Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník

„Zápas měl všechno. Bylo potřeba, aby Viktorka vyhrála, i kdyby se nemělo postoupit, ale předvedla skvělý výkon, ačkoliv hodně lidí už nevěřilo,“ myslí si někdejší skvělý obránce.
Jak sám říká, on věří vždy. „Ale když se v nastavení kopala penalta, byly to velké nervy,“ usměje se. „Je trochu nestandardní, že v zápasu Plzeň kopala tři penalty, ale podle mě byly všechny jasné. A poslední? Cham gólmana Wiegeleho jednoznačně stáhl.“
Už teď Hubník vyhlíží klání svého bývalého celku v druhé nejprestižnější evropské soutěži. „Je to velký rozdíl, než kdyby se v Plzni hrála jen Konferenční liga. Nechci říct, že tam jsou méně kvalitní celky, ale hrají to týmy, které ve svých ligách skončí čtvrté páté. Určitě by šlo o méně atraktivní kluby. Jsem strašně rád, že Plzeň postup zvládla. Evropská liga jí svědčí, což dokazuje už několik let v řadě,“ zdůrazňuje.
Plzeňští se navíc dlouhodobě umějí skvěle na soupeře nachystat. Hrají vysoký presink, spoustu gólu dali tak, že získali balon na útočné polovině a za čtyři vteřiny slavili.