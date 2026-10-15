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Tohle mrzí, chyběl nám druhý gól, litoval sparťan Macek po zkaženém závěru

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  22:11
Sparťanské kolečko po zápase.

Sparťanské kolečko po zápase. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dánský kouč Sparty Brian Priske diskutuje se svým realizačním týmem.
Sparťan Hugo Sochůrek během utkání s Lilleströmem.
Fanoušek Sparty s vlajkou.
Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.
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Po zpackaném závěru se zavřeli v kabině, odkud dlouho nikdo nevyšel. „Hodně těžko se mi to hodnotí,“ pronesl zastřeným hlasem Roman Macek. Na blonďatém záložníkovi bylo, aby novinářům vysvětloval, proč fotbalová Sparta ve čtvrtek večer v Evropské lize neporazila norský Lilleström (1:1).

Ač měli většinu utkání zcela pod kontrolou, sparťané ho nedokázali dohrát s těsným vedením 1:0.

Podklouznutí stopera Guddala v nastaveném čase, druhá střela na bránu soupeře a remíza, která se v kontextu následujících zápasů s mnohem těžšími protivníky může jevit jako zásadní problém pro ambice na postup do play off.

„Ještě máme šest zápasů a ty chceme odehrát tak, abychom v nich získali body na postup,“ řekl Macek, jenž do zápasu přišel po hodině hry.

Vyčítáte si ztrátu hodně?
Když se podívám na průběh utkání, na počet šancí, že jsme ukázali větší kvalitu než Lilleström, tak to mrzí. Ale po dvou zápasech máme čtyři body a uděláme všechno pro to, aby nás tahle remíza nemrzela.

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Ale za týden hrajete na Olympiakosu, pak máte Bournemouth, Alkmaar, venku Salcburk.
Ano, víme o tom. Ale dokázali jsme tady porazit Lyon, dokázali jsme, že jsme silným týmem. Mnohokrát jsme přesvědčili, že si to i s takovými soupeři můžeme rozdat.

Když jste inkasovali v nastavení, co jste si na hřišti pomyslel?
Že ještě zbývají tři čtyři minuty a že se dá se zápasem ještě něco udělat. Když se utkání dostane do fáze, že je to pořád jedna nula, může se cokoli stát a o vítězství přijdete. Je škoda, že jsme nedali druhý gól a soupeři jsme umožnili, aby se do takového stavu dostal.

Dánský kouč Sparty Brian Priske diskutuje se svým realizačním týmem.

Kdyby Guddal neuklouzl, nejspíš byste vyhráli.
Měli jsme to už dohrát. Ale spíš bylo chybou, že jsme nepřidali druhý gól. To hodně mrzí, šancí jsme měli hodně. Měli jsme vyřešit ty minuty před vyrovnávacím gólem. Být to dva nula, dohráli jsme to v klidu. Když pak uděláte i menší chybu, nevyhrajete. My ji udělali a oni nás potrestali.

Druhý gól jste mohli dát z penalty po zákroku na Sochůrka. Cítíte křivdu, že ji slovinský sudí Matoša neodpískal?
Na hřišti mi to jako penalta přišlo, ale rozhodčí se nad tím ani nepozastavil. Nevím, jestli to pak řešil s videem. Hugo se dostal před hráče, byl v dobré pozici, proč by padal. Záznam jsem neviděl, ale z mého pohledu si myslím, že to faul byl. Ale jak jsem říkal, naší chybou bylo, že jsme nedali druhý gól z jiných šancí.

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1. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
2. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
3. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
4. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
5. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
7. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
8. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
9. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
10. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
11. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
12. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
13. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
14. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
15. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
16. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
17. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
18. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
19. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
20. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
21. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
26. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
27. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
28. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
29. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
31. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
32. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
34. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
35. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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