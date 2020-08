Rekord, který tvořil pět let. Jak hromotluk Lukaku překonal Shearera

Obrovitý sedmadvacetiletý útočník začal na rekordu „pracovat“ už v listopadu 2014 ještě v dresu Evertonu. Následující rok na jaře skóroval v každém ze čtyř duelů ve vyřazovací fázi. Pak pět let soutěž nehrál a až letos na jaře na svůj počin navázal.

Na podzim s Interem Milán hrál Ligu mistrů, po vyřazení ve skupině a přesunu do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy se prosadil v každém ze čtyř duelů. Celkem je to devět zápasů za sebou.

Lukakova série v Evropské lize 27.11. 2014

Wolfsburg - Everton 0:2 (1 gól) 19.2. 2015

Young Boys Bern - Everton 1:4 (3 góly)

26.2. 2015

Everton - Young Boys Bern 3:1 (2 góly) 12.3. 2015

Everton - Dynamo Kyjev 2:1 (1 gól)

19.3. 2015

Dynamo Kyjev - Everton 5:2 (1 gól) 20.2. 2020

Ludogorec - Inter 0:2 (1 gól)

27.2. 2020

Inter - Ludogorec 2:1 (1 gól) 5.8. 2020

Inter - Getafe 2:0 (1 gól) 10.8. 2020

Inter - Leverkusen 2:1 (1 gól)

V pondělí brankou ve čtvrtfinále proti Leverkusenu (2:1) překonal dosavadní rekord legendárního anglického útočníka Alana Shearera z pohárového ročníku 2004/2005.

Tenkrát Shearer rozjel sérii v září za Newcastle hattrickem proti izraelskému Bnei Sachin. Ve skupině, která se tehdy hrála jednokolově, skóroval proti Panioniosu Atény a Dinamu Tbilisi. Následně proti Sochaux a Sportingu Lisabon nenastoupil.

Na jaře 2005 ve vyřazovací části dal gól v obou duelech proti Heerenveenu, Olympiakosu Pireus a v prvním čtvrtfinále proti Sportingu Lisabon. Ve druhém se neprosadil, Shearerova série skončila a Newcastle vypadl.

Lukaku může ještě maximum vylepšit, Inter je v semifinále, v němž narazí na vítěze duelu Šachtar Doněck - Basilej.

„Rekordy jsou fajn, ale důležitější jsou vítězství,“ řekl Lukaku v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

„Skvělou práci odvedla naše obrana a podle mě hráčem zápasu byl Barella. Stejně jako v předchozích zápasech byl všude a byl fantastický.“

Lukaku, který na podzim skóroval v Lize mistrů při triumfu na Slavii (3:1), mohl v pondělí na neutrálním stadionu v Düsseldorfu přidat další branky. Dokonce se dvakrát chystal kopat penaltu, ale oba pokutové kopy byly po zásahu videorozhodčího odvolány.

„Viditelně se zlepšujeme, ale musíme se včas naučit rozhodovat zápasy,“ připomněl Lukaku marnou snahu Interu přidat třetí branku.

Leverkusen totiž dokázal snížit a stále mohl pomýšlet na postup do semifinále. „Měli jsme rozhodnout dřív a mohli jsme mít klid. Soupeře jsme do velkých šancí nepustili, ale problém je, že my jsme si jich vytvořili dost na to, abychom dali víc gólů,“ přidal trenér Interu Antonio Conte.