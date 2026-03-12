Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Premium

Fotogalerie 15

Tomáš Janotka hecuje své svěřence po postupu do osmifinále Konferenční ligy | foto: ČTK

Václav Havlíček
  15:00
Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona, ale doteď jsem neměl ani chvilku,“ pokrčí rameny kouč fotbalové Olomouce. „Přitom se fakt těším. Člověk aspoň trochu vypne, upustí páru a zadivočí si.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když v útrobách Androva stadionu usedal k rozhovoru před dvěma lety, vyprávěl, jak ohromné by bylo dotlačit béčko Sigmy na druhé místo ve druhé lize. Dnes to může působit až úsměvně. Vždyť ho s fotbalovou Olomoucí čeká boj o čtvrtfinále Konferenční ligy proti bundesligové Mohuči a cíl je jednoznačný: po prvním dosaženém osmifinále v evropských pohárech po 34 letech zkusit posunout laťku ještě výš.

Co by pro vás znamenal další postup?
Další posunutí mety a překonání už tak historického úspěchu. Že se můžeme porovnat s bundesligovým soupeřem, je skvělé. Jsme rádi, že máme tuhle možnost, protože tohle je pocta pro celý klub. Ale rozhodně nechceme slavit předčasně něco, co ještě není u konce.

Mohuč bojuje v německé bundeslize o udržení. Může to pro vás být výhoda?
Pořád jde o tým z Německa, mají obrovskou kvalitu. Jako výhodu spíš beru, že začínáme doma. Jako hráč jsem zažil, když jsme v roce 2009 prohráli na Evertonu nula čtyři, dostali jsme nášup a odveta byla formalita. Takhle bude mít náš domácí zápas jiný náboj. A pokud předvedeme dobrý výkon a uhrajeme dobrý výsledek, za týden se může stát cokoliv.

Jsem zastáncem typu komunikace, jakou má třeba Mourinho, tedy že trenér bere tlak na sebe.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
HNK Rijeka vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
12.3. 18:45
  • 4.72
  • 3.61
  • 1.81
Samsunspor vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
12.3. 18:45
  • 3.83
  • 3.10
  • 2.17
AZ Alkmaar vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
12.3. 18:45
  • 1.91
  • 3.64
  • 4.10
KKS Lech Poznaň vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
12.3. 18:45
  • 2.58
  • 3.34
  • 2.79
SK Sigma Olomouc vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 5.07
  • 3.64
  • 1.75
NK Celje vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 5.05
  • 4.18
  • 1.65
Fiorentina vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 1.94
  • 3.44
  • 4.22
Crystal Palace vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 1.24
  • 6.03
  • 13.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Premium
Trenér Olomouce Tomáš Janotka sleduje zápas proti Bohemians.

Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona,...

12. března 2026

Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Nejen slávista Tomáš Chorý, ale také Jan Chramosta z Jablonce dokáže být při penaltách v první fotbalové lize neomylný. Zkušený útočník dosud z pokutového kopu skóroval patnáctkrát v řadě, naposledy...

12. března 2026  14:54

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...

12. března 2026  13:05

Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre

Premium
Irský útočník Troy Parrott v barvách nizozemského Alkmaaru.

Vzhledem k tomu, za jaké kluby nastupoval, nepřekvapí, že dosud neměl šanci zahrát si v Česku. Teď se tam však útočník Troy Parrott, hvězda nizozemského Alkmaaru a irské fotbalové reprezentace,...

12. března 2026

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

12. března 2026  10:57

Haraslín: Není jednoduché mít po takovém derby hned další náročný zápas

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín během duelu prpto Hradci Králové

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Porážku v nedělním fotbalovém pražském derby si hodně bral. „Jako kapitán jsem za to nesl velkou zodpovědnost.“ O tři dny později v Alkmaaru před úvodním utkáním osmifinále Konferenční ligy jste u...

12. března 2026  8:05

Šel bych tam zase, česká cesta není jediná. Proč Sedláček nedá na Alkmaar dopustit

Premium
Richard Sedláček v dresu AZ Alkmaar.

Dopřát si k obědu kachnu? Řízek? Nebo třeba špagety? S tím na něj nechoďte. Žádné hotovky, kdepak. Místo toho sendvič, polévka nebo vajíčka. „To těch šest let v Nizozemsku,“ usměje se Richard...

12. března 2026

Valverde dal hattrick City, PSG přestřílel Chelsea. Arsenal si v závěru zajistil remízu

Federico Valverde (uprostřed) slaví se spoluhráči z Realu Madrid hattrick v...

Fotbalisté Realu Madrid přehráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů Manchester City 3:0 především díky hattricku Federica Valverdeho v prvním poločase. Arsenal po osmi výhrách v řadě zachránila v...

11. března 2026  18:40,  aktualizováno  23:17

Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila

Jan Kliment na tiskové konferenci.

Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Na Hanou ve čtvrtek přijede bundesligová Mohuč. Osmifinále Konferenční ligy bude premiérou pro nový trávník, který Sigma položila minulý týden. „Je to super,...

11. března 2026  20:22

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

S Alkmaarem to bude fotbalovější než v derby, tuší Priske. Vydra má asi po sezoně

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Každý z místních novinářů si před položením otázky dal záležet, aby ho přivítal: „Vítejte zpátky, trenére.“ Brian Priske se více než rok po konci ve Feyenoordu vrací do Nizozemska. Tentokrát povede...

11. března 2026  19:43

Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký stoper Louis Lurvink (vlevo) slaví svůj gól s Mohamedem Jásirem.

Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat...

11. března 2026  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.