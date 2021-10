Trpišovský po porážce: Nedostatečný výkon. Při bránění to bylo baroko

„Chyby, které děláme, se v Evropě trestají. Je neakceptovatelné, abychom soupeři nabídli dva sólové nájezdy. Abychom ho pustili do čtyř pěti brankových příležitostí. Gól jsme dostali z hezké akce, ale od nás to bylo při bránění baroko,“ kroutil hlavou slávistický trenér.



Před bránou soupeře jste naopak velké příležitosti pálili.

Byl to po všech směrech nedostatečný výkon. Šancí i závarů jsme si několik vytvořili, ale celkově bylo na naší straně příliš mnoho slabých individuálních výkonů na to, abychom zápas na téhle úrovni zvládli.

Venku jste letos v Evropě prohráli už počtvrté. Proč?

Všechna utkání byla dost podobná, my na venkovních stadionech nejsme schopni opakovat výkony z domácího prostředí. Soupeře pustíme do první šance, kterou promění, a pak je příliš těžké dotahovat. Organizace hry, komunikace, postavení i reakce, to všechno by mělo být od nás mnohem lepší. Je třeba nebezpečným situacím předcházet, ne je řešit, až když vzniknou.

Zdálo se, že vám ve hře chybělo víc energie i zaujetí, souhlasíte?

Ano, prohráli jsme strašné množství osobních soubojů, přetlačovaných, scházela mi větší agresivita v boji o míč v defenzivě, v ofenzivě, prostě všude. Pořád dokola si opakujeme, že se zápasy rozhodují v pokutových územích, my měli snad dvacet slibných situací z kraje hřiště, ale většinou jsme trefili hned prvního hráče. A pak ve vlastní šestnáctce necháme soupeře neobsazeného...

Po třech zápasech máte jen tři body, jak velká komplikace v boji o postup to je?

Každá porážka bolí a komplikace je to samozřejmě veliká. Není to jednoduchá pozice a víme, že musíme ve zbývajících zápasech urvat maximum bodů. K tomu je ale potřeba velké zlepšení, musíme navázat na domácí výkon s Unionem, naše jediné vítězství.