Mnozí mě ve fotbale pořád berou jako vetřelce, tuší moderátor Bouček

Má hodně široký záběr. Moderoval soutěže krásy, nejrůznější reality show i zábavné pořady. Jeho sportovní působení tak zůstává na první pohled lehce upozaděné, přesto právě u trávníku nebo ve studiu se cítí nejlépe. „Chodím do práce na fotbal, v tomto ohledu jsem šťastný muž,“ hlásí.

Co vás na sportu jako takovém tak přitahuje?

Sport beru jako zdroj absolutně nejčistších a přirozených emocí. Je to logicky taky nejlukrativnější produkt v rámci široké oblasti zábavy. O jeho osudu se rozhoduje spravedlivě a v daný okamžik a marketing na něj nemá extrémní vliv. Proto mě fascinuje obecně. Myslím, že je přirozené obdivovat někoho, kdo ční nad ostatními. U sportu je to okamžitě průkazné.



Libor Bouček Narodil se v Praze v roce 1980. Mezi lety 2012 a 2015 moderoval studia při utkáních fotbalové Ligy mistrů na stanici Prima Cool. V srpnu se v této funkci na obrazovky vrátil, když nastoupil do O2 TV Sport. Pro Boučka se vůbec jednalo o plodný měsíc, také se totiž potřetí oženil.

Byl jste v mládí sám aktivním sportovcem?

Postrádám spoustu talentů a ty sportovní nemám žádné, ale jsem o to víc nadšeným divákem.

Účastnil jste se přímo z plochy tenisového Fed Cupu, Davis Cupu i dvou fotbalových evropských šampionátů. Spojují takové akce národ?

Spojují. Je to vidět každý květen těch pár hodin kolem čtvrtfinále hokejového světového šampionátu. Nebo když se Fed Cup a Davis Cup hrály starým způsobem. Je to alespoň jasný okamžik národní identifikace. A je strašně potřebný. Myslím, že si národní identitu musíme uchovávat, obzvlášť poté, co se nám ve dvacátém století dělo. Logicky je třeba si ji neplést s nacionalismem. Je v tom obrovská síla a je pro mě čest sem tam nějakou tu emoci akcentovat. Obzvlášť, když se našim barvám daří.

Jak byste ze svého pohledu výše zmíněné akce porovnal, co se atmosféry týče?

Fed Cup jsem zažil doma, tím pádem člověk cítí skutečně punc domácího prostředí. Prostějovští bubeníci dokázali rozhodit snad všechny týmy, co tu byly. Jsou úžasní a neskutečně vytrvalí. Zato Euro se koná na neutrální půdě, tudíž to stoprocentní domácí prostředí není. Ale zas umíme obsadit před a hlavně po utkání všechny občerstvovací okolní body. Tam rozdrtíme fanoušky soupeře i domácí. (úsměv)

Platí pořád, že u velkých zápasů preferujete domov před společným sledováním třeba někde v restauraci?

Ano. Jsem totiž při sledování českých sportovních hvězd společensky verbálně téměř neakceptovatelný.

Na Euru jste se poprvé objevil v roce 2008. Jak jste se k této pozici dostal?

Nabídka přišla z FAČR a myslím, že jsem splňoval dva podstatné faktory - uměl jsem anglicky a miloval fotbal. Neváhal jsem. Před jedenácti lety se navíc v Basileji jednalo o zahajovací utkání Eura, takže to mělo ještě speciálnější význam. Taky jsem si to patřičně užil a navíc slavil výhru Česka.

Kdo vůbec pozice moderátorů obsazuje? Je to plně v kompetenci jednotlivých fotbalových svazů?

Většinou vyšle pořadatel, v tomto případě UEFA, požadavek na domácí asociaci, která následně navrhne jméno. Na pořadateli pak je, aby rozhodl o jeho schválení.

Čeští fotbalisté nedávno oslavili postup na další evropský šampionát, třeba byste si mohl svou anabázi zopakovat.

Kdepak. Po Euru 2012 se před tím následujícím o čtyři roky později změnil realizační tým, nastoupil skvělý trenér Pavel Vrba a na moje místo přišel Plzeňák Jirka Pelnář, který to dodnes dělá skvěle. Po dvou mistrovstvích Evropy jsem předal štafetu a těším se na Jirku za rok. Myslím, že dvě Eura mi bohatě stačila.

K fotbalu jste se ale vrátil, v srpnu jste přijal nabídku O 2 TV Sport, kde moderujete studia Ligy mistrů. Co vás přimělo ke comebacku? Ve stejné pozici jste totiž už dřív působil na kanále Prima Cool.

