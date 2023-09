Hezky se to tam svezlo, liboval si plzeňský střelec Kalvach

„Moc gólů nedávám, takže to byla určitě jedna z nejhezčích branek v kariéře. Hezky se to tam po teči svezlo. A hlavně jsem rád, že nám to pomohlo ke třem bodům,“ líčil osmadvacetiletý Kalvach po těsné výhře 1:0 a úspěšném vstupu do skupiny C.

Tlačil jste očima míč do sítě?

Ono to bylo tak rychlé, že si to takhle uvědomit ani nešlo. Ale snažím se takhle tlačit do střelby, chodit do koncovky.

Jsou to i pokyny trenérů, abyste vy záložníci víc stříleli z větší vzdálenosti?

Říkáme si to před každým zápasem. Ale dnes to vyplynulo spíš z toho, že oni byli hodně zatažení a balony ke mně propadali. A třetí nebo čtvrtá střela mi tam konečně spadla.

Překvapilo vás, že byli takhle zatažení? I trenér Koubek říkal, že Ballkani je spíš ofenzivní tým.

Trošku možná jo, nečekal jsem, že budou až takhle bránit. Postavili to takhle a bylo vidět, že defenzivu mají dobře zmáknutou. A mají v týmu individuality, které jsou směrem dopředu velice kvalitní a nepříjemné. Ale až na jednu dvě situace jsme si to vzadu dobře pohlídali. A nakonec náhodným gólem, který padl se štěstím, vyhráli.

Nepřipomínalo vám to úvodní zápasy sezony, kdy jste dobývali proti pevné obraně?

Trošku ano. Ale teď se cítíme daleko lépe, jsme na nějaké vítězné vlně. Chtěli jsme být trpěliví a věřili, že tam něco spadne. Pro nás je to super výsledek.

Ale v závěru jste se dostali pod tlak a byly tam dvě hodně nebezpečné střely.

Změnili jsme v závěru rozestavení, chtěli si to pohlídat. Někdy taková situace nastane, ale na druhou stranu si nevytvořili nějaký velký tlak a jasné šance.

Jak chutná jedenáctá soutěžní výhra v řadě?

Určitě bychom v tom chtěli pokračovat. Ty výsledky jsou podložené i dobrými výkony, teď se nesmíme uspokojit, ale pokračovat v tvrdé práci a věřím, že výhry budou dál přicházet. Hlavy teď máme víc v pohodě, pak vyjdou věci, které by nám na začátku sezony nevyšly. Nálada v týmu je dobrá a makáme dál.

Bylo Ballkani v poháru zatím nejtěžším soupeřem, na kterého jste narazili?

Určitě je to nejkvalitnější tým, který jsme zatím potkali. Individualitami i celkovým pojetím hry. Byla to dobrá prověrka. Víme, že nás příště nebude čekat nic lehkého ani v Astaně. Ale předtím nás čekají ještě dva důležité ligové zápasy, na ty se musíme nachystat.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Kalvacha (uprostřed) v pohárovém duelu s Ballkani.

Astana schytala v Záhřebu výprask 1:5. Bude boj o první místo ve skupině hlavně mezi vámi a Dinamem?

Hráli doma a u nich je to moc těžké. I Astana má velkou kvalitu a určitě to nebude boj jen mezi námi a Záhřebem.

Bude teď složité přepnout na domácí soutěž a nedělní duel s Pardubicemi?

Tak to máme celé léto. Musíme dobře zregenerovat, dát se dohromady. Já jsem za tenhle režim rád, je to lepší než týden jen trénovat. V lize trochu doháníme začátek sezony, každý zápas je důležitý a v neděli chceme určitě vyhrát.