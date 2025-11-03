Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Fotogalerie 15

Fotbalista Martin Graiciar v dresu Liberce. Ve výřezu je s manažerem Pavlem Paskou a trenérem Arsénem Wengerem během stáže v anglickém Arsenalu. | foto: Koláž iDNES.cz

Jiří Čihák
Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky milionů. Jen sám Martin Graiciar tuší, proč se snově rozjetá kariéra zašmodrchala. Kvůli stresu, jemuž na hřišti nedokázal čelit? Kvůli zraněním, která ho nepustila dál? „Když jsem před třemi lety seknul s fotbalem, plácal jsem se v tom a znovu začal hledat smysl života,“ říká otevřeně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dnes je mu šestadvacet, zkoušel se uplatnit jako mentální kouč a jako trenér se snažil znovu přilnout k fotbalu.

Práci si však našel v úplně jiném oboru.

Když teď Arsenal míří do Prahy, protože v Lize mistrů v úterý večer vyzve Slavii, nepřepadají vás myšlenky, co mohlo být kdyby?
Nemyslím si. Třeba přijde závan lehké nostalgie, ale nic, čím bych se trápil. Je to dávno pryč. Upřímně ani k Arsenalu necítím nic zvláštního, odmala jsem byl fanouškem Chelsea.

Jednoho z největších rivalů?
Vím, že je to trochu paradox. Kdybych tenkrát do Arsenalu přestoupil, nejspíš bych musel barvy změnit, ale k tomu nedošlo.

Pan Paska měl vazbu na pana Křetínského a samozřejmě i na Tomáše Rosického, takže mi bylo nastíněno, že by bylo dobré, kdybych do Sparty šel, protože budu mít větší šanci nastupovat. Ale přiznávám, že já chtěl pořád do Slavie.

Martin Graiciar o hostování ve Spartě

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Chrudim vs. Č. BudějoviceFotbal - 15. kolo - 3. 11. 2025:Chrudim vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:00
  • 2.31
  • 3.40
  • 2.94
Sassuolo vs. JanovFotbal - 10. kolo - 3. 11. 2025:Sassuolo vs. Janov //www.idnes.cz/sport
3. 11. 18:30
  • 2.46
  • 3.01
  • 3.25
Lazio vs. CagliariFotbal - 10. kolo - 3. 11. 2025:Lazio vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
3. 11. 20:45
  • 1.59
  • 3.98
  • 6.02
Sunderland vs. EvertonFotbal - 10. kolo - 3. 11. 2025:Sunderland vs. Everton //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 2.78
  • 3.16
  • 2.86
Oviedo vs. OsasunaFotbal - 11. kolo - 3. 11. 2025:Oviedo vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
3. 11. 21:00
  • 3.08
  • 3.05
  • 2.67
Slavia vs. ArsenalFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2025:Slavia vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4. 11. 18:45
  • 10.80
  • 5.91
  • 1.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky...

3. listopadu 2025

Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Vítězná symfonie Martina Hyského v Plzni mohla poprvé doznít – a přece kabina zase zpívala. Po nedělní otočce na 2:1 v Teplicích si nástupce trenéra Miroslava Koubka zapsal pátou výhru v pátém zápase...

2. listopadu 2025  22:11

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy...

2. listopadu 2025  20:44

Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól...

2. listopadu 2025  20:12

Souček gólem pečetil výhru West Hamu nad Newcastlem. Haaland pálil dvakrát

Fotbalisté West Hamu v desátém kole anglické Premier League otočili vývoj zápasu s Newcastlem a zvítězili 3:1. Reprezentační kapitán Tomáš Souček se dostal do hry v 61. minutě a v nastaveném čase...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  20:08

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

Navenek zůstal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske klidný, ale určitě v něm všechno vřelo. Sotva hosté srovnali, záhy střelou z dobrých dvaceti metrů strhl vedení na stranu Karviné útočník...

2. listopadu 2025  19:21

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval...

2. listopadu 2025  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  15:51

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.