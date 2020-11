Pomohly i hodiny rozborů. Tým pracoval skvěle, děkoval po výhře Trpišovský

Je to další z velkých evropských vítězství fotbalové Slavie. Po pomalejším rozjezdu do skupiny v podobě porážky s izraelskou Beer Ševou červenobílí přetlačili německý Leverkusen a dvakrát sekli Nice.



„Přitom je to skvělý tým se skvělými hráči, přední mužstvo francouzské ligy. Byli motivovaní, chtěli nám vrátit porážku z Prahy, ale náš tým skvěle pracoval a šlapal. Musím hráčům poděkovat,“ prohlásil Trpišovský.

Soupeře jste i podruhé přehráli.

Vítězství bylo naprosto zasloužené, pustili jsme Nice de facto jen do dvou šancí po našich chybách – ve druhém poločase sice domácí jednu z nich potrestali, ale my jsme si dál vytvářeli spoustu příležitostí. Byl to velice náročný zápas po všech stránkách: běžecky, rychlostně, takticky, ohledně rozhodování. Kluci dřeli.

A vypořádali se i s nečitelností soupeře, kterou jste často zmiňoval. Jak složité to bylo?

Nice pravidelně používá dvě různá rozestavení a v zápase proti nám na začátku vyrukovalo se třetím. Náš tým ale zareagoval skvěle. Příprava na zápas byla náročná, hodiny různých rozborů u videa, možností, co může nastat a jak s tím pracovat... Samozřejmě pomohlo, že jsme se na stadionu dobře slyšeli, ale jedna věc je si věci říct a druhá je následně převést na hřiště do jednotlivých situací.

Poměrně brzy jste dali úvodní gól a po vyrovnání jste si vedení brzy vzali zpátky. Ani tehdy jste se ale nezatáhli a snažili jste se hrát aktivně už od vlastní brány. Byl to recept na úspěch?

Vzhledem k typologii našeho týmu to je nutné. Čím víc by měl soupeř balon, tím složitější by to pro nás bylo. Oni mají obrovskou kvalitu při prvním dotyku a vedení míče a pokud se dostanete do pozice, kdy jste opticky za soupeřem a v soubojích druzí, tak vám ztěžknou nohy. Je důležité neodkopávat, být konstruktivní a nedostávat se pod tlak, to by nás semlelo. Je to sice určité riziko, ale bez toho by to nešlo.

Po třetí výhře v řadě dál vedete skupinu a před domácím utkáním s Beer Ševou jste jen bod od postupu. Co bude nejdůležitější?

Nejdůležitější bude na nic takového nemyslet. Nespekulovat. Musíme jít do zápasu s Beer Ševou s tím, že jim chceme vrátit úvodní porážku z Izraele. Musíme chtít vyhrát a nepřemýšlet nad tím, co by to případně znamenalo.