Hlavně nekalkulovat. Trpišovský před odvetou i o Teclovi: Jeho víra je nakažlivá

V evropských vyřazovacích bojích bývali zvyklí na gólově chudší úvodní duely. Před rokem hráli v prvních zápasech bez gólů s Leicesterem i proti Rangers. Na Arsenalu pak vyválčili další remízu - 1:1.

Slavia - Fenerbahce ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

„V Turecku to byl velmi otevřený zápas, první půle se hrála dokonce pětatřicet minut čistého času, což je vysoké číslo,“ podotkl Trpišovský. „I vzhledem k výsledku očekávám v odvetě na obou stranách hodně rychlých protiútoků a bude důležité, jak to jeden či druhý tým dokáže eliminovat, nebo naopak efektivně využít.“

Může být odveta podobně ofenzivní?

Věřím, že v navážeme na velmi dobrý výkon z Turecka. Kluci dokázali, že pokud plní všechny úkoly, hrají zodpovědně a s kvalitou, dokážou dát i takovému soupeři tři góly na jeho hřišti. K tomu si vypracovali spoustu šancí. S tím chceme jít i do domácího duelu, neřešit výsledek prvního zápasu, ale soustředit se na zápas, který rozhodne o postupu.

Zpátky na lavičce Znovu povede slávistické fotbalisty přímo od postranní čáry, jak je zvyklý. „Duel od televize? Fajn zkušenost, ale už ji nikdy nechci zažít,“ popisoval Trpišovský utkání v Istanbulu, které kvůli zdravotním problémům mohl sledovat pouze na dálku. Všechny pravomoci svěřil svým asistentům Jaroslavu Köstlovi a Zdeňku Houšteckému. „A protože kluci hráli výborně, byl jsem víceméně v klidu. Je to zase trošičku jiný pohled, vidíte situace jinak než z úrovně hřiště,“ popsal. „Nejhorší ale pro mě byla doba před zápasem, kdy nemůžete s hráči mluvit, a po zápase, kdy s nimi zase nemůžete oslavit vítězství.“

Už máte jasno o sestavě?

Ano, spíš řešíme, jaké hráče budeme mít nachystané na lavičce pro využití v průběhu utkání. Na víkend nás moc nebylo, někteří ještě vypadli, protože nejsou na soupisce, takže jsme tým museli doplnit dorostenci.

I kvůli tomu, že vám od neděle schází střední záložník Ševčík.

Jeho zranění je však takové povahy, že se klidně může během dne rapidně zlepšit. Ale spíš to vypadá, že k dispozici nebude. Lingr i Holeš by naopak měli být připravení.

Co maličký Plavšič, kterého jste v průběhu zimy připravovali na post levého obránce, a on teď začal nastupovat uprostřed zálohy?

Ve fotbale není nic nastálo a tak, jak se v první chvíli zdá. Byli jsme v situaci, kdy nám chyběl levý obránce, teď máme v kádru tři a ještě zraněného Bořila. Na Fenerbahce se nám vrátil Oscar, který nemohl hrát ligu, a naopak nám scházeli někteří středoví hráči, takže se varianta s Plavšičem se nabízela: obsáhne velký prostor, dobře napadá, splňuje určité technické i rychlostní předpoklady. Navíc je aktuálně zdravý, absolvoval přípravu a kondičně vypadá skvěle. I ten lednový tréninkový kemp mu vyšel velmi dobře.

Vnímáte to jako dlouhodobou variantu?

U nás není rozhodující, kdo hraje na kterém postu, protože v sestavě je během utkání spoustu rotací. Srkiho jsme potřebovali vlevo, kde nám hodně pomohl, teď ho zase potřebujeme uprostřed. Zvlášť, když na Fenerbahce nebyl Lingr úplně stoprocentně zdravotně připravený.

V Turecku nastoupil nečekaně v útoku nováček Sor, počítáte s ním i do odvety?

Zahrál nadějně. Kdyby byl klidnější a efektivnější před bránou soupeře, mohl svůj start ozdobit víc než jednou asistencí. Jako variantu ho do odvety máme, ale záleží i na rozestavení soupeře, které by se mohlo ve srovnání s prvním utkáním změnit, my pak budeme muset reagovat například prohozením nějakých postů. Podle toho chceme složit i naší jedenáctku.

Zapadá vám do plánů i útočník Tecl, který na jaře v týmu opět získává výraznější roli?

Každý ve Slavii vám řekne, že Standa je hráč, který se pro úspěch týmu obětuje kdykoli. A navíc svou vírou dokáže nakazit i všechny ostatní. Pro nás je nesmírně důležitý a v nominaci určitě bude. Jak podstatnou roli však dostane, ještě uvidíme. Je to hráč s obrovskými zkušenostmi, jeden z mála, který tady hrál Ligu mistrů a se Slavií zažil všechny možné časy...

Jak velké sebevědomí vám dodává před tak důležitým zápasem domácí prostředí? V Evropě jste v Edenu za poslední dva roky prohráli jen s Arsenalem.

Samozřejmě jsme rádi. Pro hráče a celý klub je jednodušší, když hrajeme doma. Jsme zvyklí na rozměry hrací plochy, trávník, na všechny atributy, které utkání provázejí. A k tomu bonus, že nemusíte cestovat.

Na tribuny navíc mohou dorazit i diváci: zatím polovina kapacity.

Což je pro nás další důležitý prvek. Hrát takový zápas před lidmi je něco úplně jiného. Loni jsme skoro celou Evropu absolvovali bez fanoušků, letos tam byla různá omezení a teď se znovu všichni těšíme na dobrou atmosféru.