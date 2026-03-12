Když v útrobách Androva stadionu usedal k rozhovoru před dvěma lety, vyprávěl, jak ohromné by bylo dotlačit béčko Sigmy na druhé místo ve druhé lize. Dnes to může působit až úsměvně. Vždyť ho s fotbalovou Olomoucí čeká boj o čtvrtfinále Konferenční ligy proti bundesligové Mohuči a cíl je jednoznačný: po prvním dosaženém osmifinále v evropských pohárech po 34 letech zkusit posunout laťku ještě výš.
Co by pro vás znamenal další postup?
Další posunutí mety a překonání už tak historického úspěchu. Že se můžeme porovnat s bundesligovým soupeřem, je skvělé. Jsme rádi, že máme tuhle možnost, protože tohle je pocta pro celý klub. Ale rozhodně nechceme slavit předčasně něco, co ještě není u konce.
Mohuč bojuje v německé bundeslize o udržení. Může to pro vás být výhoda?
Pořád jde o tým z Německa, mají obrovskou kvalitu. Jako výhodu spíš beru, že začínáme doma. Jako hráč jsem zažil, když jsme v roce 2009 prohráli na Evertonu nula čtyři, dostali jsme nášup a odveta byla formalita. Takhle bude mít náš domácí zápas jiný náboj. A pokud předvedeme dobrý výkon a uhrajeme dobrý výsledek, za týden se může stát cokoliv.
Jsem zastáncem typu komunikace, jakou má třeba Mourinho, tedy že trenér bere tlak na sebe.