slovan Bratislava vs. Celje //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.80
  • 3.96
  • 4.49
Celtic vs. LinzFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Celtic vs. Linz //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.72
  • 4.01
  • 4.70
Atlético vs. MálagaFotbal - 1. kolo - 19. 8. 2026:Atlético vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.34
  • 5.42
  • 9.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu

Sledujeme online
Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké

Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény

V Panathinaikosu působil jen něco málo přes rok, ale vzniklo z toho pouto na celý život. „Krásný rok a úžasný zážitek na celý život,“ říká Rudolf Skácel o svém angažmá v aténském velkoklubu. A...

19. srpna 2026  10:21

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Slovanu Liberec.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. V minulém ročníku nasbírali z osmi zápasů jen tři body za tři remízy. Jak si povedou letos? V našem přehledu najdete soupeře a...

19. srpna 2026  7:54

Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek

Premium
Třiatřicetiletý krajní obránce Pavel Kadeřábek po skončení smlouvy v...

Ač do utkání nezasáhl a na závěrečnou děkovačku přišel v krémovém tričku a teniskách, společně s dalšími spoluhráči se po utkání s Teplicemi (4:1) postavil za Matěje Juráska před sparťanským kotlem....

19. srpna 2026

Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligu mistrů

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s istanbulským celkem Fenerbahce 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta...

18. srpna 2026  23:19

Co se děje s Musialou? Opora Bayernu zkolabovala ve druhém utkání po sobě

Jamal Musiala z Bayernu si kryje míč před frankfurtským Djibrilem Sowem.

Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala v úterý zkolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o Superpohár proti Dortmundu. Třiadvacetiletého ofenzivního záložníka...

18. srpna 2026  21:09,  aktualizováno  21:19

Dohodnuto, podepsáno. Barcelona uzavřela s Rodrim čtyřletou smlouvu

Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.

Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024...

18. srpna 2026  19:42

Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok

Fotbalový míč v zápase nižší soutěže.

Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...

18. srpna 2026  17:29

Pro Patráka skončil přinejmenším podzim. Kapitán Pardubic si přetrhl zkřížený vaz

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški se snaží zastavit Vojtěcha Patráka z...

Kapitán pardubických fotbalistů Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl zkřížený vaz. Příští týden čeká šestadvacetiletého útočníka operace.

18. srpna 2026

Senegal přilákal slavné jméno. Tamní reprezentaci bude trénovat Vieira

Patrick Vieira, trenér fotbalistů Crystal Palace (vlevo) během utkání s...

Bývalý francouzský mistr světa a Evropy Patrick Vieira je novým trenérem fotbalistů Senegalu. Bez dalších podrobností to dnes oznámil národní svaz.

18. srpna 2026  16:49

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...

18. srpna 2026  15:23,  aktualizováno  15:44

Možní soupeři v pohárech: třikrát Anglie pro Spartu, Slavia opět proti gigantům

Vítěznou trefu Johna Mercada proti Lyonu ohromně slavili všichni sparťané.

Na koho narazí české fotbalové kluby v ligových fázích evropských pohárů? Leccos lze vyčíst už před startem závěrečných předkol, kdy mají tři tuzemské celky jistotu podzimních zápasů. Liga mistrů, ve...

18. srpna 2026  13:26

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

18. srpna 2026  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.