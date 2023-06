Kustodovi řekl, kde sedí. Souček zpátky v Edenu: řešil se i dávný zájem Fiorentiny

Společně s parťákem Jarrodem Bowenem v úterý v podvečer odpovídali v přeplněném novinářském sále na stadionu, který takový nápor zažil naposledy snad při čtyři roky staré návštěvě brazilské reprezentace...

Trenér Moyes o českém duu „Vím, co pro Toma a Vlada znamená, že se hraje zrovna v Praze. Mají k městu a hlavně k místnímu klubu velký vztah. Působili tady a musím říct, že jsme i v průběhu roku na téma tohoto zápasu žertovali. Zároveň jsme však cítili, že máme šanci se sem probojovat, což se potvrdilo. A já musím oba dva pochválit, protože jsou pro West Ham nesmírně důležití a platní.“

Před finále Konferenční ligy se ptali třeba novináři z Mexika či Arménie. A došlo samozřejmě i na dotazy z Česka.

„I já můžu odpovídat česky?“ znejistěl Souček, když poprvé během tiskové konference zaslechl mateřštinu. Pak začal vyprávět: „Sice je celý stadion olepený logy UEFA a Konferenční ligy, ale i přesto jsem si hned vybavil všechny fotografie, které tady na chodbách jsou. Z Ligy mistrů, z mistrovských sezon.“

V Edenu znáte doslova každý kout.

To je pravda. A věřím, že v zápase to bude moje výhoda, že mi to pomůže. Přece jen půjdu na hřiště, které dobře znám, uvidím fanoušky West Hamu, které už teď taky dobře znám. Těším se na to všechno pořád víc.

Na co nejvíc?

Jsem rád, že naši skvělí fanoušci budou zrovna na tribuně Sever. Myslím, že mi to hodně připomene staré časy ve Slavii nebo v reprezentaci. Už jen když jsme se prošli po trávníku, byli jsme v kabině nebo v posilovně, cítil jsem se vážně komfortně.

Čili žádná nervozita? Co by pro vás vlastně znamenalo zvednout evropskou trofej zrovna zde? Na místě, kde jste dal svůj první ligový gól a zažil velké pohárové úspěchy se Slavií?

Už jsem mluvil o tom, že finále v Praze jsme měli s Vláďou Coufalem jako náš velký společný sen. Když jsme se dozvěděli, že se hraje právě v Edenu, opakovali jsme klukům, že tady zkrátka musíme být. Teď mám šanci propojit kluby, které miluju. Uděláme všechno pro to, abychom zápas zvládli a získali trofej.

Z Anglie za vámi navíc míří desetitisíce fanoušků.

Úžasné! Přitom většina z nich se na stadion ani nedostane, nemají lístek. West Ham obrovskou historii a my ji můžeme ještě vylepšit. Vyhrát chceme kvůli lidem.

Vaším finálovým soupeřem bude Fiorentina, která se o vás před pár lety také zajímala. Itálie vás nelákala?

Je pravda, že v létě 2019 se vyptávali. A musím říct, že to pro mě byla čest. Tenkrát jsme ale se Slavií postoupili do Ligy mistrů a já toužil zůstat a zahrát si ji. O šest měsíců později pak přišel West Ham a já jsem rád, že jsem udělal zrovna tenhle krok.

Nezdá se to, ale ve West Hamu jste už tři a půl roku.

A podobně jako na Slavii budu i na své angažmá ve West Hamu vzpomínat do konce života. Jsem vděčný i za to, jak mě fanoušci přijali, cítím, že je mezi námi vzájemný respekt. A nejsem sám. I proto chceme všichni v týmu zvládnout velký zápas, který nás čeká. Sezona byla nahoru dolů, ale jestli uspějeme, stane se nezapomenutelnou.