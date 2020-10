Body v Evropě jen pro Liberec. Slavia a Sparta pohárový start nezvládly

Hlavně slávisté na startu Evropské ligy znovu dojeli na chabou produktivitu. Sparta zase bez defenzivních opor a v oslabení nedokázala čelit rozjetému Lille, vedoucímu týmu francouzské ligy. A Liberec vítězství proti Gentu ubojoval.



„Víme, že k fotbalu patří štěstí a za tím jsme si také šli. Tři body jsou krásná odměna,“ radoval se Pavel Hoftych, trenér Severočechů.



Na rozdíl od Sparty se tak Slovan do pohárové Evropy vrátil po čtyřech letech vítězně.

Nepříjemně překvapilo zaváhání Slavie, která v aktuální sezoně pomýšlela na Champions League.



Proti Beer Ševě, jež před třemi týdny vyřadila v předkole Evropské ligy Plzeň, ale český mistr nezvykle chyboval v defenzivě, dostal tři góly ze tří střel, převaha mu byla k ničemu.

Zápas provázely zvláštní okolnosti v souvislosti s koronavirem. UEFA totiž povolila domácím, aby nasadili i hráče s pozitivními výsledků testů, kteří absolvovali povinnou karanténu a od izraelských úřadů měli potvrzení, že už nejsou infekční. Hosty to nepříjemně zaskočilo.

„Pro mě je nepochopitelné, že my podstoupíme testy a pozitivní nemůžou nastoupit. Na těch samých testech o den později jsou pozitivní a nastoupit můžou. Nerozumím tomu,“ zlobil se trenér Jindřich Trpišovský a dodal: „Doufám, že to pro nás nebude mít žádné následky, je to fakt nepříjemné.“

Pro všechny české týmy to byl kvůli pozastavené domácí soutěži první ostrý zápas po třech týdnech –⁠ i když zrovna Beer Ševa čekala na soutěžní utkání kvůli celostátní karanténě v Izraeli ještě déle.

Pauza se zejména v úvodu projevila na Spartě, která proti Lille zejména v úvodu zaostávala. Situaci jí komplikovala zranění v obraně, kterou trenér Václav Kotal musel lepit ze záložníků. A to mu ještě jednoho z nich –⁠ Ladislava Krejčího –⁠ po dvaceti minutách vyloučili.

Příští zápasy 2. kolo, 29. října SLAVIA - Leverkusen (21.00) AC Milán - SPARTA (18.55) CZ Bělehrad - LIBEREC (18.55)

„Vývoj utkání moc nenahrával. Červenou kartou se to zlomilo, a i když jsme v deseti vyrovnali, tak soupeř ukázal, že má vysokou kvalitu, trpělivě kombinoval a hledal skulinu, až ji našel,“ řekl sparťanský kouč.



Domácím nepomohl ani chorvatský sudí, který ji na konci prvního poločasu zřejmě odepřel pokutový kop po zákroku na hraně velkého vápna. Sám nejprve ukázal na penaltu, ale po konzultaci s asistentem se opravil – a domácí zahrávali jen obyčejný přímý kop.

Zápas ale rozhodly chyby, které sparťané dělali v defenzivě, a soupeřova kvalita, s kterou se i kvůli oslabení nedokázali srovnat.

A tak jako jediný z českých týmů slaví body v první pohárový večer Liberec, který se z vítězství nad belgickým soupeřem raduje po trefě Júsufa Hilála, hosta ze Slavie.

„Gent je skvělý mančaft, mají individuality, které umí jeden na jednoho, výborní jsou i ve vzdušných soubojích. Ale před zápasem byli trochu namistrovaní, měli výhrady k trávníku, který je přitom podle mě fantastický,“ řekl Hoftych.