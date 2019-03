Zklamaný Vaclík: Dostáváme šílené góly, postup jsme ztratili doma

Nastoupil, i když ho zranění z minulého týdne pořád mírně omezovalo. A po dvou nešťastných gólech v prvním utkání dostal v pražské odvetě další čtyři.



„Kdybych měl trochu štěstí, možná s tím něco udělám, ale to už teď nemá cenu řešit,“ povídal Vaclík bezmocně.

Slavia vás přetlačila.

Bohužel se potvrdilo, co jsem říkal už před celým dvojzápasem, že klíčem k postupu bude utkání doma. Vyvinulo se to tak, že Slavii výsledek dva dva skvěle nahrál, zatímco my jsme to nezvládli. Sice jsme jim dohromady vstřelili pět gólů, ale dostali jsme šest, což je obrovské číslo.

Čím to bylo?

Nemyslím si, že by nás snad Slavia něčím překvapila. Víceméně hrála, co jsme od ní očekávali, před odvetou jsme tušili, že si budou chtít pomoct standardkou - a hned z té první jsme dostali gól...

Přesto jste se do zápasu vrátili a v prodloužení dokonce vedli.

Byli jsme o dva góly vepředu, ale stejně jsme náskok ztratili, co k tomu říct. Po dvojzápase, který jsme měli zvládnout a měli jsme z něj postoupit, jedeme domů akorát zklamaní.

Ve druhé polovině prodloužení jste se jenom bránili.

Je pravda, že jsme snad ani pořádně neměli balon. Hodně to ovlivnil Mickův gól na tři tři. Pak Slavia poslala na hrot i Frydrycha, hrála dlouhé balony, což jsme s nimi sice dokázali nějak uskákat. Jenže po té standardce a situaci, ze které nám vstřelili čtvrtou branku, už bylo jasné, že to nezvládneme.

Co vyřazení pro Sevillu znamená?

Celý rok 2019 se pro nás vyvíjí úplně šíleně. Dostáváme spoustu šílených, nesmyslných gólů, nevítězíme a venku téměř všechno prohráváme. Od začátku ledna se to na nás přilepilo a nemůžeme se z toho dostat. Mysleli jsme si, že nás nakopne dvojzápas s Laziem, nebo když jsme v lize dali pět gólů Levante a San Sebastianu.

Pískot a bučení od slávistů Když přibíhal před druhým poločasem do brány pod hlučnou severní tribunou v Edenu, slyšel spršku nadávek, pískot a bučení. Také smích se ozýval, když si Tomáš Vaclík, český reprezentační brankář, neporadil zrovna ideální s rozehrávkou. „Něco podobného jsem očekával. Už se Spartou jsem si tady prožil své, to k tomu zkrátka patří,“ reagoval po utkání.

A nic.

Jsme šestí v lize a naším cílem je skončit do čtvrtého místa, abychom se v příští sezoně dostali do Ligy mistrů.

O Champions League sní i tady na Slavii, ale kam může podle vás tenhle tým dokráčet v Evropě letos?

Naše vzájemné zápasy ukázaly, že stát se může všechno. Slavia se bude jistě proti každému soupeři prezentovat stejným způsobem jako proti nám a pokud se na její stranu opět přikloní štěstí, může potrápit i další silné týmy.