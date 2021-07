Kotrmelec do Evropy. Snad se ráno na tréninku sejdeme všichni, smál se Vrba

Na trávník se vrátil společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, jenž pod kotlem pumpoval pěstmi, řval, jásal, hecoval. A rozjařený Vrba vzápětí vystřihl jeden ze svých oslavných kotrmelců.



„Jsem rád, když je sportovní úspěch a já můžu ukázat, že i ve svých letech dokážu dělat gymnastické cviky,“ usmíval se sparťanský trenér. „A napište tam, že pozdravuju pana učitele Pece z Přerova, který mě to v mládí naučil.“



Dlouhá léta Vrbovu ekvilibristiku milovala fotbalová Plzeň, teď aby si na ni zvykala i pražská Letná. I když stoprocentní to nebylo, trenére, že?

„Souhlasím. Pořádný kotoul si ještě šetřím, to budete čumět!“ vtipkoval Vrba a v dobrém rozmaru dodal: „Přece si hned na začátku nemůžu vystřílet všechny náboje.“

Takhle uvolněný trenér Vrba dlouho nebyl.

Sparta porazila v odvetě Rapid Vídeň 2:0, ve třetím předkole Champions League narazí na Monako a hlavně: už teď má jistotu, že na podzim skončí minimálně v Evropské lize.

Velká úleva, že?

Obrovská. Samozřejmě, že když jednou zažijete Champions League, chcete ji hrát znovu. Ta soutěž je úplně jinde, pro mě je to víc než mistrovství Evropy a porovnávat ji s Evropskou ligou nelze. Na druhou stranu teď už víme, že nás na podzim čekají tři krásné domácí zápasy, tři zápasy venku, zkrátka šest zajímavých konfrontací. Kéž by to bylo v elitní soutěži, ale určitě respektujeme sílu Monaka.

Vašeho soupeře v dalším předkole. To bude jiný kalibr než rakouský Rapid.

Sami moc dobře víte, že rakouská a francouzská liga jsou o něčem jiném. Na druhou stranu v předkolech ne vždy rozhoduje pouze kvalita, my udělali velký krok, který je pro nás nesmírně důležitý a teď už můžeme jen překvapit. Máme výhodu, že za sebou budeme mít několik soutěžních duelů, zatímco Monako s námi začne hned v dvojzápase o všechno. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo soupeře překvapit.

Proti Rapidu jste v odvetě zvládli obrat, co byste na domácím výkonu vyzdvihl nejvíc?

Asi disciplinovanost a pracovitost. Bylo to velice těžkých devadesát minut. Musím říct upřímně, že jsem si myslel, že se bude prodlužovat, že to bude složitější, ale naštěstí jsme to zvládli už v základní hrací době. Čekali jsme na příležitost, která se nám naskytla, zápas jsme rozhodli a v defenzivě přežili za stavu dva nula jednu horkou chvilku. Balon tam létal kolem brány, to bylo složité. Některé momenty jsme navíc nedohráli, třeba situaci, kdy jsme mohli střílet do prázdné brány, jsme úplně zavraždili. Ale bylo vidět, že v mužstvu je obrovská síla.

Pomohla i vydařená střídání, zejména Sáček, jenž nahradil zraněného Pavelku, do utkání vstoupil dobře, souhlasíte?

Budu se opakovat, ale dlouhodobě tvrdím, že kádr Sparty je velmi široký a velmi kvalitní, což nám jednotlivá utkání dokazují. I když museli někteří hráči nuceně střídat, jiní je nahradí a jsou schopni přinést stejnou kvalitu. Dokážeme stupňovat tempo, všichni, kdo do zápasu vstoupili, hru oživili. A hodně nám pomohli.

Budete nyní muset vítězné emoce před víkendovým zápasem v Liberci hodně brzdit?

Víme, že život jde dál a že se musíme hned dívat na to, co nás v dalších dnech čeká: Liberec, těžký soupeř v lize, Monako, protivník v kvalifikaci. Euforie je velká a vy si jistě vzpomínáte, jak jsme po postupech v Plzni druhý den hledali hráče, ale doufám, že ve Spartě nic podobného nehrozí, že se ráno všichni na tréninku sejdeme...

Když jste do Sparty přicházel, přál jste si, aby vás fanoušci posuzovali jen podle výsledků na hřišti a nikoli na základě vaší plzeňské minulosti. Byl zápas s Rapidem stvrzením vazby mezi vámi a tribunami na Letné?

Předně musím říct, že jsem se od svého příchodu s žádným problémem, ať už na stadionu nebo ve městě, nesetkal, byť jsem se toho možná trochu obával. Ale jsem rád, že mě fanoušci Sparty přijali, že chápou, že chci klubu pomoci a že si přeju být jeho součástí. Sparta mi nabídla spolupráci, já jsem trenér, tohle je můj džob. A chci, abychom byli úspěšní.