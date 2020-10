Tahali jsme nohy, ale stálo to za to. Skvělý týmový výkon, chválil Nguyen

„Neřekl bych, že jsem byl nějakým hrdinou, všichni hráči podali zodpovědný výkon. Hráli jsme týmově a odrazilo se to na výsledku,“ těšilo libereckého gólmana po premiéře v hlavní fázi Evropské ligy.



Co podle vás zápas rozhodlo?

Samozřejmě vstřelený gól v prvním poločase, ale bylo taky dobré, že jsme nezpanikařili, dobře jsme se posouvali a hráli jsme v bloku, do kterého bylo těžké se dostat. Stálo to hodně sil, na konci spousta hráčů tahala nohy, ale stálo to za to. Všichni jsme byli v plné permanenci a hráli jsme spíš bez balonu, ale důležité je, že máme tři body.

Gent vytrvale útočil, ale ve finále mu něco chybělo…

Oni většinu zápasu drželi balon a snažili se ho prostrkávat do vápna, ale kluci dobře nabírali jejich náběhy, a co na mě šlo, to jsem posbíral. Jak říkám, byl to skvělý týmový výkon a Gent jsme v podstatě k ničemu nepustili.

Hrálo se v tichu bez diváků. Mohl jste díky tomu lépe dirigovat spoluhráče?

Má to svoje výhody i nevýhody. Já bych rozhodně hrál radši před plnou tribunou, což bohužel nešlo, ale výhodou bylo, že jsme si mohli lépe dávat pokyny a nakonec se nám to vyplatilo.

Do základní skupiny jste vstoupili vítězně a teď vás čekají dva zápasy venku v Bělehradu a Hoffenheimu. Jsou tři body velkým povzbuzením?

Samozřejmě jsou to pro nás velké zkušenosti a myslím si, že nám to trochu zvedne sebevědomí, ale pořád jsme outsiderem skupiny. Jedna výhra nedělá celou skupinu, ještě nás čeká pět zápasů a budeme se snažit vybojovat další body.