Především nabídka (výkonného ředitele) Marka Kindernaye a snaha o posun prezentace Ligy mistrů. Když jsme před lety skončili na Primě, rozhodně jsem nepřestal Ligu mistrů sledovat. Je to prostě nejlepší fotbalová soutěž světa, jež láká masy, které zčásti dají o víkendu přednost i jiné zábavě než sledování domácích lig.

Na klubové úrovni už nic lepšího není.

UEFA má tuhle soutěž jako výkladní skříň, vynakládá na ni velký marketingový rozpočet. A především jsou samotné zápasy skvělé. Jsem strašně rád u toho, letos s krásným slávistickým razítkem. Navíc jsem čerstvě ženatý a prosazovat si leckdy dvakrát týdně pět hodin fotbalu doma by nebylo nejjednodušší, tak chodím do práce. Do práce na fotbal. Jsem v tomto ohledu šťastný muž.



Dá se způsob, kterým O 2 TV divákům Ligu mistrů servíruje, nějak porovnat s tehdejším fungováním Prima Cool?

Myslím, že ta cesta je velmi podobná. Představte si úkol vysílatele jako vaření. Musíte podat skvělý pokrm dle regulí a na co nejčistším nádobí. Liga mistrů je dokonalým způsobem, jak fotbal otevřít ještě širší veřejnosti. V každém mužstvu naleznete spoustu příběhů - hráčů, trenérů, fanoušků. A příběhy táhnou. V rámci O 2 TV jsem fascinován týmem mladých kluků, kteří fakt fotbal milují a jsou schopni najít spoustu detailů.

Zrovna váš příchod byl ale pro diváky poměrně nečekaný.

Domnívám se, že mnozí se na mě ještě teď dívají jako na vetřelce do fotbalového světa a já beru jako osobní výzvu prokázat jim a divákům alespoň nějaké znalosti. Je skvělé, kolik živého fotbalu O 2 TV odvysílá s tak malým počtem lidí. Je to podle mého evropský unikát. Na Primě jsme zase měli úchvatnou domácí atmosféru plnou lehkosti a dělali jsme to s neopakovatelným nadšením a láskou. O 2 TV je však logicky daleko komplexnější. Každopádně cíl je stejný: dodat fotbal v co nejlepší podobě divákovi.

Co si myslíte o trendu, že se v Česku fotbal nyní už poměrně rychle a s jistotou přesouvá na placené kanály?

Je to logické. Sport a zpravodajství jsou jednou z mála jistot starého sledování televize. Tedy teď, v daný okamžik. Logicky s tím stoupají náklady na pořízení práv. Chápu, že konzervativní divák si může říkat, jak je možné, že už Ligu mistrů nemá na kanále, co podporuje koncesionářským poplatkem, ale z finančních důvodů to fakt není možné. O práva je obrovský zájem. Vývoj bude velký. Jsme teprve na začátku, ale je to přirozený trend, se kterým se nic dělat nedá. Za exkluzivní obsah si člověk prostě zaplatit musí. A upřímně, zaplatí si rád.

Trpíte po letech zkušeností pořád ještě trémou?

Tréma už není tak skličující jako na začátku. Stává se spíš vnitřním kontrolním mechanismem, aby se člověk vybičoval k výkonu. Myslím, že úplně nezmizí nikdy. Je to taky potvrzení pokory.

Trochu se zasněte. Existuje nějaká konkrétní sportovní akce, jejíž moderaci byste si chtěl vyzkoušet?

NBA v Praze. Myslím, že to by bylo neskutečné. A chtěl bych si ještě někdy zkusit Sportovce roku. Jak se člověk sportem pohybuje, přišla mi ta přítomnost na něm během dvou ročníků logická. Ale to je můj pocit. Každopádně je to anketa, kterou bychom si měli hýčkat.

Dovedete si představit, že by se utkání NBA v Praze mohlo někdy v horizontu třeba deseti let konat?

Představit si to dovedu, stejně jako spousta promotérů. Troufám si ale tvrdit, že cena vstupenek by byla ohromně vysoká, aby prodeje pokryly náklady spojené s právy NBA. Tudíž je to spíš v rovině science fiction. Ale bylo by to úžasné.

Jak důležitý byl podle vás pro budoucí rozvoj basketbalu v Česku nedávný úspěch národního týmu na mistrovství světa?

Obrovsky. Příznivců basketu tady vždy byla spousta, hrál v našich dějinách velkou roli. Já jsem chodil na v podstatě basketbalové gymnázium do Štěpánské, kde jsme zažili i basketbalové maratony. Je to skvělý sport a kéž by ho hrálo co nejvíc mladých lidí.