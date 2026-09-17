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Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník

Václav Havlíček

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Olomoucký fotbalista Roman Hubník | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Plzeňská Doosan Arena pulzovala. Naskákali na sebe hráči, trenéři, ale i fanoušci. Díky heroickému obratu proti Crvené zvezde už ve čtvrtek čeká fotbalisty Viktorie úvodní duel v Evropské lize proti belgickému Royale Union. Kdyby Západočeši proti srbskému celku nesmazali třígólové manko z prvního duelu, museli by se smířit pouze s Konferenční ligou. „Evropská liga sluší Plzni víc,“ má jasno bývalý reprezentant a hráč Viktorie Roman Hubník, který zmíněné klání sledoval přímo ve Štruncových Sadech coby televizní expert.

„Zápas měl všechno. Bylo potřeba, aby Viktorka vyhrála, i kdyby se nemělo postoupit, ale předvedla skvělý výkon, ačkoliv hodně lidí už nevěřilo,“ myslí si někdejší skvělý obránce.

Jak sám říká, on věří vždy. „Ale když se v nastavení kopala penalta, byly to velké nervy,“ usměje se. „Je trochu nestandardní, že v zápasu Plzeň kopala tři penalty, ale podle mě byly všechny jasné. A poslední? Cham gólmana Wiegeleho jednoznačně stáhl.“

Už teď Hubník vyhlíží klání svého bývalého celku v druhé nejprestižnější evropské soutěži. „Je to velký rozdíl, než kdyby se v Plzni hrála jen Konferenční liga. Nechci říct, že tam jsou méně kvalitní celky, ale hrají to týmy, které ve svých ligách skončí čtvrté páté. Určitě by šlo o méně atraktivní kluby. Jsem strašně rád, že Plzeň postup zvládla. Evropská liga jí svědčí, což dokazuje už několik let v řadě,“ zdůrazňuje.

Plzeňští se navíc dlouhodobě umějí skvěle na soupeře nachystat. Hrají vysoký presink, spoustu gólu dali tak, že získali balon na útočné polovině a za čtyři vteřiny slavili.

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OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 7.49
  • 5.25
  • 1.38
Levski Sofia vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 2.98
  • 3.74
  • 2.26
FC Viktoria Plzeň vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
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Real Sociedad vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
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  • 4.62
  • 6.06
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  • 1.20
  • 7.26
  • 13.30
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  • 1.38
  • 5.12
  • 7.75
Celtic Glasgow vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.73
  • 4.14
  • 4.48
Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.81
  • 4.15
  • 4.03

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9. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
10. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
11. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
12. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
13. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
14. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
15. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
16. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
17. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
18. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
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1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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