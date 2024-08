Můj nový klub? Belgická Bohemka. Ze Slavie tu mají všichni respekt, říká Květ

V úterý od 20:30 bude fandit Slavii přímo na stadionu Lotto Park. Vždyť bydlí dvacet minut od Bruselu. „Moc přeju hlavně Chorasovi, aby se mu dařilo. Známe se z Plzně, super kluk,“ vypráví šikovný záložník, jenž hrával za Příbram, Bohemians či Viktorii Plzeň.

Jak jste si zvykl na nové adrese?

Hned! Jsem tu necelé dva měsíce a zatím paráda. Denderleeuw, kde sídlí náš klub, je městečko s jen sedmnácti tisíci obyvatel, ale vše funguje skvěle. Po třech kolech máme sedm bodů, což se od nováčka nečekalo. Přece jen je hlavním cílem klubu v první sezoně záchrana. I když my hráči chceme v koutku duše víc, ideálně dostat se do play off o Evropu.