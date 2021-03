Doma jsme neukázali všechno. Zkusíme Rangers překvapit, slíbil Trpišovský

„Ta možnost určitě existuje. S tím, že může utkání dospět až do prodloužení, trochu kalkulujeme,“ připustil slávistický kouč. „Ale když jsem se díval na fotbaly a rozhodovaly v nich penaltové rozstřely, vždycky jsem hráče i trenéry litoval. Nám se to zatím vyhýbalo.“

Bude to platit i ve čtvrtek?

Slavia potřebuje ve Skotsku vstřelit gól. Dál ji posune pochopitelně vítězství, případně remíza 2:2 a vyšší. Bezbranková plichta by naopak rozradostnila domácí.

Budete útočit?

Musíme vstřelit gól. Každý vyspělý tým v dnešním fotbale potřebuje útočit a zároveň i dobře bránit, bez toho to nejde. Víme, že Rangers mají svůj herní styl, který málokdy mění. Je velice těžké jim vnutit jiný způsob hry, my se musíme pokusit je něčím překvapit.

Co bude nejdůležitější?

Rozhodně náš výkon. Myslím si, že v prvním zápase jsme neukázali všechno. Hlavně ve druhém poločase jsme byli v některých pasážích velice nepřesní, není jednoduché se vyrovnat s dobrou defenzivou Rangers a s jejich rychlým přechodem do útoku. Klíč proto vidím v tom, abychom lépe řešili situace, které si vytvoříme. A samozřejmě nechceme dostat žádný laciný gól, což se nám doma stalo.

Hodně se toho napovídalo o kvalitě trávníku v Ibrox Parku, jaký je ve skutečnosti?

Určitě řidší, ale proti tomu, co jsme v posledním čtvrtroce zažívali v české lize, je to zlaté. Zatím nechci soudit, mluvíme spolu před tréninkem, během zápasu se to může rozbít, ale určitě vypadá mnohem lépe, než jak se o tom mluvilo. Neměl by to být žádný problém.

Co vynucené změny v sestavě? David Zima je vykartovaný a nastoupí Simon Deli, který po návratu v Evropské lize dosud nehrál

Ale už v minulosti ukázal, že je to velký hráč. Absolvoval spoustu těžkých zápasů v Evropě a v neděli v Boleslavi ukázal, že je zpátky v té formě, kterou měl, když od nás odcházel do Belgie. Jeho nasazení nám navíc dává větší variabilitu, protože budeme mít ve stoperské dvojici praváka i leváka. Plynou z toho pro nás pozitivní věci.

Jak je na tom Peter Olayinka, který se v prvním utkání s Rangers zranil?

Doufám, že dobře. Ve středu se s námi připravoval, uvidíme i podle předzápasového tréninku. Bude hodně záležet i na něm, jestli překoná bolest a bude schopen nastoupit. Je to pro nás důležitý hráč, věříme, že bude připravený, ale definitivně se rozhodneme až v den utkání.