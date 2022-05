Dnes bude tvůj den, slyšel Rodrygo a otočil semifinále Ligy mistrů

Real zvítězil 3:1 po prodloužení a 28. května v Paříži se utká ve finále s Liverpoolem. První duel před týdnem v Manchesteru získali domácí 4:3.

„Nedokážu vysvětlit, co se tu stalo. Bůh se na mě podíval a řekl: ‚Dnes bude tvůj den‘,“ jásal Rodrygo.

Na hřiště přicházel v 68. minutě. Pět minut nato Manchester City vedl 1:0 po ráně Mahrize. Ale když už se zdálo být všechno ztracené, stal se hrdinou. Trefami v závěru poslal duel do prodloužení.

„Prohrávali jsme, byli jsme vyřízení, ale pak se to stalo. V tomhle dresu se vždycky rvete až do samotného konce. Už to s námi vypadalo bledě, ale po mém prvním gólu jsme zase začali věřit,“ vyprávěl Rodrygo.

První gól padl v 90. minutě, druhý o minutu později.

Real díky jeho hlavičce zápas otočil, poslal semifinále do prodloužení, po němž se na Santiago Bernabéu mohl radovat.

Jako už několikrát předtím.

„Nemůžu tvrdit, že jsme na takovéhle věci zvyklí, ale to, co se stalo proti Manchesteru City, se stalo i proti Chelsea a Paříži. Pokud se mě zeptáte proč, je to podle mě historie klubu, která nás žene kupředu, když se zdá, že je všechno ztracené,“ řekl trenér Carlo Ancelotti, kterého si budou pamatovat jako jednoho z nejúspěšnějších.

Finále Ligy mistrů bude koučovat popáté, jako první manažer v historii. Je také jediným trenérem, který získal titul v anglické, německé, francouzské, italské a španělské lize.

Ten poslední si zajistil o víkendu čtyři kola před koncem proti Espaňolu. Ale že by tím Real uspokojil vítěznou mentalitu? Ani omylem. Jak ostatně poznal i Manchester City...

„Celý svět si musel myslet, že je s námi konec. Přitom stačil malý detail - povedená kombinace, Rodrygův gól a od té chvíle jsme do toho dali všechnu energii, co v nás zbyla. Samozřejmě jsme měli i trochu štěstí, ale psychologická výhoda byla na naší straně,“ uvedl Ancelotti.

Dalším důležitým mužem semifinále a vůbec play off celkově byl Karim Benzema. Ve 34 letech hraje životní sezonu a byl to on, kdo získal a proměnil rozhodující pokutový kop.

Jenom ve vyřazovací fázi už dal deset gólů, čímž dorovnal povedený ročník 2016/17 v podání Cristiana Ronalda. Na jeho rekordních 17 tref za celou soutěž ze sezony 2013/14 teď Benzemovi schází dvě trefy.

Tak třeba ve finále? Tam bude Liverpool, který se těší na odvetu za rok 2018, ve kterém po chybách gólmana Kariuse prohrál 1:3.

A Ancelotti se jako bývalý manažer rivalského Evertonu těší: „Pořád to bude jako derby. Už teď jsme vyřadili tři kandidáty na titul. Bude to skvělý zápas.“